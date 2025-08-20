© 2025 Ideastream Public Media

PBS NewsHour

August 20, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 232 | 57m 46s

Wednesday on the News Hour, NATO leaders plan what role U.S. and European forces could play in the future defense of Ukraine. The American Academy of Pediatrics releases new vaccine recommendations that diverge from CDC guidelines. Plus, the challenge of making Florida communities more resilient to climate change amid potential federal funding cuts.

Aired: 08/19/25 | Expires: 09/19/25
Extras
Watch 2:21




Watch 3:39
PBS NewsHour



Watch 5:49
PBS NewsHour



Watch 8:34
PBS NewsHour



Watch 6:47
PBS NewsHour



Watch 6:29
PBS NewsHour



Watch 7:10
PBS NewsHour



Watch 5:55
PBS NewsHour



Watch 8:39
PBS NewsHour



Watch 6:21
PBS NewsHour



Watch 57:46
PBS NewsHour
August 19, 2025 - PBS News Hour full episode
August 19, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E231 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 18, 2025 - PBS News Hour full episode
August 18, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E230 | 57:46
Watch 24:09
PBS NewsHour
August 17, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 17, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E229 | 24:09
Watch 24:09
PBS NewsHour
August 16, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 16, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E228 | 24:09
Watch 56:45
PBS NewsHour
August 15, 2025 - PBS News Hour full episode
August 15, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E227 | 56:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 14, 2025 - PBS News Hour full episode
August 14, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E226 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 13, 2025 - PBS News Hour full episode
August 13, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E225 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 12, 2025 - PBS News Hour full episode
August 12, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E224 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 11, 2025 - PBS News Hour full episode
August 11, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E223 | 57:46
Watch 24:09
PBS NewsHour
August 10, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 10, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E222 | 24:09