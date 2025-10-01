© 2025 Ideastream Public Media

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
October 1, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 274 | 57m 46s

Wednesday on the News Hour, congressional leaders and the White House dig in on their demands as the federal government is shut down. Israel intercepts a flotilla full of humanitarian aid and activists that was bound for Gaza at a sensitive time for peace negotiations. Plus, we remember world-renowned primatologist Jane Goodall and how she changed how people see chimpanzees and themselves.

Aired: 09/30/25 | Expires: 10/31/25
