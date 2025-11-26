© 2025 Ideastream Public Media

PBS NewsHour

November 26, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 330 | 57m 46s

Wednesday on the News Hour, two National Guard members are shot in Washington, sparking a White House lockdown and the president's ire. The push for peace in Ukraine is complicated by a leaked call from the chief White House negotiator. Plus, dozens of women accuse an Army OB-GYN of recording his patients.

Aired: 11/25/25
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
2:21
Army OB-GYN accused of recording women under his care
Army OB-GYN accused of secretly recording women under his care
7:34
The factors influencing turkey prices this Thanksgiving
The factors influencing turkey prices this Thanksgiving
4:09
News Wrap: Hong Kong high-rise fire kills dozens
News Wrap: Hong Kong high-rise fire kills dozens
4:06
Push for peace in Ukraine complicated by leaked U.S. call
War rages in Ukraine as push for peace complicated by leaked call from U.S. negotiator
4:04
Ohio group seeks common ground on immigration reform
In Ohio, a bipartisan community group seeks common ground on immigration reform
9:40
Music therapy helps Chinese elders in Boston overcome trauma
Music therapy helps Chinese elders in Boston overcome trauma
8:05
The lesser-known history of a uniquely American sport
The lesser-known history of lacrosse, a uniquely American sport
5:04
National Guard members wounded in 'targeted' attack in D.C.
National Guard members wounded in 'targeted' attack in Washington, D.C.
2:44
Holiday travel delays piling up as winter storm wreaks havoc
Holiday travel delays piling up as winter storm wreaks havoc
2:19
