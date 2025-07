WCLV Program Guide 07-08-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Ferko, Frank Hildegard Triptych Trinity College Choir Cambridge U/Stephen Layton

Respighi, Ottorino Trittico botticelliano Orpheus Chamber Orch

Reger, Max Four Tone Poems after Arnold Böcklin, Op 128 Royal Concertgebouw Orch/Herman Abendroth

Farrenc, Louise Violin Sonata No. 1 in c minor, Op. 37 Winfried Rademacher, v; Konstanze Eickhorst, p

Farrenc, Louise 25 Études Faciles, Op. 50 Maria Stratigou, p

Bonis, Mel Soir, matin, Op. 76 Antonio Oyarzábal, p

Fauré, Gabriel Pelléas et Mélisande, Op. 80 Tara Erraught, ms; National Sym Orch of Ireland/Jean-Luc Tingaud

Sibelius, Jean Pelléas et Mélisande, Op. 46 English String Orch/William Boughton

Meyerbeer, Giacomo L'Africaine Barcelona Sym Orch/Michal Nesterowicz

Saint-Saens, Camille Africa, Op. 89 Antony Gray, p

Saint-Saens, Camille Ascanio (1890) Geneva Grand Theatre Orch/Guillaume Tourniaire

Bingen, Hildegard von Symphoniae harmoniae celestium revelationum Sequentia (Medieval Music Ensemble)

Reinecke, Carl Symphony #1 in A, Op 79 Rhenish Phil/Alfred Walter

Heller, Stephen 20 Preludes, Op 150 Jean Martin, p

Debussy, Claude Piano Trio in G Florestan Trio

Tailleferre, Germaine Hommage à Debussy (1920) Marcia Eckert, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Handel, George Frideric Saul Monteverdi Cho, English Baroque Soloists/John Eliot Gardiner

Telemann, Georg Philipp Overture (Suite) in e fr "Tafelmusik" Pierre Hamon, f; Le Concert des Nations/Jordi Savall

Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Bk 2, BWV 870/91 Léon Berben, hc

Bach, Johann Sebastian Fugue in g minor, BWV 578, "Little" Canadian Brass

Shostakovich, Dmitri 24 Preludes & Fugues, Op. 87 Jenny Lin, p

Shostakovich, Dmitri Ballet Suite No. 4 Royal Scottish National Orch/Neeme Järvi

Johnson, Francis The New Bird Waltz Chestnut Brass Company/Tamara Brooks

Mozart, Wolfgang Amadeus Zaíde, K. 344 Christine Schäfer, s; Berlin Phil/Claudio Abbado

Cowell, Henry Persian Set (1957) Manhattan Chamber Orch/Richard Auldon Clark

Liszt, Franz Piano Sonata in b Claudio Arrau, p

Offenbach, Jacques Le voyage dans la lune Philharmonia Orch/Antonio de Almeida

Glinka, Mikhail Russlan and Ludmila St Louis Sym Orch/Leonard Slatkin

Prokofiev, Serge Piano Concerto No. 3 in C, Op. 26 Nikolai Demidenko, p; London Phil/Alexander Lazarev

Tchaikovsky, Peter Sixteen Children's Songs, Op. 54 Wallfisch, English Chamber Orch/Simon

Arensky, Anton Variations on a Theme by Tchaikovsky, Op 35a London Sym Orch/Sir John Barbirolli

Tchaikovsky, Peter Song, "My genius, my angel, my friend" Dietrich Fischer-Dieskau, br; Aribert Reimann, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Clara Schumann: Romance in g (1855)

Tomaso Albinoni: Concerto for 2 Oboes in D (1722)

Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Festa popolare (1911)

César Franck: Finale from Symphony in d (1888)

Paul Dukas: The Sorcerer's Apprentice (1897)

John Philip Sousa: March 'Esprit de Corps' (1888)

Federico Moreno Tórroba: Suite castellana (1926)

Sir William Herschel: Oboe Concerto in E-Flat (1770)

Jacques Offenbach: Voyage dans la lune: Ballet of the Snowflakes (1875)

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 4 'Mazeppa' (1851)

Isaac Albéniz: Suite Española: Sevilla (1886)

Antonio Lauro: Vals venezolano No. 3 (1939)

Percy Grainger: Lincolnshire Posy (1937)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 9 in D (1778)

Thomas Tallis: O sacrum convivium (1575)

Erich Wolfgang Korngold: The Prince and the Pauper: Suite (1937)

