The Metropolitan Opera 2025-26 Season
2025-26 The Robert K. Johnson Foundation-Metropolitan Opera International Radio Network Season
The live Metropolitan Opera Saturday radio broadcasts can be heard on WCLV and its live stream Saturdays at 1:00 p.m.
The contents of the broadcast are copyrighted by The Metropolitan Opera, all rights are reserved, and any use or reproduction of any of the material therein without permission of The Metropolitan Opera is strictly prohibited and will be prosecuted.
December 6
LA BOHÈME (Puccini)
Daniele Rustioni; Juliana Grigoryan (Mimì), Stephen Costello (Rodolfo), Mané Galoyan (Musetta), David Bizic (Marcello), Alexander Köpeczi (Colline), Iurii Samoilov (Schaunard), Donald Maxwell (Benoit/Alcindoro)
December 13
ANDREA CHÉNIER (Giordano)
HD
Daniele Rustioni; Piotr Beczała (Andrea Chénier), Sonya Yoncheva (Maddalena di Coigny), Igor Golovatenko (Carlo Gérard)
December 20
THE MAGIC FLUTE (Mozart) - Abridged English-language holiday presentation
Steven White; Paul Appleby (Tamino), Joélle Harvey (Pamina), Michael Sumuel (Papageno), Rainelle Krause (Queen of the Night), Alexander Köpeczi (Sarastro), Thomas Capobianco (Monostatos), Harold Wilson (Speaker)
December 27
HANDEL AT THE MET
A celebration of Handel at the holidays, with excerpts from Met performances, in honor of the 300th anniversary of Rodelinda
January 3
THE AMAZING ADVENTURES OF KAVALIER & CLAY (Mason Bates – Libretto by Gene Scheer – Based on the Book by Michael Chabon) – New Production/Met Premiere
Performance from fall 2025
Yannick Nézet-Séguin; Andrzej Filończyk (Joe Kavalier), Miles Mykkanen (Sam Clay), Sun-Ly Pierce (Rosa Saks), Lauren Snouffer (Sarah Kavalier), Edward Nelson (Tracy Bacon), Patrick Carfizzi (Sheldon Anapol), Craig Colclough (Gerhard)
January 10
I PURITANI (Bellini) – New Production
HD
Marco Armiliato; Lisette Oropesa (Elvira Walton), Lawrence Brownlee (Lord Arturo Talbot), Artur Ruciński (Riccardo Forth), Christian Van Horn (Giorgio Walton)
January 17
CARMEN (Bizet)
Pier Giorgio Morandi; Aigul Akhmetshina (Carmen), Michael Fabiano (Don José), Janai Brugger (Micaëla), Christian Van Horn (Escamillo)
January 24
The Gershwins' PORGY AND BESS
Kwamé Ryan; Alfred Walker (Porgy), Brittany Renee (Bess), Ryan Speedo Green (Crown), Frederick Ballentine (Sportin’ Life), Leah Hawkins (Serena), Vuvu Mpofu (Clara), Denyce Graves (Maria), Benjamin Taylor (Jake)
January 31
ARABELLA (Strauss)
Performance from November 22, 2025
Nicholas Carter; Rachel Willis-Sørensen (Arabella), Tomasz Konieczny (Mandryka), Louise Alder (Zdenka), Pavol Breslik (Matteo), Brindley Sherratt (Waldner)
February 7
Artist’s Choice: WERTHER (Massenet)
Chosen by Lawrence Brownlee: Alfredo Kraus in a performance from February 3, 1979
Richard Bonynge; Alfredo Kraus (Werther), Régine Crespin (Charlotte), Kathleen Battle (Sophie), Lenus Carlson (Albert)
February 14
Artist’s Choice: IDOMENEO (Mozart)
Chosen by Joyce DiDonato: Frederica von Stade in a performance from February 15, 1986
Jeffrey Tate; David Rendall (Idomeneo), Benita Valente (Ilia), Frederica von Stade (Idamante), Hildegard Behrens (Elettra), John Alexander (Arbace)
February 21
Artist’s Choice: MANON LESCAUT (Puccini)
Chosen by Asmik Grigorian: Mirella Freni in a performance from March 17, 1990
