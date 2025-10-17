© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS NewsHour

October 17, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 290 | 57m 46s

Friday on the News Hour, Ukraine's president visits the White House amid tensions over long-range missiles and discussions with Vladimir Putin. The disfigured, injured, and traumatized children and parents of Gaza begin the long road to recovery as the tenuous ceasefire holds. Plus, the Trump administration provides a $20 billion lifeline to Argentina's flailing economy.

Aired: 10/16/25 | Expires: 11/16/25
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 10:19
PBS NewsHour
Brooks and Capehart on Trump commuting Santos' sentence
Brooks and Capehart on Trump commuting George Santos' prison sentence
Clip: S2025 E290 | 10:19
Watch 6:54
PBS NewsHour
Why Trump is giving Argentina a $20 billion bailout
Why Trump is giving Argentina a $20 billion lifeline to help its flailing economy
Clip: S2025 E290 | 6:54
Watch 6:18
PBS NewsHour
War leaves Gaza’s children with physical and emotional scars
War leaves Gaza’s children with deep physical wounds and lasting trauma
Clip: S2025 E290 | 6:18
Watch 9:11
PBS NewsHour
Zelenskyy presses Trump for more help from U.S. to end war
Zelenskyy presses Trump for more help from U.S. to end Russia's war on Ukraine
Clip: S2025 E290 | 9:11
Watch 5:54
PBS NewsHour
News Wrap: Bolton pleads not guilty to federal charges
News Wrap: Bolton pleads not guilty to charges he mishandled classified information
Clip: S2025 E290 | 5:54
Watch 7:30
PBS NewsHour
A look at Russell Vought's push to reshape the government
A look at Russell Vought's influence and his push to reshape the government
Clip: S2025 E290 | 7:30
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 16, 2025 - PBS News Hour full episode
October 16, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E289 | 57:46
Watch 5:41
PBS NewsHour
Trump adviser turned critic John Bolton indicted
Trump adviser turned critic John Bolton indicted over handling of classified documents
Clip: S2025 E289 | 5:41
Watch 6:17
PBS NewsHour
News Wrap: Judge says ICE must wear body cameras in Chicago
News Wrap: Judge says immigration officers operating in Chicago must wear body cameras
Clip: S2025 E289 | 6:17
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 16, 2025 - PBS News Hour full episode
October 16, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E289 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 15, 2025 - PBS News Hour full episode
October 15, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E288 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 14, 2025 - PBS News Hour full episode
October 14, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E287 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 13, 2025 - PBS News Hour full episode
October 13, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E286 | 57:46
Watch 26:45
PBS NewsHour
October 12, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 12, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E285 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
October 11, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 11, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E284 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 10, 2025 - PBS News Hour full episode
October 10, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E283 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 9, 2025 - PBS News Hour full episode
October 9, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E282 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 8, 2025 - PBS News Hour full episode
October 8, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E281 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 7, 2025 - PBS News Hour full episode
October 7, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E280 | 57:46