PBS NewsHour

September 25, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 268 | 57m 46s

September 25, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 09/24/25 | Expires: 10/25/25
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 7:50
PBS NewsHour
Finland's Stubb: Putin should be worried after Trump's shift
Finland's president says Putin should be worried after Trump's shift on Ukraine territory
Clip: S2025 E268 | 7:50
Watch 6:06
PBS NewsHour
White House threatens mass firings if shutdown isn't avoided
White House threatens mass federal firings if Congress fails to avoid a shutdown
Clip: S2025 E268 | 6:06
Watch 6:22
PBS NewsHour
News Wrap: Trump signs order aiming to keep TikTok available
News Wrap: Trump signs order aiming to keep TikTok available in U.S.
Clip: S2025 E268 | 6:22
Watch 11:22
PBS NewsHour
Families of Americans killed in West Bank demand justice
Families of Americans killed in West Bank demand accountability and justice
Clip: S2025 E268 | 11:22
Watch 6:00
PBS NewsHour
Doctor challenges Trump claims about acetaminophen, autism
Doctor challenges Trump administration's claims about acetaminophen and autism
Clip: S2025 E268 | 6:00
Watch 8:34
PBS NewsHour
Citizen historians document exhibits under Trump scrutiny
Citizen historians document Smithsonian exhibits under White House scrutiny
Clip: S2025 E268 | 8:34
Watch 5:07
PBS NewsHour
Autism advocate calls Trump's statements 'stigmatizing'
Autism advocate calls Trump's statements on the condition 'stigmatizing'
Clip: S2025 E268 | 5:07
Watch 56:45
PBS NewsHour
September 24, 2025 - PBS News Hour full episode
September 24, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E267 | 56:45
Watch 7:50
PBS NewsHour
Law professor sues West Point over rules curbing free speech
Law professor sues West Point over rules he says curb free speech
Clip: S2025 E267 | 7:50
Watch 56:45
PBS NewsHour
September 24, 2025 - PBS News Hour full episode
September 24, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E267 | 56:45
Watch 56:50
PBS NewsHour
September 23, 2025 - PBS News Hour full episode
September 23, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E266 | 56:50
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 22, 2025 - PBS News Hour full episode
September 22, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E265 | 57:46
Watch 26:45
PBS NewsHour
September 21, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 21, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E264 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
September 20, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 20, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E263 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 19, 2025 - PBS News Hour full episode
September 19, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E262 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 18, 2025 - PBS News Hour full episode
September 18, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E261 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 17, 2025 - PBS News Hour full episode
September 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E260 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 16, 2025 - PBS News Hour full episode
September 16, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E259 | 57:46
Watch 56:45
PBS NewsHour
September 15, 2025 - PBS News Hour full episode
September 15, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E258 | 56:45