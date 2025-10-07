© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS NewsHour

October 7, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 280 | 57m 46s

Tuesday on the News Hour, Israel marks two years since the Hamas terrorist attack as peace negotiations offer a glimmer of hope for ending the war in Gaza and bringing the remaining hostages home. Attorney General Pam Bondi pushes back against lawmakers who say she's politicized the Justice Department. Plus, a closer look at the complications and inherent risks of creating relationships with AI.

Aired: 10/06/25 | Expires: 11/06/25
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 7:57
PBS NewsHour
The complications and risks of AI chatbot relationships
The complications and risks of relationships with AI chatbots
Clip: S2025 E280 | 7:57
Watch 8:07
PBS NewsHour
'Science Under Siege' warns of effort to discredit science
Authors of 'Science Under Siege' warn of concerted effort to discredit science
Clip: S2025 E280 | 8:07
Watch 8:58
PBS NewsHour
Israel marks 2 years since Oct. 7 Hamas attacks
Israel marks 2 years since Hamas attacks as peace talks offer glimmer of hope
Clip: S2025 E280 | 8:58
Watch 3:56
PBS NewsHour
Bondi dodges Democrats' questions in Senate hearing
Bondi dodges Democrats' questions on weaponizing DOJ in Senate hearing
Clip: S2025 E280 | 3:56
Watch 3:00
PBS NewsHour
Trump threatens no back pay for furloughed federal workers
Trump threatens no back pay for furloughed federal workers after shutdown ends
Clip: S2025 E280 | 3:00
Watch 9:34
PBS NewsHour
Trump considers farmer bailout as tariffs disrupt market
Trump considers $10 billion bailout for farmers as tariffs disrupt the market
Clip: S2025 E280 | 9:34
Watch 5:25
PBS NewsHour
What justices signaled in hearing on conversion therapy ban
What Supreme Court justices signaled in arguments over Colorado's conversion therapy ban
Clip: S2025 E280 | 5:25
Watch 4:08
PBS NewsHour
News Wrap: Texas National Guard arrives near Chicago
News Wrap: Texas National Guard troops arrive at training center near Chicago
Clip: S2025 E280 | 4:08
Watch 7:19
PBS NewsHour
Tamara Keith and Amy Walter on shutdown's political impact
Tamara Keith and Amy Walter on the political impact of the government shutdown
Clip: S2025 E279 | 7:19
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 56:45
PBS NewsHour
October 6, 2025 - PBS News Hour full episode
October 6, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E279 | 56:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
October 5, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 5, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E278 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
October 4, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 4, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E277 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 3, 2025 - PBS News Hour full episode
October 3, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E276 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 2, 2025 - PBS News Hour full episode
October 2, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E275 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 1, 2025 - PBS News Hour full episode
October 1, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E274 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 30, 2025 - PBS News Hour full episode
September 30, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E273 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 29, 2025 - PBS News Hour full episode
September 29, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E272 | 57:46
Watch 26:45
PBS NewsHour
September 28, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 28, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E271 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
September 27, 2025 - PBS News Weekend full episode
September 27, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E270 | 26:45