César Franck: Prelude, Chorale and Fugue (1884)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 23 (1786)

Joseph Haydn: Finale from String Quartet No. 30 'Joke' (1781)

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air (1731)

Aaron Copland: Simple Gifts from 'Appalachian Spring' (1944)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Johann Sebastian Bach: Partita No. 4: Allemande (1729)

Isaac Albéniz: España: Tango (1890)

Percy Grainger: Suite 'In a Nutshell' (1916)

Frederick Delius: The Walk to the Paradise Garden (1907)

Charles Gounod: Finale from Symphony No. 2 (1855)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Symphony No. 2 'Antar' (1868)

Joseph Haydn: Adagio cantabile from Symphony No. 13 (1763)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B-Flat for Strings K 137 (1772)

Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture (1810)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

César Franck: Symphony in d (1888)

Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 2 'Ukrainian' (1880)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Handel, George Frideric Saul Monteverdi Cho, English Baroque Soloists/John Eliot Gardiner

Telemann, Georg Philipp Overture (Suite) in e fr "Tafelmusik" Pierre Hamon, f; Le Concert des Nations/Jordi Savall

Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Bk 2, BWV 870/91 Léon Berben, hc

Bach, Johann Sebastian Fugue in g minor, BWV 578, "Little" Canadian Brass

Shostakovich, Dmitri 24 Preludes & Fugues, Op. 87 Jenny Lin, p

Shostakovich, Dmitri Ballet Suite No. 4 Royal Scottish National Orch/Neeme Järvi

Johnson, Francis The New Bird Waltz Chestnut Brass Company/Tamara Brooks

Mozart, Wolfgang Amadeus Zaíde, K. 344 Christine Schäfer, s; Berlin Phil/Claudio Abbado

Cowell, Henry Persian Set (1957) Manhattan Chamber Orch/Richard Auldon Clark

Liszt, Franz Piano Sonata in b Claudio Arrau, p

Offenbach, Jacques Le voyage dans la lune Philharmonia Orch/Antonio de Almeida

15:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Manuel Infante: Andalusian Dance No. 3 (1921)

Louis Moreau Gottschalk: Souvenirs d'Andalousie (1851)

Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 1 (1878)

Ignacio Cervantes: Danzas Cubanas (1899)

Georg Matthias Monn: Cello Concerto (1750)

Maurice Jarre: Witness: Building the Barn (1985)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Percy Grainger: Green Bushes (1906)

Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet No. 1 in D (1777)

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: March of the Merry Men (1938)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 1 in b (1832)

Ludwig van Beethoven: Rondo in B-Flat (1793)

Ludwig August Lebrun: Rondo from Oboe Concerto No. 1 (1775)

George Frederick McKay: To a Liberator (1940)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in D (1776)

Franz Schubert: Schwanengesang: Serenade (1828)

Franz Schubert: Impromptu No. 8 in f (1828)

Georg Schürmann: Ludovicus Pius: Overture (1726)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3 (1806)

Georges Bizet: The Fair Maid of Perth: March & Gypsy Dance (1866)

Georges Bizet: Carmen: Habanera 'L'amour est un oiseau rebelle' (1875)

Carl Maria von Weber: Konzertstück in f (1821)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Luigi Cherubini: Symphony in D (1815)

E. J. Moeran: Serenade in G (1948)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

David Baker: Cello Sonata (1973)

Johann Joachim Quantz: Flute Concerto No. 161 (1750)

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Caucasian Sketches Suite No. 1 (1894)

Johann Nepomuk Hummel: Piano Sonata No. 3 in f (1807)

Randall Thompson: Alleluia (1940)

Pavel Chesnokov: Salvation is Created (1912)

Carl Philipp Emanuel Bach: Symphony in E-Flat (1776)

Antonín Dvorák: Piano Trio No. 3 in f (1883)

Frederick Delius: Brigg Fair: An English Rhapsody (1907)

Sir Edward Elgar: Serenade for Strings (1892)

23:00 QUIET HOUR

Felix Mendelssohn: Andante from Violin Concerto (1844)

Traditional: Mary Queen of Scots' Lament

Claude Debussy: Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair (1910)

Karl Goldmark: In the Garden from 'Rustic Wedding' Symphony (1875)

Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 15 'Holy Song of Thanksgiving' (1825)

Sir John Stevenson: The Last Rose of Summer (1813)

Heitor Villa-Lobos: Song of the Black Swan (1917)

Frederic Hand: Prayer (2012)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Italiana (1931)

Robert Schumann: Abendlied (1852)