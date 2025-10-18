© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS NewsHour

October 18, 2025 - PBS News Weekend full episode

Season 2025 Episode 291 | 26m 44s

October 18, 2025 - PBS News Weekend full episode

Aired: 10/17/25 | Expires: 11/17/25
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 3:13
PBS NewsHour
News Wrap: Israel pressures Hamas to return hostage bodies
News Wrap: Israel says Rafah crossing will remain closed until hostage bodies are returned
Clip: S2025 E291 | 3:13
Watch 6:31
PBS NewsHour
Leak shows China’s ‘Great Firewall’ is being exported abroad
Massive leak exposes how China’s ‘Great Firewall’ is being exported to other countries
Clip: S2025 E291 | 6:31
Watch 6:57
PBS NewsHour
‘The Formula for Better Health’ from a former CDC director
Former CDC director offers an insider’s ‘Formula for Better Health’ in new book
Clip: S2025 E291 | 6:57
Watch 6:46
PBS NewsHour
‘We intend to defend our democracy,’ says protest organizer
‘We intend to defend our democracy,’ says ‘No Kings’ protest organizer
Clip: S2025 E291 | 6:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 17, 2025 - PBS News Hour full episode
October 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E290 | 57:46
Watch 6:18
PBS NewsHour
War leaves Gaza’s children with physical and emotional scars
War leaves Gaza’s children with deep physical wounds and lasting trauma
Clip: S2025 E290 | 6:18
Watch 9:11
PBS NewsHour
Zelenskyy presses Trump for more help from U.S. to end war
Zelenskyy presses Trump for more help from U.S. to end Russia's war on Ukraine
Clip: S2025 E290 | 9:11
Watch 6:54
PBS NewsHour
Why Trump is giving Argentina a $20 billion bailout
Why Trump is giving Argentina a $20 billion lifeline to help its flailing economy
Clip: S2025 E290 | 6:54
Watch 5:54
PBS NewsHour
News Wrap: Bolton pleads not guilty to federal charges
News Wrap: Bolton pleads not guilty to charges he mishandled classified information
Clip: S2025 E290 | 5:54
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 17, 2025 - PBS News Hour full episode
October 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E290 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 16, 2025 - PBS News Hour full episode
October 16, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E289 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 15, 2025 - PBS News Hour full episode
October 15, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E288 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 14, 2025 - PBS News Hour full episode
October 14, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E287 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 13, 2025 - PBS News Hour full episode
October 13, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E286 | 57:46
Watch 26:45
PBS NewsHour
October 12, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 12, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E285 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
October 11, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 11, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E284 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 10, 2025 - PBS News Hour full episode
October 10, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E283 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 9, 2025 - PBS News Hour full episode
October 9, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E282 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 8, 2025 - PBS News Hour full episode
October 8, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E281 | 57:46