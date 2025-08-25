© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS NewsHour

August 25, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 237 | 57m 46s

Monday on the News Hour, Kilmar Abrego Garcia is arrested by immigration authorities again after he was mistakenly deported to El Salvador and then returned to the U.S. The unique history of how Washington, D.C., has been governed as National Guard troops patrol its streets. Plus, we speak with a Democratic congressman who plans to retire if courts uphold the GOP gerrymandering of Texas districts.

Aired: 08/24/25 | Expires: 09/24/25
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 7:44
PBS NewsHour
Is a bubble forming as AI investments drive economic growth?
Is a bubble forming as AI investments drive economic growth?
Clip: S2025 E237 | 7:44
Watch 7:12
PBS NewsHour
Rep. Doggett on redistricting and pushback against Trump
Democratic Rep. Doggett on Texas redistricting battle and party's pushback against Trump
Clip: S2025 E237 | 7:12
Watch 9:55
PBS NewsHour
Tamara Keith and Amy Walter on Newsom's fight against Trump
Tamara Keith and Amy Walter on whether Newsom's tactics against Trump are working
Clip: S2025 E237 | 9:55
Watch 3:15
PBS NewsHour
News Wrap: Zelenskyy marks Ukraine’s Independence Day
News Wrap: Zelenskyy marks Ukraine’s Independence Day with ceremonies in Kyiv
Clip: S2025 E236 | 3:15
Watch 5:31
PBS NewsHour
Scammers siphon college financial aid with stolen identities
How scammers are siphoning college financial aid with stolen student identities
Clip: S2025 E236 | 5:31
Watch 6:05
PBS NewsHour
Rock The Rez brings empowerment and glam to Indigenous kids
Rock The Rez brings musical empowerment and glam to Indigenous kids
Clip: S2025 E236 | 6:05
Watch 8:51
PBS NewsHour
3 brothers attempt a record-setting row across the Pacific
Why three brothers are attempting a record-setting row across the Pacific Ocean
Clip: S2025 E236 | 8:51
Watch 26:45
PBS NewsHour
August 24, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 24, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E236 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
August 23, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 23, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E235 | 26:45
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 26:45
PBS NewsHour
August 24, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 24, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E236 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
August 23, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 23, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E235 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 22, 2025 - PBS News Hour full episode
August 22, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E234 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 21, 2025 - PBS News Hour full episode
August 21, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E233 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 20, 2025 - PBS News Hour full episode
August 20, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E232 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 19, 2025 - PBS News Hour full episode
August 19, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E231 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 18, 2025 - PBS News Hour full episode
August 18, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E230 | 57:46
Watch 24:09
PBS NewsHour
August 17, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 17, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E229 | 24:09
Watch 24:09
PBS NewsHour
August 16, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 16, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E228 | 24:09
Watch 56:45
PBS NewsHour
August 15, 2025 - PBS News Hour full episode
August 15, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E227 | 56:45