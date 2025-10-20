© 2025 Ideastream Public Media

October 20, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 293 | 57m 46s

Monday on the News Hour, Ukraine turns to European leaders for military support after President Trump urges Kyiv to cede territory to Russia. Trump spars with the president of Colombia over U.S. strikes on alleged drug trafficking boats in the Caribbean. Plus, how Republican efforts to redraw congressional districts and further dismantle the Voting Rights Act may disenfranchise Black voters.

Aired: 10/19/25
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 2:44
PBS NewsHour
News Wrap: Thieves steal priceless jewels from Louvre Museum
News Wrap: Thieves steal priceless jewels from Louvre Museum
Clip: S2025 E292 | 2:44
Watch 5:32
PBS NewsHour
How the Trump administration is reshaping U.S. education
How the Trump administration is dramatically reshaping education in America
Clip: S2025 E292 | 5:32
Watch 7:02
PBS NewsHour
What to know about lymphedema after breast cancer treatment
What to know about lymphedema, a painful side effect of breast cancer treatment
Clip: S2025 E292 | 7:02
Watch 5:14
PBS NewsHour
Ceasefire violations strain fragile Israel-Hamas truce
Ceasefire violations in Gaza strain fragile truce between Israel and Hamas
Clip: S2025 E292 | 5:14
Watch 3:00
PBS NewsHour
Scientists study rare bloom in the Atacama Desert
Scientists study rare bloom in the Atacama Desert, one of the driest places on Earth
Clip: S2025 E292 | 3:00
Watch 26:44
PBS NewsHour
October 19, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 19, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E292 | 26:44
Watch 3:13
PBS NewsHour
News Wrap: Israel pressures Hamas to return hostage bodies
News Wrap: Israel says Rafah crossing will remain closed until hostage bodies are returned
Clip: S2025 E291 | 3:13
Watch 6:31
PBS NewsHour
Leak shows China’s ‘Great Firewall’ is being exported abroad
Massive leak exposes how China’s ‘Great Firewall’ is being exported to other countries
Clip: S2025 E291 | 6:31
Watch 6:57
PBS NewsHour
‘The Formula for Better Health’ from a former CDC director
Former CDC director offers an insider’s ‘Formula for Better Health’ in new book
Clip: S2025 E291 | 6:57
Watch 26:44
PBS NewsHour
October 19, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 19, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E292 | 26:44
Watch 26:44
PBS NewsHour
October 18, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 18, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E291 | 26:44
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 17, 2025 - PBS News Hour full episode
October 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E290 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 16, 2025 - PBS News Hour full episode
October 16, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E289 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 15, 2025 - PBS News Hour full episode
October 15, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E288 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 14, 2025 - PBS News Hour full episode
October 14, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E287 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 13, 2025 - PBS News Hour full episode
October 13, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E286 | 57:46
Watch 26:45
PBS NewsHour
October 12, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 12, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E285 | 26:45
Watch 26:45
PBS NewsHour
October 11, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 11, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E284 | 26:45
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 10, 2025 - PBS News Hour full episode
October 10, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E283 | 57:46