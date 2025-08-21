© 2025 Ideastream Public Media

PBS NewsHour

August 21, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 233 | 57m 46s

August 21, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 08/20/25 | Expires: 09/20/25
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 20, 2025 - PBS News Hour full episode
August 20, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E232 | 57:46
Watch 3:39
PBS NewsHour
As Russia wages war, NATO plans Ukraine's future defense
As Russia continues to wage war, NATO meets to plan Ukraine's future defense
Clip: S2025 E232 | 3:39
Watch 5:49
PBS NewsHour
Expert analyzes difficulties of Ukraine security guarantees
Expert analyzes difficulties of providing Ukraine with security guarantees
Clip: S2025 E232 | 5:49
Watch 7:10
PBS NewsHour
Scholar responds to Trump's efforts to reframe U.S. history
Scholar says Trump's efforts to reframe U.S. history is 'reminiscent of McCarthyism'
Clip: S2025 E232 | 7:10
Watch 5:55
PBS NewsHour
Why the AAP is diverging from CDC vaccine guidelines
Why the American Academy of Pediatrics is diverging from CDC vaccine guidelines
Clip: S2025 E232 | 5:55
Watch 8:34
PBS NewsHour
News Wrap: Texas closer to approving new congressional maps
News Wrap: Texas lawmakers move closer to approving new congressional maps
Clip: S2025 E232 | 8:34
Watch 6:47
PBS NewsHour
As vouchers expand, public districts fighting to hold on
As voucher programs expand, many public school districts are fighting to keep students
Clip: S2025 E232 | 6:47
Watch 6:29
PBS NewsHour
How marijuana reclassification could impact users, research
How the reclassification of marijuana could impact users, businesses and research
Clip: S2025 E232 | 6:29
Watch 8:39
PBS NewsHour
Florida’s climate tech sector faces uncertainty after cuts
Florida’s climate-focused tech sector faces uncertainty after federal cuts
Clip: S2025 E232 | 8:39
