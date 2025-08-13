© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS NewsHour

August 13, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 225 | 57m 46s

Wednesday on the News Hour, European leaders underscore priorities for any Ukraine ceasefire deal ahead of President Trump's summit with Putin. Troops begin deploying on the streets of Washington even as funding is cut for community-based crime-prevention efforts. Plus, how deals for companies to pay a percentage of chip sales in China reflect Trump's larger views on security and capitalism.

Aired: 08/12/25 | Expires: 09/12/25
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 6:07
PBS NewsHour
Tariff-driven inflation accelerating, AEI's Strain says
Tariff-driven inflation accelerating with 'worst yet to come,' AEI's Michael Strain says
Clip: S2025 E224 | 6:07
Watch 8:02
PBS NewsHour
CDC shooting highlights hostility against health workers
CDC shooting highlights increasing rhetoric and hostility against health professionals
Clip: S2025 E224 | 8:02
Watch 6:22
PBS NewsHour
State Department drops criticism of Israel and El Salvador
State Department drops criticism of Israel and El Salvador in human rights report
Clip: S2025 E224 | 6:22
Watch 6:52
PBS NewsHour
NEWS WRAP
NEWS WRAP
Clip: S2025 E224 | 6:52
Watch 7:52
PBS NewsHour
Maine residency gives Black and Brown artists a platform
Maine arts residency gives Black and Brown artists a platform to develop their craft
Clip: S2025 E224 | 7:52
Watch 4:39
PBS NewsHour
How to beat AI-driven custom pricing
How to beat AI-driven custom pricing
Clip: S2025 E224 | 4:39
Watch 5:33
PBS NewsHour
Sudan's famine worsens as civil war intensifies
Sudan's famine worsens as civil war intensifies: 'We have nothing to eat but animal feed'
Clip: S2025 E224 | 5:33
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 12, 2025 - PBS News Hour full episode
August 12, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E224 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 11, 2025 - PBS News Hour full episode
August 11, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E223 | 57:46
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 12, 2025 - PBS News Hour full episode
August 12, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E224 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 11, 2025 - PBS News Hour full episode
August 11, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E223 | 57:46
Watch 24:09
PBS NewsHour
August 10, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 10, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E222 | 24:09
Watch 24:09
PBS NewsHour
August 9, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 9, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E221 | 24:09
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 8, 2025 - PBS News Hour full episode
August 8, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E220 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 7, 2025 - PBS News Hour full episode
August 7, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E219 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 6, 2025 - PBS News Hour full episode
August 6, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E218 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 5, 2025 - PBS News Hour full episode
August 5, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E217 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 4, 2025 - PBS News Hour full episode
August 4, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E216 | 57:46
Watch 26:45
PBS NewsHour
August 3, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 3, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E215 | 26:45