© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS NewsHour

October 22, 2025 - PBS News Hour full episode

Season 2025 Episode 295 | 57m 46s

Wednesday on the News Hour, President Trump sanctions Russia's two biggest oil companies after efforts to end the war in Ukraine falter. Pressure mounts to end the government shutdown as furloughed federal workers struggle to make ends meet and millions of Americans face a spike in health care costs. Plus, the mother of a teen mistakenly arrested by immigration agents speaks out.

Aired: 10/21/25 | Expires: 11/21/25
Major corporate funding for the PBS NewsHour is provided by Care.com, Consumer Cellular, and Fidelity. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Mutual of America. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 2:21
PBS NewsHour
News Wrap: Russia strikes Ukraine despite limited ceasefire
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
Clip: S2025 E81 | 2:21
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 21, 2025 - PBS News Hour full episode
October 21, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E294 | 57:46
Watch 7:47
PBS NewsHour
The national implications of the New Jersey governor's race
A look at the New Jersey governor's race and its national implications
Clip: S2025 E294 | 7:47
Watch 6:20
PBS NewsHour
Another university declines Trump's offer for funding
Another university declines Trump's offer for priority funding
Clip: S2025 E294 | 6:20
Watch 4:36
PBS NewsHour
Trump's push for peace tested as Putin meeting called off
Trump's push for peace tested as Putin meeting called off and Gaza ceasefire shows cracks
Clip: S2025 E294 | 4:36
Watch 8:12
PBS NewsHour
Barghouti’s son on his quest for Palestinian statehood
Marwan Barghouti’s son on the quest for Palestinian statehood and who will lead them
Clip: S2025 E294 | 8:12
Watch 9:00
PBS NewsHour
Karine Jean-Pierre questions two-party system in new book
In 'Independent,' Karine Jean-Pierre says the two-party system isn't working
Clip: S2025 E294 | 9:00
Watch 3:27
PBS NewsHour
Young photographer documents disappearing salt marshes
Young photographer documents disappearing salt marshes to inspire action
Clip: S2025 E294 | 3:27
Watch 5:53
PBS NewsHour
News Wrap: No negotiations planned as shutdown hits 21 days
News Wrap: GOP lawmakers signal they will not negotiate with Dems to end shutdown
Clip: S2025 E294 | 5:53
Watch 6:26
PBS NewsHour
Withdrawn Trump nominee reportedly said he has 'Nazi streak'
What to know about the withdrawn Trump nominee who reportedly said he has a 'Nazi streak'
Clip: S2025 E294 | 6:26
All
  • All
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 21, 2025 - PBS News Hour full episode
October 21, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E294 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 20, 2025 - PBS News Hour full episode
October 20, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E293 | 57:46
Watch 26:44
PBS NewsHour
October 19, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 19, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E292 | 26:44
Watch 26:44
PBS NewsHour
October 18, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 18, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E291 | 26:44
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 17, 2025 - PBS News Hour full episode
October 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E290 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 16, 2025 - PBS News Hour full episode
October 16, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E289 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 15, 2025 - PBS News Hour full episode
October 15, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E288 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 14, 2025 - PBS News Hour full episode
October 14, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E287 | 57:46
Watch 57:46
PBS NewsHour
October 13, 2025 - PBS News Hour full episode
October 13, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: S2025 E286 | 57:46
Watch 26:45
PBS NewsHour
October 12, 2025 - PBS News Weekend full episode
October 12, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: S2025 E285 | 26:45