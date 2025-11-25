© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS NewsHour

November 25, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 329 | 57m 46s

Tuesday on the News Hour, the Department of Government Efficiency, which aimed to slash budgets under Elon Musk's leadership, takes on a new shape. Food banks nationwide feel the pressure from rising food prices and cutbacks to government benefits. Plus, we speak with Taiwan's deputy foreign minister about fears that U.S. support is waning while the threat from China is rising.

Aired: 11/24/25 | Expires: 12/25/25
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 9:06
PBS NewsHour
Prices and cutbacks leave food banks struggling nationwide
Rising prices and government cutbacks leave food banks struggling nationwide
Clip: S2025 E329 | 9:06
Watch 4:08
PBS NewsHour
DOGE disassembled but the principles remain alive, OPM says
DOGE disassembled 'but the principles remain alive,' Trump administration says
Clip: S2025 E329 | 4:08
Watch 7:31
PBS NewsHour
Recycled lead used in auto batteries linked to poisoning
Recycled lead used in U.S. auto batteries linked to poisoning in African communities
Clip: S2025 E329 | 7:31
Watch 9:27
PBS NewsHour
How AI is reshaping college for students and professors
How artificial intelligence is reshaping college for students and professors
Clip: S2025 E329 | 9:27
Watch 7:15
PBS NewsHour
New documentary follows Ukrainians forced into combat
‘2000 Meters to Andriivka’ follows Ukrainians forced into combat in Russia’s invasion
Clip: S2025 E329 | 7:15
Watch 6:29
PBS NewsHour
China can't 'coexist with democracies,' Taiwan official says
China 'cannot peacefully coexist with democracies,' says Taiwan's deputy foreign minister
Clip: S2025 E329 | 6:29
Watch 8:16
PBS NewsHour
News Wrap: Trump says effort to end Ukraine war progressing
News Wrap: Trump says there's progress in U.S. effort to end Ukraine war
Clip: S2025 E329 | 8:16
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 24, 2025 - PBS News Hour full episode
November 24, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E328 | 57:46
Watch 6:00
PBS NewsHour
News Wrap: Pentagon investigating Kelly over video
News Wrap: Pentagon investigating Kelly over video urging troops to refuse illegal orders
Clip: S2025 E328 | 6:00
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 24, 2025 - PBS News Hour full episode
November 24, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E328 | 57:46
Watch 26:45
PBS NewsHour
November 23, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 23, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E327 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
November 22, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 22, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E326 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 21, 2025 - PBS News Hour full episode
November 21, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E325 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 20, 2025 - PBS News Hour full episode
November 20, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E324 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 19, 2025 - PBS News Hour full episode
November 19, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E323 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 18, 2025 - PBS News Hour full episode
November 18, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E322 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 17, 2025 - PBS News Hour full episode
November 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E321 | 57:46
Watch 26:31
PBS NewsHour
November 16, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 16, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E320 | 26:31
Watch 26:46
PBS NewsHour
November 15, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 15, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E319 | 26:46