PBS NewsHour

September 12, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 255 | 57m 46s

September 12, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 09/11/25 | Expires: 10/12/25
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 11, 2025 - PBS News Hour full episode
September 11, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E254 | 57:46
Watch 6:06
PBS NewsHour
Authorities try to piece together killing of Charlie Kirk
Authorities piece together killing of conservative activist Charlie Kirk
Clip: S2025 E254 | 6:06
Watch 6:40
PBS NewsHour
News Wrap: Authorities say Colorado shooter radicalized
News Wrap: Authorities say Colorado school shooter was radicalized
Clip: S2025 E254 | 6:40
Watch 8:58
PBS NewsHour
Brazil's former president convicted of attempted coup
Brazil's former President Jair Bolsonaro convicted of attempted coup
Clip: S2025 E254 | 8:58
Watch 7:03
PBS NewsHour
Why the U.S. is experiencing heightened political violence
Why the U.S. is experiencing heightened political violence
Clip: S2025 E254 | 7:03
Watch 7:19
PBS NewsHour
Former Homeland Security chief on protecting U.S. democracy
Former Homeland Security chief Jeh Johnson issues urgent call to protect U.S. democracy
Clip: S2025 E254 | 7:19
Watch 5:42
PBS NewsHour
Hardworking family struggles to achieve American dream
Hardworking Virginia family struggles to achieve American dream
Clip: S2025 E254 | 5:42
Watch 6:36
PBS NewsHour
Reflecting on the life and legacy of Charlie Kirk
Reflecting on the life and legacy of Charlie Kirk
Clip: S2025 E254 | 6:36
Watch 3:18
PBS NewsHour
A Brief But Spectacular take on embracing disability pride
A Brief But Spectacular take on embracing disability pride
Clip: S2025 E254 | 3:18
