PBS NewsHour

October 15, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 288 | 57m 46s

Wednesday on the News Hour, aid trucks enter Gaza as the tenuous Israel-Hamas ceasefire deal holds, and both Gazans and Israelis take stock of what they've lost. The Supreme Court hears a Louisiana redistricting case that challenges a key part of the Voting Rights Act. Plus, how students and teachers are faring in Arizona's school voucher program that could soon be adopted across the nation.

Aired: 10/14/25 | Expires: 11/14/25
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 16, 2025 - PBS News Hour full episode
October 16, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E289 | 57:46
Watch 5:41
PBS NewsHour
Trump adviser turned critic John Bolton indicted
Trump adviser turned critic John Bolton indicted over handling of classified documents
Clip: S2025 E289 | 5:41
Watch 6:17
PBS NewsHour
News Wrap: Judge says ICE must wear body cameras in Chicago
News Wrap: Judge says immigration officers operating in Chicago must wear body cameras
Clip: S2025 E289 | 6:17
Watch 10:20
PBS NewsHour
Trump weighs Venezuela land strikes following boat attacks
Trump weighs land strikes in Venezuela following attacks on suspected drug boats
Clip: S2025 E289 | 10:20
Watch 8:54
PBS NewsHour
Abortion bans fueling rise in domestic violence, experts say
Abortion restrictions may be fueling a rise in domestic violence, experts warn
Clip: S2025 E289 | 8:54
Watch 5:26
PBS NewsHour
Young Republicans' hateful group chat sparks condemnation
Young Republicans' hateful group chat sparks bipartisan condemnation
Clip: S2025 E289 | 5:26
Watch 8:00
PBS NewsHour
How Israelis are working to process the trauma of Oct. 7
How Israelis are working to process the collective trauma of the Oct. 7 attacks
Clip: S2025 E289 | 8:00
Watch 7:03
PBS NewsHour
Rescue crews airlift hundreds out of rural Alaskan villages
Rescue crews airlift hundreds out of rural Alaskan villages after powerful storm
Clip: S2025 E289 | 7:03
Watch 8:18
PBS NewsHour
Palestinians return to ruins where homes once stood
Palestinians return to ruins where homes once stood as Israel awaits remains of hostages
Clip: S2025 E288 | 8:18
