PBS NewsHour

October 3, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 276 | 57m 46s

Friday on the News Hour, Hamas agrees to release all Israeli hostages in response to President Trump's proposal, but says more negotiations are needed on the plan to end the war. The Senate once again fails to pass a measure to reopen the government. Plus, the shutdown threatens an already strained air traffic control system with employees required to work without pay.

Aired: 10/02/25 | Expires: 11/02/25
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 7:52
PBS NewsHour
Utah art project spotlights Great Salt Lake’s fragile future
Utah art project spotlights Great Salt Lake’s fragile future
Clip: S2025 E276 | 7:52
Watch 4:40
PBS NewsHour
The pawpaw: America's forgotten fruit finds new popularity
The pawpaw: America's forgotten native fruit finds new popularity
Clip: S2025 E276 | 4:40
Watch 12:43
PBS NewsHour
Brooks and Capehart on shutdown and political dysfunction
Brooks and Capehart on political dysfunction and the government shutdown
Clip: S2025 E276 | 12:43
Watch 5:09
PBS NewsHour
Shutdown puts further strain on air traffic control system
Shutdown puts further strain on already understaffed air traffic control system
Clip: S2025 E276 | 5:09
Watch 3:13
PBS NewsHour
No end in sight for shutdown as Congress leaves for weekend
No end in sight for shutdown as Congress leaves for weekend
Clip: S2025 E276 | 3:13
Watch 4:40
PBS NewsHour
News Wrap: U.S. forces destroy another boat near Venezuela
News Wrap: U.S. forces destroy another suspected drug boat near Venezuela
Clip: S2025 E276 | 4:40
Watch 4:52
PBS NewsHour
Hamas responds to Trump's Gaza peace proposal
Trump demands Israel end Gaza attack as Hamas responds to his peace proposal
Clip: S2025 E276 | 4:52
Watch 8:16
PBS NewsHour
A look at cases the Supreme Court will take up in its term
A look at the major cases the Supreme Court will take up in its new term
Clip: S2025 E276 | 8:16
Watch 7:14
PBS NewsHour
New book explores Israeli-Palestinian peace efforts
'Tomorrow is Yesterday' explores why Israeli-Palestinian peace efforts have fallen short
Clip: S2025 E275 | 7:14
