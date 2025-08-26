© 2025 Ideastream Public Media

PBS NewsHour

August 26, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 238 | 57m 46s

Tuesday on the News Hour, President Trump tries to gain more control over the historically independent Federal Reserve by moving to fire a prominent member of its board. We speak with Baltimore's mayor after the president threatens to send in the National Guard. Plus, climate change and a dwindling water supply raise concerns for a California valley that helps feed the nation.

Aired: 08/25/25 | Expires: 09/25/25
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 7:12
PBS NewsHour
Rep. Doggett on redistricting and pushback against Trump
Democratic Rep. Doggett on Texas redistricting battle and party's pushback against Trump
Clip: S2025 E237 | 7:12
Watch 9:55
PBS NewsHour
Tamara Keith and Amy Walter on Newsom's fight against Trump
Tamara Keith and Amy Walter on whether Newsom's tactics against Trump are working
Clip: S2025 E237 | 9:55
Watch 7:44
PBS NewsHour
Is a bubble forming as AI investments drive economic growth?
Is a bubble forming as AI investments drive economic growth?
Clip: S2025 E237 | 7:44
Watch 5:13
PBS NewsHour
News Wrap: Trump signs order aimed at flag burning
News Wrap: Trump signs order aimed at flag burning
Clip: S2025 E237 | 5:13
Watch 7:07
PBS NewsHour
Kilmar Abrego Garcia's attorney on new deportation effort
Kilmar Abrego Garcia's attorney discusses his case amid new deportation effort
Clip: S2025 E237 | 7:07
Watch 6:55
PBS NewsHour
A look why presidents can control D.C.'s law enforcement
A look at D.C.'s unique history and why presidents can wield control of law enforcement
Clip: S2025 E237 | 6:55
Watch 8:10
PBS NewsHour
5 journalists killed after Israel strikes Gaza hospital
Another 5 journalists killed after Israel strikes Gaza's largest hospital
Clip: S2025 E237 | 8:10
Watch 57:46
PBS NewsHour
August 25, 2025 - PBS News Hour full episode
August 25, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E237 | 57:46
Watch 5:31
PBS NewsHour
Scammers siphon college financial aid with stolen identities
How scammers are siphoning college financial aid with stolen student identities
Clip: S2025 E236 | 5:31
