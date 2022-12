WCLV Program Guide 12-06-2022

00:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Ken Peplowski/Howard Alden Encore Since We Met

Charlie Haden/Kenny Barron Night and the City The Very Thought Of You

Kate Baker/Vic Juris Return to Shore Moonscape

Buddy Tate The Ballad Artistry of Buddy Tate Yesterdays

Jim Hall Subsequently The Answer is Yes

Gregory Tardy Sufficient Grace The Intelligent Design

Wynton Marsalis Marsalis Standard Time Vol 3 Everything Happens To Me

Duke Pearson The Right Touch Scrap IronJoe Henderson Double Rainbows Portrait In Black And White

Rene Marie How Can I Keep From Singing Afro Blue

Rodney Whitaker Children of the Night (Queen) Roz

Kenny Davern One StepTo Chicago Indiana

Vic Dickenson/Joe Thomas Mainstream Blues for Baby

Michael Dease Next Best Step Tiktaalik

Jeremy Manasia Butcher Block Ballet House Rules

One For All The Long Haul Echoes in the Night

Marcus Strickland At Last Three For Her

Clark/Leon Lee Dorsey Blues on Top Angel Eyes

Hampton Hawes Four Hip

Johnny Lytle Got That Feeling The Soulful One

Rogerh Humphries This and That Nutville

Michael Hackett Western Skies Twenty Four

Rick Roe Lucid Dream Three Treasures

Neil Swainson Fire in the West Fell Among Thieves

Steve Hudson The World of Steve Hudson Things 'Aint What They Used To Be

03:00 JAZZ WITH DAN POLLETTA

Jimmy Guiffre Travelin' Light The Lonely Time

Cardenas/Allison/Nash Healing Power Olhos De Gato

Matt Crisculo Lotus Blossom To Wisdom The Prize

Oscar Peterson West Side Story I Feel Pretty

Miles Davis Relaxin' I Could Write A Book

Ella Fitzgerald Clap Hands, Here Comes Charlie A Night In Tunisia

Curtis Fuller Jazz-It's Magic Soul Station

David Janeway Distant Voices Blue Serge

Josh Berman Old Ideas Almost Late

T Stanko Dark Eyes So Nice

Jerry Kalaf Welcome to Earth The Jazz Answer

Jocelyn Gould Elegant Traveler Kindling

Horace Silver The Jody Grind Mary Lou

Joe Temperly Double Duke Creole Love Call

Jan Harbeck Variations in Blue East St. Louis ToodleOo

Avashai Cohen Introducing Trevini Mood Indigo

Bobby Hutcherson Wise One Aisha

Noah Baerman Playsdate Baby Man

Oscar Peterson The London House Sessions Moanin'

Vince Guaraldi A Charlie Brown Christmas O Tannenbaum

Lee Morgan The Procrastinator Rio

Duke Ellington Nutcracker Suite Sugar Rum Cherry (Dance of the Sugar Plum Fairy)

Charlton Singleton Crossroads Matador

Pearl Bailey Five Pound Box of Money Five Pound Box Of Money

Louis Armstrong The Stash Christmas Album Zat You Santa Claus

Ella Fitzgerald Ella Wishes You A Swinging Christmas Sleigh Ride

Carla Bley Carla's Christmas Carols It Came Upon a Midnight Clear

Joe Lovano From the Soul Body And Soul

Drummonds When You Wish Upon a Star Polka Dots and Moonbeams

Alan Broadbent Personal Standards Ballad Impromptu

05:59:43 George Gershwin: Swanee (1919) Peter Donohoe, piano EMI 54280 0:30

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:17 Robert Schumann: Finale from Piano Quintet Op 44 (1842) Emanuel Ax, piano Cleveland Quartet RCA 6498 7:17

06:16:46 Carl Friedrich Abel: Symphony in G Op 17 # 6 (1785) Hanover Band Anthony Halstead CPO 999214 10:23

06:30:17 Dave Brubeck: Regret (1999) Brodsky Quartet Chandos 10801 6:03

06:38:30 Hector Berlioz: The Damnation of Faust: Suite (1846) Cleveland Orchestra George Szell MAA 97 13:02

06:52:34 Seth Markham: Home for Christmas (1970) Fennell Symphonic Winds Frederick Fennell ELF 991018 3:54

06:57:28 Leroy Anderson: Ticonderoga March (1939) Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7505 2:25

07:03:54 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Waltz of the Flowers (1892) Cleveland Orchestra Lorin Maazel Telarc 80068 5:57

