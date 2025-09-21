© 2025 Ideastream Public Media

PBS NewsHour

September 21, 2025 - PBS News Weekend full episode

Season 2025 Episode 264 | 26m 45s

September 21, 2025 - PBS News Weekend full episode

Aired: 09/20/25 | Expires: 10/21/25
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 5:55
PBS NewsHour
Tens of thousands attend memorial service for Charlie Kirk
Tens of thousands attend memorial service for conservative leader Charlie Kirk
Clip: S2025 E264 | 5:55
Watch 8:51
PBS NewsHour
West Virginians navigate state’s new artificial food dye ban
How West Virginians are navigating the state’s new artificial food dye ban
Clip: S2025 E264 | 8:51
Watch 2:53
PBS NewsHour
News Wrap: Four Western nations recognize Palestinian state
News Wrap: Four Western nations formally recognize a Palestinian state
Clip: S2025 E264 | 2:53
Watch 5:48
PBS NewsHour
Why the planet is rapidly drying out, according to new study
Why the planet is drying out much faster than before, according to a new study
Clip: S2025 E264 | 5:48
Watch 3:24
PBS NewsHour
News Wrap: Trump’s visa fee hike leaves companies scrambling
News Wrap: Trump’s $100,000 H1-B visa fee hike leaves companies scrambling
Clip: S2025 E263 | 3:24
Watch 26:45
PBS NewsHour
September 20, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 20, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E263 | 26:45
Watch 5:39
PBS NewsHour
The future of DEI on college campuses as programs disappear
A look at the future of DEI on college campuses as hundreds of programs disappear
Clip: S2025 E263 | 5:39
Watch 7:29
PBS NewsHour
A Detroit public garden thrives with help from volunteers
In Detroit, a public garden thrives with help from an army of volunteers
Clip: S2025 E263 | 7:29
Watch 6:51
PBS NewsHour
Effect of federal funding cuts on pediatric cancer research
Federal funding cuts to pediatric brain cancer research ‘taking away hope’ from families
Clip: S2025 E263 | 6:51
Watch 26:45
PBS NewsHour
September 20, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 20, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E263 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 19, 2025 - PBS News Hour full episode
September 19, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E262 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 18, 2025 - PBS News Hour full episode
September 18, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E261 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 17, 2025 - PBS News Hour full episode
September 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E260 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 16, 2025 - PBS News Hour full episode
September 16, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E259 | 57:46
Watch 56:45
PBS NewsHour
September 15, 2025 - PBS News Hour full episode
September 15, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E258 | 56:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
September 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 14, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E257 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
September 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 13, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E256 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 12, 2025 - PBS News Hour full episode
September 12, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E255 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 11, 2025 - PBS News Hour full episode
September 11, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E254 | 57:46