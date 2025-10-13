October 13, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Desperately needed aid begins to flow into Gaza as Trump heads to Israel
News Wrap: Government shutdown reaches 12th day amid congressional impasse
Minnesota farmers struggle to stay afloat as China boycotts U.S. soybeans
October 12, 2025 - PBS News Weekend full episode
Documentary argues George Orwell's greatest fears are materializing
October 11, 2025 - PBS News Weekend full episode
Author and humanitarian Mitch Albom on love, hope and second chances
A look at the latest advances in breast cancer prevention and treatment
Relief organizations ready to surge aid to Gaza as ceasefire takes hold
October 10, 2025 - PBS News Hour full episode
October 9, 2025 - PBS News Hour full episode
October 8, 2025 - PBS News Hour full episode
October 7, 2025 - PBS News Hour full episode
October 6, 2025 - PBS News Hour full episode
October 5, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 4, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 3, 2025 - PBS News Hour full episode