07:11:48 Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 (1880) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Teldec 44944 9:26

07:21:24 Lalo Schifrin: Mission Impossible: Suite (1966) Royal Liverpool Philharmonic Carl Davis Naxos 572111 4:53

07:28:29 Alberto Ginastera: Scherzo from Guitar Sonata Op 47 (1976) Jason Vieaux, guitar Oberlin Music 1604 2:58

07:33:57 John Field: Nocturne No. 3 in A-Flat (1812) Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672 4:51

07:43:13 Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 2 Op 36 (1802) Academy for Early Music Berlin Harmonia Mundi 902420 12:11

07:58:01 Traditional: March of the Kings Robert Shaw Chamber Singers Robert Shaw Telarc 80377 1:14

08:07:22 Arthur Schwartz: The Band Wagon: That's Entertainment (1953) Boston Pops John Williams Decca 4851590 3:33

08:12:35 Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville (1906) Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759 8:45

08:24:28 Antonín Dvorák: Poco adagio from Piano Trio No. 3 Op 65 (1883) Tempest Trio Naxos 503293 10:50

08:36:31 Antonio Vivaldi: Concerto for Strings in A RV 158 'Concerto ripieno' (c.1710) Freiburg Baroque Orchestra Thomas Hengelbrock DHM 77289 7:31

08:46:18 Wolfgang Amadeus Mozart: Three German Dances K 605 (1791) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 429783 5:54

08:53:45 Leonard Bernstein: Macbeth Blues (1955) Leonard Bernstein, narrator Chamber Ensemble Sony 60566 1:54

08:56:39 David Raksin: Laura: Theme (1944) Anne Akiko Meyers, violin London Symphony Keith Lockhart eOne Music 7792 4:05

09:05:55 Jacques Ibert: Escales 'Ports of Call' (1922) Philadelphia Orchestra Eugene Ormandy Sony 62644 14:55

09:22:27 Chris Marshall: Bluestone (2015) Claire Jones, harp London Mozart Players Stuart Morley Silva 6051 5:48

09:37:59 Brian Dykstra: Caffeinated Rag (2001) Brian Dykstra, piano Centaur 3161 3:16

09:49:52 Frédéric Chopin: Waltz No. 9 in A-Flat Op 69 # 1 'L'adieu' (1835) Alexandre Tharaud, piano Harmonia Mundi 2908375 2:53

09:55:47 Claude Debussy: Petite Suite: Ballet (1889) National Orchestra of Lyon Jun Märkl Naxos 572583 3:06

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:02 Dave Brubeck: Concordia (2008) Yo-Yo Ma, cello Sony 24414 4:25

10:06:11 Dave Brubeck: Fujiyama (1964) Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8737 4:28

10:12:28 Michael Haydn: Symphony No. 11 in B-Flat (1772) London Mozart Players Matthias Bamert Chandos 9352 14:03

10:28:16 Josef Strauss: Polka 'Fireproof' Op 269 (1869) Vienna Philharmonic Willi Boskovsky Decca 4785437 2:50

10:33:05 Charles Ives: A Christmas Carol (1894) Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Decca 4851590 2:13

10:37:16 John Williams: Close Encounters of the Third Kind: Suite (1977) Boston Pops John Williams Decca 4851590 10:03

10:50:20 Robert Schumann: Piano Quintet in E-Flat Op 44 (1842) Emanuel Ax, piano Cleveland Quartet RCA 6498 29:20

11:21:04 Daniel Pinkham: Christmas Cantata (1958) Boston Cecilia Lenox Brass Donald Teeters Koch Intl 7180 9:40

11:33:10 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Act 1 excerpts (1892) Chicago Symphony Fritz Reiner RCA 300350 9:27

11:45:18 Luigi Cherubini: Minuet & Finale from Symphony in D (1815) Zurich Chamber Orchestra Howard Griffiths CPO 999521 10:00

11:56:06 Harold Arlen: The Wizard of Oz: Over the Rainbow (1939) Boston Pops John Williams Decca 4851590 3:08

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:34 John Francis Wade: O Come, All Ye Faithful (1843) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2011 4:32

12:11:07 Traditional: Deck the Halls Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2005 3:29

12:14:37 C. E. F. Weyse: O Green and Shimmering Tree, Good Day (1830) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 3:27

12:19:51 Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' Op 26 (1830) Cleveland Orchestra George Szell Sony 46536 10:49

12:33:06 Jan Pieterszoon Sweelinck: Hodie Christus natus est (1619) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Gareth Morrell MAA 1993 3:18

