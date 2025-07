WCLV Program Guide 07-03-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Chinese Trad Romance Takako Nishizaki, v; Czecho-Slovak Radio Sym/Kenneth Jean

Lu Wencheng Autumn Moon on A Calm Lake Lang Lang, p

Schubert, Franz Piano Quintet in A, D. 667, "Trout" Sviatoslav Richter, p; Borodin String Quartet; Georg Hörtnagel,db

Loewe, Carl Song, "Du schönes Fischermädchen," Op 9/5 Yvi Jänicke, ms; Cord Garben, p

Scheidt, Samuel Canzona a 10 Philip Jones Brass Ensemble

Debussy, Claude Children's Corner Suite William Kapell, p

Heinrich, Philipp Sonata Prima in D Chicago Baroque Ensemble

Fasch, Johann Friedrich Orchestral Suite (Ouverture) in D Tempesta di Mare

Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Bk 1, BWV 846/69 Léon Berben, hc

Parry, Hubert I Was Glad The Sixteen/Harry Christophers

Parry, Hubert Elegy for Brahms (1897) London Phil/Mathias Bamert

Brahms, Johannes Three Intermezzi, Op 117 Hélène Grimaud, p

Berners, Gerald Tyrwhitt, Lord The Triumph of Neptune Suite Royal Liverpool Phil/Barry Wordsworth

Villa-Lobos, Heitor String Quartet No. 1 (1915) Cuarteto Latinoamericano

Lully, Jean-Baptiste Le Bourgeois Gentilhomme Le Concert des Nations/Jordi Savall

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Mendelssohn, Fanny Piano Sonata in A, "Easter" Isata Kanneh-Mason

Mendelssohn, Felix Piano Concerto No. 1 in g, Op. 25 Isata Kanneh-Mason, p; London Mozart Players/Jonathan Bloxham

Rachmaninoff, Sergei Songs, Op. 21 Sheku Kanneh-Mason, vc; Isata Kanneh-Mason, p

Gaubert, Philippe Fantaisie Susan Milan, f; Ian Brown, p

Gouvy, Louis-Theodore Fantaisie symphonique Saarbrücken Radio Phil/Jacques Mercier

Lalo, Édouard Song, "La chanson de l'alouette" Tassis Christoyannis, br; Jeff Cohen, p

Strauss, Johann Sr Waltz, "Hietzinger Reunion," Op 24 Slovak Sinfonietta/Ernst Märzendorfer

Hummel, Johann Nepomuk Flute Sonata in A, Op 64 Lise Daoust, f; Carmen Picard, p

Meyerbeer, Giacomo Le Prophète Barcelona Sym Orch/Michal Nesterowicz

Ravel, Maurice Ma mère l'oye Pascal Rogé, p

Adam, Adolphe-Charles Giselle London Sym Orch/Michael Tilson Thomas

Handel, George Frideric Saul Vienna Sym Orch/Mogens Wöldike

Handel, George Frideric Organ Concerto No. 1 in g, Op. 4, No. 1 Marie-Claire Alain, o; Paillard Chamber Orch/Jean-François Paillard Boston

Kabalevsky, Dmitri The Comedians, Op 26 Moscow Sym Orch/Vasily Jelvakov

Benjamin, Arthur Overture to an Italian Comedy Sydney Sym/Joseph Post

Rossini, Gioachino L'Italiana in Algeri (The Italian Girl in Algiers) St Martin's Academy/Neville Marriner

Rossini, Gioachino Quelques riens pour album Paolo Giacometti, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Philippe Gaubert: Nocturne & Allegro Scherzando (1906)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 42: Sinfonia (1725)

Heitor Villa-Lobos: Prelude No. 1 in e (1940)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 6 'Pathétique' (1893)

Ludwig van Beethoven: Finale from Septet (1800)

Wolfgang Amadeus Mozart: March in D (1779)

Ludwig van Beethoven: The Creatures of Prometheus: Overture (1801)

George Frederick Bristow: Overture to 'A Winter's Tale' (1856)

Richard Wagner: Parsifal: Good Friday Spell (1882)

Hector Berlioz: Roman Carnival Overture (1844)

Johann Sebastian Bach: Allegro from Flute Sonata No. 6 (1741)

Joseph Haydn: Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39 (1795)

Louis Théodore Gouvy: Symphonie brève (1873)

Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 1 in g (1831)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Sérénade (1893)

