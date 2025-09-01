© 2025 Ideastream Public Media

PBS NewsHour

September 1, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 244 | 57m 46s

Monday on the News Hour, an earthquake in eastern Afghanistan strikes a nation already in dire need of humanitarian aid, killing hundreds and injuring thousands more. A judge halts planes set to return unaccompanied immigrant minors to Guatemala. Plus, how medical advancements have evolved to aid some children with a rare chromosomal disease.

Aired: 08/31/25 | Expires: 10/01/25
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 4:14
PBS NewsHour
WFP director on the humanitarian crisis, starvation in Sudan
WFP director Cindy McCain on the humanitarian crisis, starvation in Sudan
Clip: S2025 E243 | 4:14
Watch 26:45
PBS NewsHour
August 31, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 31, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E243 | 26:45
Watch 6:22
PBS NewsHour
What to know about ‘AI psychosis’ from talking to chatbots
What to know about ‘AI psychosis’ and the effect of AI chatbots on mental health
Clip: S2025 E243 | 6:22
Watch 3:11
PBS NewsHour
News Wrap: Israel says it killed longtime Hamas spokesperson
News Wrap: Israel says Hamas spokesperson killed as it expands Gaza offensive
Clip: S2025 E243 | 3:11
Watch 6:30
PBS NewsHour
CDC in turmoil as RFK Jr. eyes major vaccine policy changes
Inside the CDC turmoil as RFK Jr. eyes sweeping vaccine policy changes
Clip: S2025 E243 | 6:30
Watch 3:33
PBS NewsHour
Volunteers restore Appalachian Trail after Hurricane Helene
Volunteers work to restore the Appalachian Trail after Helene’s destruction
Clip: S2025 E243 | 3:33
Watch 26:45
PBS NewsHour
August 30, 2025 - PBS News Weekend full episode
August 30, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E242 | 26:45
Watch 6:15
PBS NewsHour
UN on plight of Afghan women 4 years after U.S. withdrawal
Afghan women’s freedoms severely restricted four years after U.S. withdrawal, UN says
Clip: S2025 E242 | 6:15
Watch 3:03
PBS NewsHour
News Wrap: At least 1 killed in Russian strikes on Ukraine
News Wrap: At least 1 killed, dozens injured in Russian aerial assault on Ukraine
Clip: S2025 E242 | 3:03
