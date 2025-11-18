© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS NewsHour

November 18, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 322 | 57m 46s

Tuesday on the News Hour, Congress votes to release Justice Department files related to late sex offender Jeffrey Epstein. The White House welcomes Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman, prompting renewed scrutiny of Trump family business dealings in the kingdom. Plus, former Secretary of State John Kerry discusses the latest United Nations climate summit that the United States decided to skip.

Aired: 11/17/25 | Expires: 12/18/25
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 6:06
PBS NewsHour
How Charlotte is responding to Trump's immigration crackdown
How Charlotte is responding to Trump administration's immigration crackdown in city
Clip: S2025 E321 | 6:06
Watch 7:21
PBS NewsHour
Epstein files vote expected on Tuesday after Trump's shift
Epstein files vote expected in House on Tuesday after Trump's sudden shift
Clip: S2025 E321 | 7:21
Watch 5:36
PBS NewsHour
News Wrap: Acting FEMA head stepping down after 6 months
News Wrap: Acting FEMA head stepping down after 6 months
Clip: S2025 E321 | 5:36
Watch 10:58
PBS NewsHour
White House to welcome controversial Saudi crown prince
Trump prepares to welcome Saudi Arabia's controversial crown prince to White House
Clip: S2025 E321 | 10:58
Watch 5:38
PBS NewsHour
A look at Trump's overhaul of plan to end homelessness
A look at the Trump administration's overhaul of national plan to end homelessness
Clip: S2025 E321 | 5:38
Watch 8:47
PBS NewsHour
Tamara Keith and Amy Walter on Trump and the Epstein files
Tamara Keith and Amy Walter on Trump’s Epstein files reversal
Clip: S2025 E321 | 8:47
Watch 7:40
PBS NewsHour
Haitians deported after fleeing to Dominican Republic
Haitians displaced by violence face deportation after fleeing to Dominican Republic
Clip: S2025 E321 | 7:40
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 17, 2025 - PBS News Hour full episode
November 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E321 | 57:46
Watch 26:31
PBS NewsHour
November 16, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 16, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E320 | 26:31
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 17, 2025 - PBS News Hour full episode
November 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E321 | 57:46
Watch 26:31
PBS NewsHour
November 16, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 16, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E320 | 26:31
Watch 26:46
PBS NewsHour
November 15, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 15, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E319 | 26:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 14, 2025 - PBS News Hour full episode
November 14, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E318 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 13, 2025 - PBS News Hour full episode
November 13, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E317 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 12, 2025 - PBS News Hour full episode
November 12, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E316 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 11, 2025 - PBS News Hour full episode
November 11, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E315 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
November 10, 2025 - PBS News Hour full episode
November 10, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E314 | 57:46
Watch 26:45
PBS NewsHour
November 9, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 9, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E313 | 26:45
Watch 26:44
PBS NewsHour
November 8, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 8, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E312 | 26:44