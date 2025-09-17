© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS NewsHour

September 17, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 260 | 57m 46s

September 17, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 09/16/25 | Expires: 10/17/25
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 3:31
PBS NewsHour
Trump greeted with royal reception to begin his state visit
Trump greeted with royal reception to begin his second state visit
Clip: S2025 E260 | 3:31
Watch 6:19
PBS NewsHour
Fed cuts interest rates amid economic uncertainty
Federal Reserve cuts interest rates amid economic uncertainty
Clip: S2025 E260 | 6:19
Watch 9:10
PBS NewsHour
What ousted CDC director Monarez revealed to senators
What ousted CDC director Monarez revealed about RFK Jr. during a Senate hearing
Clip: S2025 E260 | 9:10
Watch 7:57
PBS NewsHour
Woman wrongfully detained in immigration raid speaks out
Woman wrongfully detained in immigration raid describes what she endured
Clip: S2025 E260 | 7:57
Watch 5:00
PBS NewsHour
News Wrap: Patel faces criticism over FBI's Epstein files
News Wrap: Patel faces criticism for not releasing FBI's Epstein files
Clip: S2025 E260 | 5:00
Watch 9:07
PBS NewsHour
Former archivist launches effort to strengthen democracy
Archivist fired by Trump launches a national effort to strengthen democracy
Clip: S2025 E260 | 9:07
Watch 10:57
PBS NewsHour
UN commission accuses Israel of genocide in Gaza
UN commission accuses Israel of genocide in Gaza. Lawyers offer opposing views on findings
Clip: S2025 E260 | 10:57
Watch 5:38
PBS NewsHour
Ex-agent analyzes Patel’s performance and shakeups at FBI
Ex-FBI agent analyzes Patel’s performance, staff shakeups and bureau’s direction
Clip: S2025 E259 | 5:38
Watch 5:21
PBS NewsHour
What makes this week's Federal Reserve meeting unprecedented
What makes this week's Federal Reserve meeting unprecedented
Clip: S2025 E259 | 5:21
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 16, 2025 - PBS News Hour full episode
September 16, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E259 | 57:46
Watch 56:45
PBS NewsHour
September 15, 2025 - PBS News Hour full episode
September 15, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E258 | 56:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
September 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E257 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
September 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E256 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 12, 2025 - PBS News Hour full episode
September 12, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E255 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 11, 2025 - PBS News Hour full episode
September 11, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E254 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 10, 2025 - PBS News Hour full episode
September 10, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E253 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 9, 2025 - PBS News Hour full episode
September 9, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E252 | 57:46
Watch 56:44
PBS NewsHour
September 8, 2025 - PBS News Hour full episode
September 8, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E251 | 56:44
Watch 26:45
PBS NewsHour
September 7, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 7, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E250 | 26:45