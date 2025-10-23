October 23, 2025 - PBS News Hour full episode

Extras
News Wrap: Russian drones strike Ukraine despite limited ceasefire agreement
The rise of viral debate videos and their impact on our ability to disagree
AI content supercharges confusion and spreads misleading information, critics warn
Nicholas Sparks teams up with M. Night Shyamalan to co-author supernatural love story
News Wrap: White House says entirety of East Wing undergoing renovation for ballroom
'This is going to hurt us': U.S. ranchers push back on Trump’s Argentina beef deal
Mother speaks out after teen with disabilities mistakenly arrested in immigration raid
Trump sanctions Russian oil companies as his efforts to end Ukraine war falter
Why millions of Americans are facing a spike in health care costs
October 22, 2025 - PBS News Hour full episode