12:36:24 George Frideric Handel: Messiah: Comfort Ye...Every valley shall be exalted (1741) Kenneth Tarver, tenor Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2002 3:14

12:39:38 George Frideric Handel: Messiah: Hallelujah (1741) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2008 3:43

12:45:23 Igor Stravinsky: Scherzo fantastique Op 3 (1908) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 471197 11:23

12:57:11 John Joubert: Torches Op 7a (1951) Cleveland Orch Children's Chorus Cleveland Orchestra Gareth Morrell MAA 1993 1:27

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:11 Adolphe Adam: O Holy Night (1847) Juan Diego Flórez, tenor Orch del Teatro Comunale Michele Mariotti Decca 14875 4:30

13:06:24 Franz Gruber: Silent Night (1818) Musica Sacra Richard Westenburg Deutsche Gram 429732 3:23

13:13:22 Sir Peter Maxwell Davies: An Orkney Wedding with Sunrise (1985) Nancy C. Tunnicliffe, bagpipes Boston Pops John Williams Decca 4851590 13:56

13:29:22 Sir Granville Bantock: The Sea Reivers (1920) Royal Philharmonic Vernon Handley Hyperion 66450 3:43

13:35:11 George Frideric Handel: Keyboard Suite in d HWV 447 (1739) David Greilsammer, piano Sony 792969 7:00

13:45:57 Georg Philipp Telemann: Suite from 'Tafelmusik' Part 3 (1733) Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Reference 2101 7:55

13:56:10 Benjamin Britten: A Ceremony of Carols Op 28 (1942) Etherea Vocal Ensemble Delos 3422 24:02

14:22:57 Gioacchino Rossini: William Tell: Overture (1829) London Symphony Claudio Abbado Sony 304505 11:25

14:37:43 Frédéric Chopin: Andante spianato & Grande Polonaise Brillante Op 22 (1834) Jan Lisiecki, piano NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Deutsche Gram 4796824 13:44

14:53:04 Johann Sebastian Bach: Cantata No. 1: Chorale fantasia 'Wie schön leuchtet der Morgenstern' BWV 1 (1725) Choral Arts Society of Washington Choral Arts Society Orchestra Norman Scribner Naxos 555049 8:38

15:03:47 Dave Brubeck: La Fiesta de la Posada: Lullaby (1976) Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8730 4:04

15:08:20 Leo Sowerby: Fridays at Five from Symphony for Jazz Orchestra (1925) Andy Baker Orchestra Andrew Baker Cedille 205 4:58

15:15:27 Leroy Anderson: Suite of Carols for Winds (1955) Members of BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Naxos 559382 10:38

15:29:15 Robert Schumann: Allegro brillante from Piano Quintet Op 44 (1842) Maria João Pires, piano Deutsche Gram 463179 8:43

15:39:36 Jean Sibelius: Historic Scenes Suite No. 1 Op 25 (1899) Finnish Radio Symphony Jukka-Pekka Saraste RCA 60157 17:54

15:57:48 Richard Storrs Willis: It Came Upon the Midnight Clear (1850) Robert Shaw Chorale Robert Shaw RCA 6429 1:34

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:25 Nikolai Rimsky-Korsakov: The Tsar's Bride: Overture (1898) Seattle Symphony Gerard Schwarz Naxos 572788 6:06

16:11:47 Alfred Burt: A Christmas Greeting (1954) Tanglewood Festival Chorus Boston Pops John Williams Decca 4851590 12:49

16:27:55 Alan Silvestri: The Polar Express: Suite (2004) Cleveland Orchestra Chorus Cleveland Orchestra Robert Porco MAA 2014 5:59

16:36:09 Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Waltz of the Flowers Op 71a (1892) Boston Pops John Williams Decca 4851590 6:43

16:44:49 Johann Melchior Molter: Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds (1750) Wolfgang Basch, trumpet Wind Ensemble Bob van Asperen DHM 7976 9:48

16:56:31 Joseph Beal & James Boothe: Jingle Bell Rock (1957) Vienna Boys' Choir Chamber Ensemble Deutsche Gram 23692 2:49

17:03:36 Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Divertimento for Strings K 136 K 136 (1772) Cuarteto Casals Harmonia Mundi 987060 5:28

17:10:37 Randol Alan Bass: Seasonal Sounds (1999) Tallis Chamber Choir National Symphony Orchestra Randol Alan Bass Kodanja 2003 9:58

17:22:30 Maurice Ravel: La valse (1920) Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759 11:31

