© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS NewsHour

September 28, 2025 - PBS News Weekend full episode

Season 2025 Episode 271

September 28, 2025 - PBS News Weekend full episode

Aired: 09/27/25
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 3:49
PBS NewsHour
Jahri’s World creator makes music for neurodivergent kids
Jahri’s World creator reflects on why he makes music for neurodivergent kids
Clip: S2025 E271 | 3:49
Watch 5:46
PBS NewsHour
Public transit systems in crisis amid funding shortfalls
Public transit systems ‘on the edge of a cliff’ amid funding shortfalls
Clip: S2025 E271 | 5:46
Watch 2:46
PBS NewsHour
News Wrap: At least 2 killed in shooting at Michigan church
News Wrap: At least 2 killed in shooting and fire at Michigan church
Clip: S2025 E271 | 2:46
Watch 26:45
PBS NewsHour
September 28, 2025 – PBS News Weekend full episode
September 28, 2025 – PBS News Weekend full episode
Clip: S2025 E271 | 26:45
Watch 5:49
PBS NewsHour
Federal workers face layoffs as government shutdown looms
Federal workers brace for more mass layoffs as potential government shutdown looms
Clip: S2025 E271 | 5:49
Watch 4:59
PBS NewsHour
Why renters are on the rise in the suburbs of major cities
Why renters are increasingly outnumbering homeowners in the suburbs of major cities
Clip: S2025 E271 | 4:59
Watch 9:15
PBS NewsHour
Egg freezing demand rises as more people delay parenthood
Demand for egg freezing is rising as more people delay parenthood. Here’s what to know
Clip: S2025 E270 | 9:15
Watch 1:51
PBS NewsHour
News Wrap: Trump orders troops to Portland, Oregon
News Wrap: Trump orders troops to Portland, authorizing ‘full force’
Clip: S2025 E270 | 1:51
Watch 7:59
PBS NewsHour
Takeaways from interview with Iran’s top nuclear negotiator
‘Iran's nuclear program can never be destroyed,’ country’s top nuclear negotiator says
Clip: S2025 E270 | 7:59
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 26:45
PBS NewsHour
September 27, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 27, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E270 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 26, 2025 - PBS News Hour full episode
September 26, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E269 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 25, 2025 - PBS News Hour full episode
September 25, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E268 | 57:46
Watch 56:45
PBS NewsHour
September 24, 2025 - PBS News Hour full episode
September 24, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E267 | 56:45
Watch 56:50
PBS NewsHour
September 23, 2025 - PBS News Hour full episode
September 23, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E266 | 56:50
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 22, 2025 - PBS News Hour full episode
September 22, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E265 | 57:46
Watch 26:45
PBS NewsHour
September 21, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 21, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E264 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
September 20, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 20, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E263 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 19, 2025 - PBS News Hour full episode
September 19, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E262 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 18, 2025 - PBS News Hour full episode
September 18, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E261 | 57:46