PBS NewsHour

October 21, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 294 | 57m 46s

Tuesday on the News Hour, President Trump's push to end foreign wars faces a test as cracks show in the fragile Israel-Hamas ceasefire and a meeting with Putin is called off. The president faces growing calls to withdraw a nominee who reportedly referred to himself as having a “Nazi streak.” Plus, another university refuses the Trump administration's demands for higher education.

Aired: 10/20/25 | Expires: 11/20/25
