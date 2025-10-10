© 2025 Ideastream Public Media

PBS NewsHour

October 10, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 283 | 57m 46s

October 10, 2025 - PBS News Hour full episode

Aired: 10/09/25 | Expires: 11/09/25
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 3:03
PBS NewsHour
Trump White House orders more federal layoffs amid shutdown
Trump White House orders more federal layoffs amid shutdown
Clip: S2025 E283 | 3:03
Watch 8:14
PBS NewsHour
Keanu Reeves and Alex Winter reunite on Broadway
Keanu Reeves and Alex Winter reunite on stage in Broadway's 'Waiting for Godot'
Clip: S2025 E283 | 8:14
Watch 6:43
PBS NewsHour
News Wrap: 19 feared dead after blast at Tennessee plant
News Wrap: 19 missing and feared dead after blast at Tennessee explosives plant
Clip: S2025 E283 | 6:43
Watch 11:09
PBS NewsHour
Brooks and Capehart on Trump's focus on the Gaza peace deal
Brooks and Capehart on Trump's focus on reaching the Gaza peace deal
Clip: S2025 E283 | 11:09
Watch 7:41
PBS NewsHour
Trump showing no interest in ending shutdown, Jeffries says
Trump showing 'no interest' in negotiating to end shutdown, Jeffries says
Clip: S2025 E283 | 7:41
Watch 8:03
PBS NewsHour
Unlikely alliance builds cleaner geothermal energy network
Unlikely alliance builds cleaner geothermal energy network in Massachusetts community
Clip: S2025 E283 | 8:03
Watch 6:05
PBS NewsHour
Displaced Gazans begin returning to shattered communities
Displaced Gazans begin returning to shattered communities as ceasefire takes effect
Clip: S2025 E283 | 6:05
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 9, 2025 - PBS News Hour full episode
October 9, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E282 | 57:46
Watch 5:37
PBS NewsHour
Collection of Virginia Woolf's lost stories published
Collection of Virginia Woolf's lost stories published nearly 80 years after her death
Clip: S2025 E282 | 5:37
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 9, 2025 - PBS News Hour full episode
October 9, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E282 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 8, 2025 - PBS News Hour full episode
October 8, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E281 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 7, 2025 - PBS News Hour full episode
October 7, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E280 | 57:46
Watch 56:45
PBS NewsHour
October 6, 2025 - PBS News Hour full episode
October 6, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E279 | 56:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
October 5, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 5, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E278 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
October 4, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 4, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E277 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 3, 2025 - PBS News Hour full episode
October 3, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E276 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 2, 2025 - PBS News Hour full episode
October 2, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E275 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 1, 2025 - PBS News Hour full episode
October 1, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E274 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
September 30, 2025 - PBS News Hour full episode
September 30, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E273 | 57:46