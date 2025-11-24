© 2025 Ideastream Public Media

PBS NewsHour

November 24, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 328 | 57m 46s

Monday on the News hour, a judge throws out the DOJ cases against former FBI Director James Comey and New York Attorney General Letitia James. Ukraine and European leaders work to revise a peace plan to end the war with Russia as the origins of the plan come under question. Plus, a look at immigration agents arresting migrants at their mandatory court check-ins.

Aired: 11/23/25 | Expires: 12/24/25
