WCLV Program Guide 07-11-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Halvorsen, Johann Suite ancienne, Op 31 Norwegian Radio Orch/Ari Rasilainen

Svendsen, Johan Romance in G, Op 26 Josef Suk, v; Prague Sym/Vaclav Smetacek

Tubin, Eduard Symphony #4 in A, Sinfonia lirica Bergen Sym Orch/Neeme Järvi

Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 2 (1716-17): 8e ordre in b Carole Cerasi, hc

Scarlatti, Alessandro Cello Sonata No. 1 in d Ophélie Gaillard, vc; Pulcinella

Bon, Anna Clavier Sonata #5 in b Sarah Cahill, p

Corelli, Arcangelo Concerto grosso in D, Op 6/1 English Concert/Trevor Pinnock

Respighi, Ottorino The Pines of Rome Accademia di Santa Cecilia Orch/Daniele Gatti

Milhaud, Darius Saudades do Brasil, Op. 67 Windscape Wind Quintet

Bland, Ed Sunday School (2001) Judith Olson, p

Still, William Grant Symphony #3, "Sunday" N Arkansas Sym Orch/Carlton Woods

Copland, Aaron Sunday Afternoon Music Leo Smit, p

Schubert, Franz Violin Sonata (Duo) in A, D 574 Gidon Kremer, v; Valery Afanassiev, p

Piazzolla, Astor Tango Ballet Gidon Kremer, v; Kremerata Baltica

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Salieri, Antonio Il mondo alla rovescia Mannheim Mozart Orch/Thomas Fey

Mozart, Wolfgang Amadeus Concert Rondo in D, K. 382 Malcolm Bilson, p; English Baroque Soloists/John Eliot Gardiner

Salieri, Antonio Flute and Oboe Concerto in C Susan Milan, f; David Theodore, ob; City of London Sinfonia/Richard Hick

Trad, American Folksong, "Black Sheep" St Charles Singers/Jeffrey Hunt

Rutter, John Suite Antique City of London Sinfonia/John Rutter

Rutter, John A Gaelic Blessing Polyphony/Stephen Layton

Beach, Amy Two Piano Pieces, Op 92 Joanne Polk, p

Beach, Amy (Mrs HHA) Theme and Variations, Op 80 Carol Wincenc, f; Green Mountain Festival Quartet

Weber, Carl Maria von Euryanthe Philharmonia Orch/Neeme Järvi

Pfitzner, Hans Das Käthchen von Heilbronn, Op 17 (1905) Berlin Deutsche Oper Orch/Christian Thielemann

Weber, Carl Maria von Favorite Waltzes for Empress Marie Louise Eva Schieferstein, p

Ravel, Maurice Menuet antique Robert Casadesus, p

Mozart, Wolfgang Amadeus 12 Minuets, K. 568 Vienna Mozart Ensemble/Willi Boskovsky

Boccherini, Luigi String Quintet in E, Op.11 no.5, G 275 Philharmonia Virtuosi/Richard Kapp

Beethoven, Ludwig van Six Minuets, WoO 10 (1796) Igor Kipnis, forte-p

Grieg, Edvard Lyric Pieces, Op. 71 Emil Gilels, p

Barber, Samuel String Serenade, Op. 1 San Diego Chamber Orch/Donald Barra

Barber, Samuel Song, "In the Dark Pinewood" Thomas Hampson, br; John Browning, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Ottorino Respighi: The Fair (1930)

Max von Schillings: Dance of the Flowers (1930)

Gabriel Pierné: Ramuntcho: Overture (1910)

Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Lyric Waltz (1949)

George Frideric Handel: Saul: Act 1 Sinfonia (1739)

Camille Saint-Saëns: Danse macabre (1874)

Jean Joseph Mouret: First Suite of Symphonies (1729)

Johannes Hanssen: Valdres March (1904)

Ludwig van Beethoven: Overture 'Name Day' (1815)

Adolf Busch: Variations on an Original Theme (1944)

Aaron Copland: Rodeo: Saturday Night Waltz (1942)

Paul Ben-Haim: Psalm from Symphony No. 1 (1940)

Stephen Sondheim: Into the Woods: Suite (1987)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1: Prelude (1875)

Ignaz Moscheles: Siciliane & Finale from Les Contrastes 'Grand Duo' (1846)

