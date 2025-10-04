© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS NewsHour

October 4, 2025 - PBS News Weekend full episode

Season 2025 Episode 277 | 26m 45s

October 4, 2025 - PBS News Weekend full episode

Aired: 10/03/25 | Expires: 11/02/25
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 1:56
PBS NewsHour
Meet the makers of the world’s most expensive cheese
Meet the artisanal makers of the world’s most expensive cheese
Clip: S2025 E277 | 1:56
Watch 7:30
PBS NewsHour
What to know about RFK Jr.’s efforts to address long COVID
What to know about RFK Jr.’s efforts to address long COVID research and treatments
Clip: S2025 E277 | 7:30
Watch 2:11
PBS NewsHour
News Wrap: 6 suspects questioned over UK synagogue attack
News Wrap: Authorities question 6 suspects linked to Manchester synagogue attack
Clip: S2025 E277 | 2:11
Watch 6:38
PBS NewsHour
Analyzing the sticking points of Trump’s Gaza peace plan
Former Middle East negotiator analyzes sticking points of Trump’s Gaza peace plan
Clip: S2025 E277 | 6:38
Watch 5:04
PBS NewsHour
Are ‘vampire devices’ draining energy in your home?
Are ‘vampire devices’ draining energy in your home? Here’s what to do
Clip: S2025 E277 | 5:04
Watch 7:52
PBS NewsHour
Utah art project spotlights Great Salt Lake’s fragile future
Utah art project spotlights Great Salt Lake’s fragile future
Clip: S2025 E276 | 7:52
Watch 4:40
PBS NewsHour
The pawpaw: America's forgotten fruit finds new popularity
The pawpaw: America's forgotten native fruit finds new popularity
Clip: S2025 E276 | 4:40
Watch 12:43
PBS NewsHour
Brooks and Capehart on shutdown and political dysfunction
Brooks and Capehart on political dysfunction and the government shutdown
Clip: S2025 E276 | 12:43
Watch 5:09
PBS NewsHour
Shutdown puts further strain on air traffic control system
Shutdown puts further strain on already understaffed air traffic control system
Clip: S2025 E276 | 5:09
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 3, 2025 - PBS News Hour full episode
October 3, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E276 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 2, 2025 - PBS News Hour full episode
October 2, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E275 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 1, 2025 - PBS News Hour full episode
October 1, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E274 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 30, 2025 - PBS News Hour full episode
September 30, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E273 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 29, 2025 - PBS News Hour full episode
September 29, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E272 | 57:46
Watch 26:45
PBS NewsHour
September 28, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 28, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E271 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
September 27, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 27, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E270 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 26, 2025 - PBS News Hour full episode
September 26, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E269 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 25, 2025 - PBS News Hour full episode
September 25, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E268 | 57:46
Watch 56:45
PBS NewsHour
September 24, 2025 - PBS News Hour full episode
September 24, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E267 | 56:45