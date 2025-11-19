© 2025 Ideastream Public Media

PBS NewsHour

November 19, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 323 | 57m 46s

Wednesday on the News Hour, the Justice Department and the U.S. attorney leading the case against former FBI Director James Comey face heightened scrutiny for their handling of the indictment. President Trump fosters public and private investment between the U.S. and Saudi Arabia, including a rare earths deal to counter China. Plus, state bans on abortion pills give rise to underground networks.

Aired: 11/18/25 | Expires: 12/19/25
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 5:58
PBS NewsHour
News Wrap: Russian attack kills at least 25 in Ukraine
News Wrap: Russian drone and missile attack kills at least 25 in Ukraine
Clip: S2025 E323 | 5:58
Watch 9:21
PBS NewsHour
Bans on abortion pills give rise to underground networks
Underground networks for abortion pills appear as states limit access
Clip: S2025 E323 | 9:21
Watch 5:01
PBS NewsHour
Poll reveals signs of hope for Democrats, red flags for GOP
New poll reveals signs of hope for Democrats and red flags for Republicans
Clip: S2025 E323 | 5:01
Watch 6:21
PBS NewsHour
Comey seeks to have case dropped over handling of indictment
Comey seeks to have indictment dismissed over DOJ's handling of case
Clip: S2025 E323 | 6:21
Watch 6:54
PBS NewsHour
Trump, MBS unveil ventures on rare minerals and nuclear tech
Trump and MBS unveil U.S.-Saudi ventures on rare earth minerals and nuclear energy
Clip: S2025 E323 | 6:54
Watch 5:17
PBS NewsHour
Exhibition showcases work of fashion designer Andrew Gn
Exhibition showcases pioneering work of fashion designer Andrew Gn
Clip: S2025 E323 | 5:17
Watch 13:15
PBS NewsHour
Teachers, parents weigh benefits and risks of AI in schools
Teachers and parents weigh benefits and risks of artificial intelligence in schools
Clip: S2025 E323 | 13:15
Watch 8:18
PBS NewsHour
Trumps policies create challenges for community colleges
Community colleges face new challenges as Trumps battles with higher education
Clip: S2025 E322 | 8:18
Watch 7:18
PBS NewsHour
Bishops push U.S. to end 'dehumanizing' immigration actions
Catholic bishops push U.S. to end 'dehumanizing' immigration enforcement
Clip: S2025 E322 | 7:18
