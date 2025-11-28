© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS NewsHour

November 28, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 332 | 57m 46s

Friday on the News Hour, Ukraine's leadership structure gets a shakeup as President Volodymyr Zelenskyy's top aid resigns in the midst of a corruption scandal, President Trump vows to stop immigration from poorer countries after the fatal National Guard shooting blocks from the White House and we offer tips for holiday shopping on Black Friday in a year when prices are rising.

Aired: 11/27/25 | Expires: 12/28/25
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 27, 2025 - PBS News Hour full episode
November 27, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E331 | 57:46
Watch 7:31
PBS NewsHour
Trump's deployment of National Guard gets renewed scrutiny
Trump's deployment of National Guard in U.S. cities gets renewed scrutiny
Clip: S2025 E331 | 7:31
Watch 7:51
PBS NewsHour
News Wrap: Death toll rises from massive Hong Kong fire
News Wrap: Death toll rises from massive Hong Kong fire
Clip: S2025 E331 | 7:51
Watch 7:20
PBS NewsHour
Trump tries to put his stamp on the NFL, with mixed results
Trump tries to put his stamp on the NFL, but gets pushback from some fans
Clip: S2025 E331 | 7:20
Watch 9:47
PBS NewsHour
How to navigate challenging conversations this Thanksgiving
How to navigate challenging conversations this Thanksgiving
Clip: S2025 E331 | 9:47
Watch 5:33
PBS NewsHour
What we know about the National Guard shooting suspect
Investigations of National Guard shooting reveal suspect worked for CIA in Afghanistan
Clip: S2025 E331 | 5:33
Watch 4:06
PBS NewsHour
News Wrap: Hong Kong high-rise fire kills dozens
News Wrap: Hong Kong high-rise fire kills dozens
Clip: S2025 E330 | 4:06
Watch 7:34
PBS NewsHour
Army OB-GYN accused of recording women under his care
Army OB-GYN accused of secretly recording women under his care
Clip: S2025 E330 | 7:34
Watch 4:09
PBS NewsHour
The factors influencing turkey prices this Thanksgiving
The factors influencing turkey prices this Thanksgiving
Clip: S2025 E330 | 4:09
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 27, 2025 - PBS News Hour full episode
November 27, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E331 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 26, 2025 - PBS News Hour full episode
November 26, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E330 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 25, 2025 - PBS News Hour full episode
November 25, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E329 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 24, 2025 - PBS News Hour full episode
November 24, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E328 | 57:46
Watch 26:45
PBS NewsHour
November 23, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 23, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E327 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
November 22, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 22, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E326 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 21, 2025 - PBS News Hour full episode
November 21, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E325 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 20, 2025 - PBS News Hour full episode
November 20, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E324 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 19, 2025 - PBS News Hour full episode
November 19, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E323 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 18, 2025 - PBS News Hour full episode
November 18, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E322 | 57:46