Alfonso Ferrabosco Jr: Ego dixi, Domine (1620)

Leo Zeitlin: Eli Zion (1914)

Teodoro Matias da Rocha: Vassourinhas (1909)

Jerome Moross: The Big Country: Theme (1958)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3 in D (1731)

Alessandro Marcello: Andante from Oboe Concerto in d (1716)

Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau (1879)

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 1: Air (1717)

Jacques Offenbach: Le Papillon: Valse des rayons (1860)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Robert Russell Bennett: Symphonic Songs: Celebration (1957)

John Williams: For 'The President's Own' (2013)

Jean Sibelius: Tapiola (1926)

Jean Sibelius: Menuetto (1894)

Daniel Auber: Fra Diavolo: Overture (1830)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 in B-Flat (1806)

Antonio Vivaldi: Concerto for Violin & Oboe (1710)

Gustav Holst: A Fugal Concerto (1923)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Sinfonia Concertante (1778)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Maurice Ravel: Piano Concerto for the Left Hand (1930)

Franz Schubert: Symphony No. 5 in B-Flat (1816)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Claude Debussy: Rêverie (1890)

Erik Satie: Gymnopédie No. 1 (1888)

Johannes Brahms: Song of Destiny (1871)

Johannes Brahms: Rhapsody in g (1879)

Wolfgang Amadeus Mozart: Lucio Silla: Overture (1772)

Richard Strauss: Sonatina No. 1 for 16 Winds 'From an Invalid's Workshop' (1943)

Henry Purcell: Trumpet Sonata No. 2 (1694)

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata in g (1740)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 102 (1794)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat: Miller's Dance (1919)

Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 2 (1913)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio espagnol (1887)

Dmitri Klebanov: Scherzo from String Quartet No. 4 (1946)

Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade No. 13 in G 'Eine kleine Nachtmusik' (1787)

John Williams: Empire of the Sun: Cadillac of the Skies (1987)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Camille Saint-Saëns: Caprice-Waltz 'Wedding Cake' (1885)

Charles Ives: Finale from Symphony No. 1 (1898)

Richard Adler & Jerry Ross: Damn Yankees: Overture (1955)

Joseph Haydn: Allegro from Symphony No. 31 'Horn Signal' (1765)

Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in D (1720)

Sergei Rachmaninoff: The Bells: The Silver Sleigh Bells (1913)

Ludwig van Beethoven: Variations on Mozart's 'La ci darem la mano' (1795)

Aaron Copland: El Salón México (1936)

Olivier Messiaen: Vocalise from Concert à quatre (1991)

Sergei Rachmaninoff: Vocalise (1912)

Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture (1816)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Morton Gould: A Symphonic Portrait of 'Carousel' (1945)

Juventino Rosas: Waltz 'Over the Waves' (1888)

Iosif Ivanovici: Waltz 'Danube Waves' (1880)

Johann Baptist Georg Neruda: Trumpet Concerto in E-Flat (1765)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Jean Sibelius: Symphony No. 5 in E-Flat (1915)

Carlos Gomes: Sonata for Strings (1894)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Heinrich von Herzogenberg: Trio for Horn, Oboe & Piano (1889)

Camille Saint-Saëns: Violin Sonata No. 1 in d (1885)

Joseph Joachim: Notturno (1858)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 3 (1884)

Richard Strauss: Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier' (1934)

Carl Nielsen: Maskarade: Overture (1906)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in E-Flat (1757)

Charles Ives: Symphony No. 1 in d (1898)

Gustav Holst: First Suite for Military Band (1909)

Johann Christian Bach: Symphony for Double Orchestra in E-Flat (1781)

23:00 QUIET HOUR

John Field: Nocturne No. 18 (1836)

Traditional: Afton Water

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Piano Concerto No. 21 (1785)

George Gershwin: The Goldwyn Follies: Love Walked In (1938)

Frank Bridge: An Irish Melody 'Londonderry Air' (1908)

Jean-Paul-Égide Martini: Plaisir d'amour (1784)

Ralph Vaughan Williams: Five Variants of 'Dives & Lazarus' (1939)

Gabriel Pierné: Impromptu-Caprice (1885)

Samuel Coleridge-Taylor: Sometimes I Feel Like a Motherless Child (1905)

Sir Edward Elgar: Salut d'amour (1889)