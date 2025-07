WCLV Program Guide 07-02-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Viardot-Garcia, Pauline Six Morceaux Rachel Barton Pine, v; Matthew Hagle, p Cedille CDR-90000139 Violin Lullabies 2:34

0:02:34 Stravinsky, Igor The Firebird Rachel Barton Pine, v; Matthew Hagle, p Cedille CDR-90000139 Violin Lullabies 2:55

0:05:29 Mozart, Wolfgang Amadeus Violin Concerto No. 1 in B-flat, K. 207 Rachel Barton Pine, v; Academy of St Martin in the Fields/Sir Neville Marriner Avie AV-2317 (2) Mozart: Complete Violin Concertos, Sinfonia Concertante 20:34

0:27:54 Tansman, Alexandre Inventions (Hommage à Bach) Thibaut Garcia, g Erato 1.90296E+11 Segovia 12:15

0:40:09 Bach, Wilhelm Friedemann WF Sinfonia for Strings in F, F 67 Tafelmusik/Jeanne Lamon Sony SK-62720 Bach: Sinfonias, Suite In G Minor, Concerto For Harpsichord In D Major 14:58

0:55:07 Bach, Johann Sebastian Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach Joseph Payne, hc Hänssler Classic CD-92.137 (2) Klavierbüchlein for Wilhelm Friedemann 1:30

1:00:00 Copland, Aaron The City Eos Orch/Jonathan Sheffer Telarc CD-80583 Celluloid Copland * Eos Orchestra 4:42

1:04:42 Copland, Aaron Our Town James Tocco, p Pro Arte CDD-183 Copland: Music for Piano 4:35

1:09:17 Copland, Aaron El Salón México Boston Pops/Keith Lockhart RCA 63717-2 The Latin Album 11:09

1:22:12 Tchaikovsky, Peter String Quartet No. 1 in D, Op. 11 Heath Quartet Harmonia Mundi HMU-907665 N/A 31:04:00

1:53:16 Gervaise, Claude Danceries Philip Jones Brass Ensemble London B0000807-02 (2) Music From The Royal Court 1:28

2:00:00 Auric, Georges Les Mariés de la Tour Eiffel Philharmonia Orch/Geoffrey Simon Chandos CHAN-8356 French Ballet Music of the 1920s 2:25

2:02:25 Tailleferre, Germaine Les Mariés de la Tour Eiffel Philharmonia Orch/Geoffrey Simon Chandos CHAN-8356 French Ballet Music of the 1920s 2:29

2:04:54 Auric, Georges Trio for Oboe, Clarinet, and Bassoon Chicago Chamber Musicians Cedille CDR-90000040 20th Century French Wind Trios 11:35

2:16:29 Samazeuilh, Gustave Suite en trio (1937) Black Oak Ensemble Cedille CDR-90000212 (2) Avant l'orage 20:56

2:37:25 Rameau, Jean-Philippe Les Petits Marteaux Pieter-Jan Belder, hc Brilliant 93903 (3) Rameau: Complete Harpsichord Works 1:44

2:39:09 Handel, George Frideric Concerto grosso in D, Op. 6, No. 5 Boston Baroque Ensemble/Martin Pearlman Telarc CD-80253 Handel: Concerti Grossi Op. 6, Nos. 1-6 15:29

2:54:38 Bach, Johann Sebastian Three-Part Sinfonias, BWV 787-801 Pieter-Jan Belder, hc Brilliant Classics 93102 (155) Bach Edition: Complete Works 1:31

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Chopin, Frédéric Les Sylphides Philadelphia Orch/Eugene Ormandy CBS MFK-46356 Dinner Classics: Breakfast In Bed 5:46

3:05:46 Stojowski, Zygmunt Piano Concerto #2 in A-Flat, Op 32 Jonathan Plowright, p; BBC Scottish Sym/Martyn Brabbins Hyperion CDA-67314 The Romantic Piano Concerto 28 33:01:00

3:38:47 Chopin, Frédéric Waltzes, Op. 64 Alexandre Tharaud, p Harmonia Mundi HMC-901927 Chopin: Valses 1:44

3:40:31 Rimsky-Korsakov, Nicolai Le coq d'or (1906-7) Orch/André Kostelanetz CBS MLK-45811 N/A 4:31

3:45:02 Mussorgsky, Modest Night on Bald Mountain Chicago Sym Orch/Daniel Barenboim DG 419407-2 Prince Igor: Polovtsian Dances 10:31

3:55:33 Loewe, Carl Song, "Walpurgisnacht," Op. 2/3 Gabriele Rossmanith, s; Cord Garben, p CPO 777355-2 (21) Loewe: Lieder & Balladen Complete Edition 1:39

4:00:00 Tchaikovsky, Peter The Months (The Seasons), Op. 37 Moscow Chamber Orch/Constantine Orbelian Delos DE-3255 TCHAIKOVSKY, P.: Serenade in C Major / The Seasons (arr. A. Gauk) (Moscow Chamber Orchestra, Orbelian) 5:16

4:05:16 Stravinsky, Igor Le Baiser de la fée Houston Sym Orch/Hans Graf Koch KICCD-7594 N/A 23:49

4:30:49 Korngold, Erich Wolfgang String Quartet No. 2 in E Flat, Op. 26 (1934) Brodsky Quartet Challenge Classics 72052 Music From Vienna 2 24:09:00

4:54:58 Marx, Joseph Piemontisisches Volkslied Stella Doufexis, ms; Bochum Sym Orch/Steven Sloane ASV CDDCA-1164 Marx: Orchestral Songs 1:44

5:00:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Rondo in D, K. