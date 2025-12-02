© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS NewsHour

December 2, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 336 | 57m 46s

Tuesday on the News Hour, more details emerge about the deadly U.S. strikes on alleged drug boats as tensions rise across the region. An interview with American Mohammad Ibrahim and his father after the teen spent nine months in an Israeli jail. Plus, music power couple Alicia Keys and Swizz Beatz are spotlighting giants of contemporary art in a new exhibition drawn from their private collection.

Aired: 12/01/25 | Expires: 01/01/26
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 6:11
PBS NewsHour
How Trump is using presidential pardon power in new ways
How Trump is using presidential pardon power in new ways
Clip: S2025 E337 | 6:11
Watch 5:34
PBS NewsHour
Johnson faces growing frustration from Republicans
Johnson faces growing frustration from Republicans as key issues expose rifts
Clip: S2025 E337 | 5:34
Watch 7:01
PBS NewsHour
Lebanese farmers say ceasefire fails to ensure safety
Lebanese farmers rush to salvage harvest as ceasefire with Israel fails to ensure safety
Clip: S2025 E337 | 7:01
Watch 7:30
PBS NewsHour
Student loan limits could reshape how U.S. trains nurses
Proposal to declassify nursing as 'professional' threatens ability to secure student loans
Clip: S2025 E337 | 7:30
Watch 3:16
PBS NewsHour
A Brief But Spectacular take on connecting through reading
A Brief But Spectacular take on connecting through reading
Clip: S2025 E337 | 3:16
Watch 3:50
PBS NewsHour
News Wrap: Israel receives body believed to be Gaza hostage
News Wrap: Israel receives remains believed to be one of last 2 Gaza hostages
Clip: S2025 E337 | 3:50
Watch 7:39
PBS NewsHour
Border Patrol's role in Trump's immigration crackdown
Border Patrol's expanding role in Trump's immigration crackdown
Clip: S2025 E337 | 7:39
Watch 3:10
PBS NewsHour
Hegseth's Signal chat put personnel at risk, watchdog finds
Hegseth's Signal chat put U.S. personnel at risk, Pentagon watchdog finds
Clip: S2025 E337 | 3:10
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 3, 2025 - PBS News Hour full episode
December 3, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E337 | 57:46
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 3, 2025 - PBS News Hour full episode
December 3, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E337 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
December 1, 2025 - PBS News Hour full episode
December 1, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E335 | 57:46
Watch 24:09
PBS NewsHour
November 30, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 30, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E334 | 24:09
Watch 24:09
PBS NewsHour
November 29, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 29, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E333 | 24:09
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 28, 2025 - PBS News Hour full episode
November 28, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E332 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 27, 2025 - PBS News Hour full episode
November 27, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E331 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 26, 2025 - PBS News Hour full episode
November 26, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E330 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 25, 2025 - PBS News Hour full episode
November 25, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E329 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 24, 2025 - PBS News Hour full episode
November 24, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E328 | 57:46
Watch 26:45
PBS NewsHour
November 23, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 23, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E327 | 26:45