Alfred Newman: How to Marry a Millionaire: Fanfare & Street Scene (1950)

George Gershwin: An American in Paris (1928)

Antonín Dvorák: Humoresque No. 7 (1894)

Duke Ellington: Day Dream (1940)

Felix Mendelssohn: Scherzo from Symphony No. 3 'Scottish' (1842)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Francis Poulenc: Villageoises (1933)

Claude Debussy: Preludes Book 1: La danse de Puck (1910)

Lukas Foss: Renaissance Concerto (1985)

Lou Harrison: Suite for Symphonic Strings: Estampie (1961)

Gioacchino Rossini: William Tell: Overture (1829)

John Field: Piano Concerto No. 2 in A-Flat (1811)

Ludwig Spohr: Adagio from Nonet (1813)

Ludwig van Beethoven: Thirty-two Variations in c (1806)

Isaac Albéniz: Iberia: Fête-dieu à Séville (1906)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Peter Tchaikovsky: Andantino from Symphony No. 2 'Ukrainian' (1880)

Richard Strauss: Symphonia Domestica (1903)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Miklós Rózsa: Ben-Hur: Love Theme (1959)

Miklós Rózsa: The Thief of Baghdad: The Love of the Princess (1940)

Luigi Boccherini: Symphony No. 3 in D (1771)

Andrea Luchesi: Piano Sonata in G (1780)

Giovanni Battista Sammartini: Sonata Notturna (1760)

Bohuslav Martinu: Symphony No. 6 'Fantaisies symphoniques' (1953)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio in E (1776)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique: Waltz (1830)

Jules Massenet: Suite No. 4 'Picturesque Scenes' (1874)

Federico Mompou: Canción y Danza No. 8 (1946)

Claude Debussy: L'isle joyeuse (1904)

Nicolò Paganini: Introduction & Variations on 'Non più mesta' (1819)

Gilbert & Sullivan: The Mikado: There is Beauty in the Bellow of the Blast (1885)

Joseph Haydn: Symphony No. 89 in F (1787)

Max Steiner: Now, Voyager: Suite (1942)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Jack Gallagher: Malambo from Sinfonietta for Strings (2007)

Robert Schumann: Allegro from Symphony No. 1 'Spring' (1841)

Hans Zimmer: Gladiator: Suite (2000)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 in f (1740)

Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (1923)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Symphony No. 2 'Ukrainian' (1880)

Francesco Salieri: Symphony in B-Flat 'La tempesta di mare' (1770)

Johannes Brahms: Andante from Piano Concerto No. 2 (1881)

Eric Whitacre: Goodnight, Moon (2011)

Eric Whitacre: little tree (1996)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 3 (1873)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Claude Debussy: Three Nocturnes (1897)

Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 4 (1720)

Antonio Vivaldi: Allegro from 'Spring' Concerto (1725)

Johannes Brahms: Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 (1858)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

George W. Chadwick: Symphony No. 2 in B-Flat (1885)

Charles Ives: Symphony No. 3 'The Camp Meeting' (1911)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

William Wallace: Sir William Wallace (1905)

Sir Alexander Mackenzie: Pibroch (1889)

Max Bruch: Adagio from Scottish Fantasy (1880)

Joseph Haydn: Violin Concerto No. 4 in G (1769)

Franz Schubert: Overture in D (1817)

Felix Mendelssohn: Die Heimkehr aus der Fremde: Overture (1829)

Henry Purcell: Abdelazer: Suite (1695)

Leos Janácek: Glagolitic Mass (1927)

Richard Wagner: Götterdämmerung: Siegfried's Funeral March & Final Scene (1874)

Antonín Dvorák: Andante from String Quintet No. 2 (1875)

23:00 QUIET HOUR

Peter Tchaikovsky: Souvenir of a Beloved Place: Mélodie (1878)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 11 in B (1770)

Remo Giazotto: Albinoni's Adagio for Strings & Organ (1957)

George Frideric Handel: Aria from Concerto Grosso (1739)

Nikolai Miaskovsky: Andante from Cello Sonata No. 2 (1949)

Antonio Vivaldi: Largo from Guitar Concerto (1720)

Scott Joplin: Solace (1909)

Joachim Raff: In the Twilight from Symphony No. 3 'Forest' (1869)

Johannes Brahms: Wie Melodien zieht es mir (1886)

Richard Wagner: Wesendonck Lieder: Der Engel (1858)