PBS NewsHour

October 24, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 297 | 57m 46s

October 24, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 10/23/25 | Expires: 11/23/25
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 10:07
PBS NewsHour
U.S. deploys carrier to Caribbean as drug strikes intensify
U.S. deploys aircraft carrier to Caribbean as strikes on suspected drug boats intensify
Clip: S2025 E297 | 10:07
Watch 5:07
PBS NewsHour
News Wrap: Canadian ad pulled after Trump cut negotiations
News Wrap: Canadian tariff ad pulled after Trump cut off trade negotiations
Clip: S2025 E297 | 5:07
Watch 7:25
PBS NewsHour
As federal workers miss paychecks, many turn to food banks
As federal workers miss paychecks during shutdown, many turn to food banks for relief
Clip: S2025 E297 | 7:25
Watch 6:49
PBS NewsHour
What happens when no one trusts a country's economic data
What happens when no one trusts a country’s economic data
Clip: S2025 E297 | 6:49
Watch 10:35
PBS NewsHour
A look at 50 years of the News Hour
A look at 50 years of the News Hour
Clip: S2025 E297 | 10:35
Watch 10:10
PBS NewsHour
Brooks and Atkins Stohr on the East Wing demolition
Brooks and Atkins Stohr on the East Wing demolition
Clip: S2025 E297 | 10:10
Watch 6:15
PBS NewsHour
East Wing torn down as Trump clears space for his ballroom
East Wing of White House torn down as Trump clears space for his ballroom
Clip: S2025 E296 | 6:15
Watch 7:11
PBS NewsHour
Pennsylvania election official on DOJ's voter data lawsuit
Pennsylvania election official responds as DOJ sues state to obtain voter data
Clip: S2025 E296 | 7:11
Watch 12:47
PBS NewsHour
Epstein survivor's memoir exposes abuse by powerful men
Epstein survivor Virginia Giuffre's posthumous memoir exposes abuse by powerful men
Clip: S2025 E296 | 12:47
Watch 56:42
PBS NewsHour
October 23, 2025 - PBS News Hour full episode
October 23, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E296 | 56:42
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 22, 2025 - PBS News Hour full episode
October 22, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E295 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 21, 2025 - PBS News Hour full episode
October 21, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E294 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 20, 2025 - PBS News Hour full episode
October 20, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E293 | 57:46
Watch 26:44
PBS NewsHour
October 19, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 19, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E292 | 26:44
Watch 26:44
PBS NewsHour
October 18, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 18, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E291 | 26:44
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 17, 2025 - PBS News Hour full episode
October 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E290 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 16, 2025 - PBS News Hour full episode
October 16, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E289 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 15, 2025 - PBS News Hour full episode
October 15, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E288 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 14, 2025 - PBS News Hour full episode
October 14, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E287 | 57:46