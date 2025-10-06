© 2025 Ideastream Public Media

PBS NewsHour

October 6, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 279 | 56m 45s

October 6, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 10/05/25 | Expires: 11/05/25
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America.
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 6:57
PBS NewsHour
What the CBS News shake-up means for the media landscape
What Paramount's shake-up of CBS News leadership means for the media landscape
Clip: S2025 E279 | 6:57
Watch 6:49
PBS NewsHour
News Wrap: Congress appears no closer to ending shutdown
News Wrap: Congress appears no closer to ending government shutdown
Clip: S2025 E279 | 6:49
Watch 9:19
PBS NewsHour
Colorado conversion therapy ban heads to Supreme Court
A look at Colorado’s conversion therapy ban as it faces a Supreme Court challenge
Clip: S2025 E279 | 9:19
Watch 7:19
PBS NewsHour
Tamara Keith and Amy Walter on shutdown's political impact
Tamara Keith and Amy Walter on the political impact of the government shutdown
Clip: S2025 E279 | 7:19
Watch 3:16
PBS NewsHour
Hamas and Israel begin indirect talks to end war in Gaza
Hamas and Israel begin indirect talks to end devastating war in Gaza
Clip: S2025 E279 | 3:16
Watch 8:43
PBS NewsHour
More Israeli reservists refuse military deployment to Gaza
More Israeli reservists are refusing military deployment to Gaza
Clip: S2025 E279 | 8:43
Watch 9:21
PBS NewsHour
Oregon governor calls Trump's actions 'threat to democracy'
Oregon governor calls Trump's actions 'an abuse of power and threat to our democracy'
Clip: S2025 E279 | 9:21
Watch 3:38
PBS NewsHour
News Wrap: Trump deploys California National Guard to Oregon
News Wrap: Trump deploys 300 California National Guard troops to Oregon
Clip: S2025 E278 | 3:38
Watch 6:41
PBS NewsHour
Public school librarians fight book bans in new documentary
The fight against books bans by public school librarians shown in new documentary
Clip: S2025 E278 | 6:41
Watch 26:45
PBS NewsHour
October 5, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 5, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E278 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
October 4, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 4, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E277 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 3, 2025 - PBS News Hour full episode
October 3, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E276 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 2, 2025 - PBS News Hour full episode
October 2, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E275 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 1, 2025 - PBS News Hour full episode
October 1, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E274 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 30, 2025 - PBS News Hour full episode
September 30, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E273 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 29, 2025 - PBS News Hour full episode
September 29, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E272 | 57:46
Watch 26:45
PBS NewsHour
September 28, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 28, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E271 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
September 27, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 27, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E270 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 26, 2025 - PBS News Hour full episode
September 26, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E269 | 57:46