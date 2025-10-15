October 15, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
October 16, 2025 - PBS News Hour full episode
Trump adviser turned critic John Bolton indicted over handling of classified documents
News Wrap: Judge says immigration officers operating in Chicago must wear body cameras
Trump weighs land strikes in Venezuela following attacks on suspected drug boats
Abortion restrictions may be fueling a rise in domestic violence, experts warn
Young Republicans' hateful group chat sparks bipartisan condemnation
How Israelis are working to process the collective trauma of the Oct. 7 attacks
Rescue crews airlift hundreds out of rural Alaskan villages after powerful storm
Palestinians return to ruins where homes once stood as Israel awaits remains of hostages