17:38:10 George Frideric Handel: Larghetto from Harp Concerto Op 4 # 6 (1738) Andrew Lawrence-King, harp Taverner Players Andrew Parrott EMI 82160 5:02

17:44:26 George Frideric Handel: Messiah: Worthy is the Lamb...Amen (1741) Atlanta Symphony Chorus Atlanta Symphony Robert Shaw Telarc 80344 6:35

17:53:48 Aaron Copland: Letter from Home (1944) Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559240 6:23

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:07:52 Aram Khachaturian: Masquerade: Suite (1944) Royal Scottish National Orchestra Neeme Järvi Chandos 8542 16:16

18:25:30 Franz von Suppé: Boccaccio: Overture (1879) Boston Pops John Williams Decca 4851590 6:59

18:34:26 John Williams: Return of the Jedi: Parade of the Ewoks (1983) Boston Pops John Williams Decca 4851590 3:29

18:40:03 Gabriel Fauré: Masques et bergamasques Op 112 (1919) Seattle Symphony Ludovic Morlot SeattleSM 1004 13:37

18:54:42 Stu Philips: Battlestar Galactica: Main title (1978) Boston Pops John Williams Decca 4851590 3:24

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:03 Gioacchino Rossini: L'Italiana in Algeri: Overture (1813) Boston Pops John Williams Decca 4851590 8:02

19:12:04 Richard Strauss: Aus Italien Op 16 (1886) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst ClevOrch 0001 43:05

19:56:45 Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Italiana (1931) Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Deutsche Gram 4796018 3:35

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

20:01:23 Gustav Holst: Symphony in F Op 8 'The Cotswolds' (1902) Ulster Orchestra JoAnn Falletta Naxos 572914 23:08

20:26:22 Peter Tchaikovsky: Francesca da Rimini Op 32 (1876) Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Decca 414159 22:55

20:50:40 Jerry Bock: Fiddler on the Roof: Suite (1971) Emanuel Borok, violin Boston Pops John Williams Decca 4851590 7:20

21:02:52 Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin (1917) Cleveland Orchestra Pierre Boulez Deutsche Gram 2121 17:43

21:22:04 Franz Biebl: Ave Maria (1964) Cantus Cantus 1211 7:01

21:30:11 Morten Lauridsen: O magnum mysterium (1994) Cleveland Orchestra Chorus Robert Porco MAA 2002 6:40

21:38:45 Joseph Bodin de Boismortier: Trio Sonata No. 5 in F (1730) Geminiani Ensemble Christophorus 74590 8:21

21:48:26 Franz Schubert: String Quintet in C D 956 (1828) Matt Haimovitz, cello Miró Quartet Oxingale 2006 50:12

22:40:28 Johann Sebastian Bach: Christmas Oratorio: Jauchzet, frohlocket (1734) RIAS Chamber Chorus Academy for Early Music Berlin René Jacobs Harmonia Mundi 2908304 7:29

22:50:17 Franz Schreker: Intermezzo for String Orchestra Op 8 (1902) Gürzenich Orchestra Cologne James Conlon EMI 56784 6:26

22:57:24 Ole Bull: Solitude on the Mountain (1850) Orchestra of the Mill Andrew Penny Lydian 18132 2:34

23:00 QUIET HOUR

23:01:41 Leopold Stokowski: Two Ancient Liturgical Melodies (1934) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 6:02

23:07:44 Eriks Esenvalds: Earth Teach Me Quiet (2013) The Crossing Donald Nally New Focus 7:12

23:14:57 Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air BWV 1068 (1731) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 557883 5:33

23:21:28 Domenico Scarlatti: Sonata in b Kk 87 (1742) Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010 6:10

23:27:39 Dave Brubeck: La Fiesta de la Posada: Lullaby (1976) Angèle Dubeau, violin La Pietà Angèle Dubeau Analekta 8730 4:04

23:31:43 Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E K 261 (1776) Pepe Romero, guitar Academy St. Martin in Fields Iona Brown Philips 426263 7:01

23:39:56 Giacomo Puccini: Chrysanthemums (1890) Quartetto di Cremona Klanglogo 1400 6:02

23:45:59 Maurice Ravel: Miroirs: La vallée des cloches (1905) Netherlands Philharmonic Yakov Kreizberg PentaTone 058 5:29

23:51:27 Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Nocturne Op 54 # 4 (1891) Jenny Lin, piano Hänssler 98037 3:54

23:56:05 Isaac Albéniz: España: Capricho catalán Op 165 # 5 (1890) Duo Amaral DuoAmaral 2013 3:19