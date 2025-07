WCLV Program Guide 07-07-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Gustav Mahler: Blumine from Symphony No. 1 (1889)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 8 (1878)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 7 in C (1770)

Aaron Copland: Prairie Journal (1937)

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 (1847)

John Philip Sousa: March 'Homeward Bound' (1892)

Paul Hindemith: Turandot Scherzo from 'Symphonic Metamorphosis on Weber Themes' (1943)

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 2 in D (1821)

George Gershwin: Rhapsody in Blue (1924)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 6 (1881)

Johann Sebastian Bach: Finale from Flute Sonata No. 5 (1717)

Traditional: Scarborough Fair

Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 3 (1952)

Muzio Clementi: Symphony in B-Flat (1787)

Zoltán Kodály: Háry János: Viennese Musical Clock (1927)

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Prelude (1959)

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite (1934)

Ernest Bloch: Baal Shem: Simchas Torah (1923)

Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Overture (1811)

Gustav Mahler: Rondo from Symphony No. 5 (1902)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Falla, Manuel de Pièces espagnoles (Cuatro Piezas españolas) (1902-8) Brazilian Guitar Quartet

Rossini, Gioachino Sigismondo Prague Sinfonia Orch/Christian Benda

Schreker, Franz Overture to A Grand Opera BBC Philharmonic/Vassily Sinaisky

Morley, Thomas Madrigal, "Sweet Nymph" Hilliard Ensemble/Paul Hillier

Ginastera, Alberto Estancia Maria Isabel Siewers, g

Ginastera, Alberto Estancia, Op 8 Los Angeles Phil/Gustavo Dudamel

Schifrin, Lalo Trópicos London Sym Orch/Lalo Schifrin

Benjamin, Arthur Jamaican Rhumba Isaac Stern, v; Orch/Milton Katims

Lalo, Édouard Symphonie espagnole in d, Op 21 Isaac Stern, v; Philadelphia Orch/Eugene Ormandy Sony SM2K-64501 (2) Isaac Stern - A Life In Music 32:44:00

Lalo, Édouard Guitarre, Op 28 Tassis Christoyannis, br; Jeff Cohen, p Aparte AP-110 (2) Lalo Songs 1:51

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Bedrich Smetana: String Quartet No. 1 'From My Life' (1876)

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 1 in B-Flat (1773)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Gian Carlo Menotti: Sebastian: Barcarolle (1944)

Dominick Argento: The Dream of Valentino: Tango (1993)

Antonín Dvorák: Symphonic Variations (1877)

Joseph Haydn: Piano Sonata No. 58 in C (1789)

Karol Szymanowski: Symphony No. 2 in B-Flat (1910)

Marin Marais: The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie' (1723)

François Couperin: Sonata No. 1 'La Pucelle' (1690)

Jean-Philippe Rameau: Gavotte et Six Doubles (1728)

Antonio Vivaldi: Finale from 'Summer' Concerto (1725)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo (1842)

Margaret Brouwer: Concerto for Orchestra 'Rhapsody' (2009)

Jules Mouquet: Suite for Winds: Scherzo (1910)

Frédéric Chopin: Variations on 'Là ci darem la mano' (1827)

Max Steiner: Four Wives: Symphonie Moderne (1939)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Scherzo-valse (1881)

Gustav Mahler: Titan: Spring That Never Ends (1893)

James Swearingen: And the Herald Angels Sang (2001)

Gian Carlo Menotti: Amahl and the Night Visitors: Suite (1951)

Franz Schubert: Gloria from Mass No. 6 (1828)

Orlando Gibbons: O clap your hands together (1622)

George Gershwin: Porgy and Bess: Summertime (1935)

Anton Bruckner: Overture in g (1863)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Serenade No. 10 for 13 Winds 'Gran Partita' (1784)

Darius Milhaud: Pastorale for Oboe, Clarinet & Bassoon (1935)

Claude Debussy: Images: Gigues (1912)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Gustav Mahler: Veni creator Spiritus from Symphony No. 8 (1910)

John Williams: Midway: March (1976)

George Gershwin: Strike Up the Band: Strike Up the Band (1927)

Johann Christian Bach: Piano Concerto in D (1770)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Carlos Baguer: Symphony No. 16 in G (1800)

Antonín Dvorák: Symphony No. 6 in D (1880)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Georg Muffat: Chaconne from Concerto Grosso 'Lucky Stars' (1701)

Gustav Mahler: Rückert Lieder: Ich bin der Welt abhanden gekommen (1901)

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 in c (1901)

Ludwig van Beethoven: Trio for Piano, Clarinet & Cello 'Gassenhauer' (1797)

Gian Carlo Menotti: The Old Maid and the Thief: Steal Me Sweet Thief (1939)

Samuel Barber: Souvenirs Suite: Waltz (1952)

William Boyce: Symphony No. 5 in D (1760)

Gustav Mahler: Symphony No. 1 in D (1893)

Luigi Boccherini: Quintettino in C 'Night Music of the Streets of Madrid' (1780)

Robert Helps: Hommage à Fauré (1972)

23:00 QUIET HOUR

Ola Gjeilo: Phoenix (2008)

Domenico Scarlatti: Sonata in f (1756)

Franz Schreker: Intermezzo for String Orchestra (1902)

Edvard Grieg: Lyric Pieces Book 5: Nocturne (1891)

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 9 'Remembrances' (1851)

George Frideric Handel: Berenice: Andante larghetto (1737)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 5 (1816)

Johannes Brahms: Sapphische Ode (1884)

John Field: Nocturne No. 7 in A (1821)

Frédéric Chopin: Berceuse in D-Flat (1844)