PBS NewsHour

September 2, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 245 | 57m 46s

Tuesday on the News Hour, Congress returns to Washington to face a looming budget battle and tension over the Epstein files. The Pentagon authorizes military lawyers to serve as immigration judges in the Trump administration's push to deal with a massive backlog in cases. Plus, we speak to the wife of a woman who came to the U.S. as a child and is now being detained by immigration authorities.

Aired: 09/01/25 | Expires: 10/02/25
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 1, 2025 - PBS News Hour full episode
September 1, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E244 | 57:46
Watch 4:45
PBS NewsHour
Photojournalist documents arrests at immigration hearings
Photojournalist documents arrests outside of immigration hearings
Clip: S2025 E244 | 4:45
Watch 8:50
PBS NewsHour
Tamara Keith and Amy Walter on Trump's Chicago threats
Tamara Keith and Amy Walter on Trump's threats of a Chicago takeover
Clip: S2025 E244 | 8:50
Watch 8:20
PBS NewsHour
Medical advancements could reshape outlook for Trisomy 18
How medical advancements could reshape the outlook for children with Trisomy 18
Clip: S2025 E244 | 8:20
Watch 6:31
PBS NewsHour
Court blocks deportation flights of unaccompanied minors
Court blocks deportation flights of unaccompanied minors to Guatemala
Clip: S2025 E244 | 6:31
Watch 6:42
PBS NewsHour
50 years after 'Jaws,' researcher dispels myths about sharks
50 years after 'Jaws,' researcher dispels myths about sharks
Clip: S2025 E244 | 6:42
Watch 6:56
PBS NewsHour
David Duchovny on poetry influenced by his life and career
David Duchovny on his new book of poetry influenced by his life and career
Clip: S2025 E244 | 6:56
Watch 6:16
PBS NewsHour
News Wrap: China welcomes allies to annual security summit
News Wrap: China welcomes closest allies to annual security summit
Clip: S2025 E244 | 6:16
Watch 3:59
PBS NewsHour
Devastating earthquake strikes Afghanistan, deepening crisis
Devastating earthquake strikes Afghanistan, deepening humanitarian crisis
Clip: S2025 E244 | 3:59
