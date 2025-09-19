© 2025 Ideastream Public Media

PBS NewsHour

September 19, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 262 | 57m 46s

Friday on the News Hour, the future of TikTok hangs in the balance after President Trump and Chinese President Xi negotiate a deal to keep the app in the U.S. The Senate rejects stopgap measures to avoid a looming government shutdown. Plus, a leading historian joins the ongoing debate over how to interpret the U.S. Constitution.

Aired: 09/18/25 | Expires: 10/19/25
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 7:41
PBS NewsHour
How debt interest is becoming a problem for the government
How debt interest is becoming a bigger problem for the U.S. government
Clip: S2025 E261 | 7:41
Watch 7:58
PBS NewsHour
War ends when Gaza is free of Hamas, Israeli ambassador says
Israeli ambassador to U.S. says war ends when Gaza is 'free of Hamas'
Clip: S2025 E261 | 7:58
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 18, 2025 - PBS News Hour full episode
September 18, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E261 | 57:46
Watch 7:03
PBS NewsHour
Panel overhauled by RFK Jr. changes vaccine recommendations
CDC panel overhauled by RFK Jr. changes childhood vaccine recommendations
Clip: S2025 E261 | 7:03
Watch 3:59
PBS NewsHour
Senate Republicans change rules to approve Trump nominees
Senate Republicans change rules to push through Trump nominees
Clip: S2025 E261 | 3:59
Watch 6:00
PBS NewsHour
News Wrap: Trump wraps up state visit to the UK
News Wrap: Trump wraps up state visit to the UK
Clip: S2025 E261 | 6:00
Watch 10:23
PBS NewsHour
What Kimmel's suspension says about free speech under Trump
What the move to pull Kimmel off the air says about free speech under Trump
Clip: S2025 E261 | 10:23
Watch 8:28
PBS NewsHour
John Malcolm on an originalist analysis of the Constitution
Heritage Foundation's John Malcolm on its new originalist analysis of the Constitution
Clip: S2025 E261 | 8:28
Watch 9:10
PBS NewsHour
What ousted CDC director Monarez revealed to senators
What ousted CDC director Monarez revealed about RFK Jr. during a Senate hearing
Clip: S2025 E260 | 9:10
