© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS NewsHour

September 24, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 267 | 0s

Wednesday on the News Hour, Syria's new president addresses the United Nations General Assembly, the first Syrian leader to do so in more than half a century. We speak with Senate Minority Leader Chuck Schumer as the federal government moves closer to a shutdown. Plus, a law professor sues West Point for new rules that he says violate his free speech.

Aired: 09/23/25 | Expires: 10/24/25
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 56:50
PBS NewsHour
September 23, 2025 - PBS News Hour full episode
September 23, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E266 | 56:50
Watch 4:58
PBS NewsHour
News Wrap: Trump scraps meeting with Dems as shutdown looms
News Wrap: Trump scraps meeting with top Democrats as government shutdown looms
Clip: S2025 E266 | 4:58
Watch 6:21
PBS NewsHour
Why some stations won't air Kimmel's return to late night
Why some stations won't air Jimmy Kimmel's return to late night
Clip: S2025 E266 | 6:21
Watch 7:59
PBS NewsHour
American bishop emerges as a new voice of the church
First American bishop appointed by Pope Leo emerges as a new voice of the Catholic Church
Clip: S2025 E266 | 7:59
Watch 8:47
PBS NewsHour
New book offers a personal and historical take on violence
'A Thousand Ways to Die' offers a personal and historical take on the impact of violence
Clip: S2025 E266 | 8:47
Watch 4:16
PBS NewsHour
What is antifa and why Trump calls it a terrorist group
What is antifa and why Trump wants to label it a terrorist organization
Clip: S2025 E266 | 4:16
Watch 3:43
PBS NewsHour
Man convicted of trying to assassinate Trump at golf course
Man convicted of trying to assassinate Trump at Florida golf course last year
Clip: S2025 E266 | 3:43
Watch 8:21
PBS NewsHour
How changes to H-1B visas could impact American businesses
How H-1B visa changes could impact American businesses and workers
Clip: S2025 E266 | 8:21
Watch 7:01
PBS NewsHour
Trump suggests Ukraine could reclaim territory from Russia
Trump suggests Ukraine could reclaim territory from Russia
Clip: S2025 E266 | 7:01
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 56:50
PBS NewsHour
September 23, 2025 - PBS News Hour full episode
September 23, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E266 | 56:50
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 22, 2025 - PBS News Hour full episode
September 22, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E265 | 57:46
Watch 26:45
PBS NewsHour
September 21, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 21, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E264 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
September 20, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 20, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E263 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 19, 2025 - PBS News Hour full episode
September 19, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E262 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 18, 2025 - PBS News Hour full episode
September 18, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E261 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 17, 2025 - PBS News Hour full episode
September 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E260 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 16, 2025 - PBS News Hour full episode
September 16, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E259 | 57:46
Watch 56:45
PBS NewsHour
September 15, 2025 - PBS News Hour full episode
September 15, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E258 | 56:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
September 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E257 | 26:45