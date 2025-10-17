October 17, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Brooks and Capehart on Trump commuting George Santos' prison sentence
Why Trump is giving Argentina a $20 billion lifeline to help its flailing economy
War leaves Gaza’s children with deep physical wounds and lasting trauma
Zelenskyy presses Trump for more help from U.S. to end Russia's war on Ukraine
News Wrap: Bolton pleads not guilty to charges he mishandled classified information
A look at Russell Vought's influence and his push to reshape the government
October 16, 2025 - PBS News Hour full episode
Trump adviser turned critic John Bolton indicted over handling of classified documents
News Wrap: Judge says immigration officers operating in Chicago must wear body cameras