Nello Santi; Mirella Freni (Manon), Peter Dvorsky (Des Grieux), Brian Schexnayder (Lescaut), Italo Tajo (Geronte)
February 28
Artist’s Choice: LA PRISE DE TROIE (LES TROYENS, PART ONE - Berlioz)
Chosen by Yannick Nézet-Séguin: Rafael Kubelík conducting a performance from March 16, 1974
Rafael Kubelík; Shirley Verrett (Cassandre), Jon Vickers (Énée), Louis Quilico (Chorèbe)
March 7
Artist’s Choice: LES TROYENS À CARTHAGE (LES TROYENS, PART TWO - Berlioz)
Chosen by Yannick Nézet-Séguin: Rafael Kubelík conducting a performance from March 16, 1974
Rafael Kubelík; Christa Ludwig (Didon), Jon Vickers (Énée), Mignon Dunn (Anna), John Macurdy (Narbal)
March 14
MADAMA BUTTERFLY (Puccini)
Carlo Rizzi; Sonya Yoncheva (Cio-Cio-San), Adam Smith (Pinkerton), Jennifer Johnson Cano (Suzuki), Quinn Kelsey (Sharpless)
March 21
TRISTAN UND ISOLDE (Wagner) – New Production
HD
Yannick Nézet-Séguin; Lise Davidsen (Isolde), Michael Spyres (Tristan), Ekaterina Gubanova (Brangäne), Ryan Speedo Green (King Marke), Tomasz Konieczny (Kurwenal)
March 28
LA TRAVIATA (Verdi)
Antonello Manacorda; Lisette Oropesa (Violetta Valéry), Piotr Buszewski (Alfredo Germont), Luca Salsi (Giorgio Germont)
April 4
LA GIOCONDA (Ponchielli)
Celebrating the opera's 150th anniversary with a performance from March 2, 1968
Fausto Cleva; Renata Tebaldi (La Gioconda), Carlo Bergonzi (Enzo), Fiorenza Cossotto (Laura), Cornell MacNeil (Barnaba), Bonaldo Giaiotti (Alvise), Mignon Dunn (La Cieca)
April 11
DON GIOVANNI (Mozart)
Performance from September 24, 2025
Yannick Nézet-Séguin; Ryan Speedo Green (Don Giovanni), Federica Lombardi (Donna Anna), Adam Plachetka (Leporello), Janai Brugger (Donna Elvira), Ben Bliss (Don Ottavio), Hera Hyesang Park (Zerlina), William Guanbo Su (Masetto), Adam Palka (Commendatore)
April 18
INNOCENCE (Kaija Saariaho – Libretto by Sofi Oksanen – Multilingual Libretto and English Translation by Aleksi Barrière) – New Production/Met Premiere
Susanna Mälkki; Jacquelyn Stucker (Bride), Kathleen Kim (Mother-In-Law), Joyce DiDonato (Waitress), Miles Mykkanen (Bridegroom), Rod Gilfry (Father-In-Law), Stephen Milling (Priest), Lucy Shelton (Teacher), Vilma Jää (Markéta), Beate Mordal (Lily), Julie Hega (Iris), Simon Kluth (Anton), Camilo Delgado Díaz (Jerónimo), Marina Dumont Anastassiadou (Alexia)
April 25
LA SONNAMBULA (Bellini) – New Production
Performance from October 18, 2025
Riccardo Frizza; Nadine Sierra (Amina), Xabier Anduaga (Elvino), Alexander Vinogradov (Rodolfo), Sydney Mancasola (Lisa)
May 2
EUGENE ONEGIN (Tchaikovsky)
HD
Timur Zangiev; Igor Golovatenko (Onegin), Asmik Grigorian (Tatiana), Stanislas de Barbeyrac (Lenski), Maria Barakova (Olga), Alexander Tsymbalyuk (Prince Gremin), Stephanie Blythe (Filippyevna)
May 9
LA FILLE DU RÉGIMENT (Donizetti)
Performance from fall 2025
Giacomo Sagripanti; Erin Morley (Marie), Lawrence Brownlee (Tonio), Susan Graham (Marquise of Berkenfield), Peter Kálmán (Sulpice)
May 16
Listeners' Choice: Great Met Broadcasts
Opera TBA, to be selected by listener voting
May 23
TURANDOT (Puccini)
Oksana Lyniv; Anna Pirozzi (Turandot), Brian Jagde (Calàf), Angel Blue (Liù), John Relyea (Timur)
May 30
EL ÚLTIMO SUEÑO DE FRIDA Y DIEGO (Gabriela Lena Frank – Libretto by Nilo Cruz) – New Production/Met Premiere
HD
Yannick Nézet-Séguin; Isabel Leonard (Frida), Carlos Álvarez (Diego), Gabriella Reyes (Catrina), Nils Wanderer (Leonardo)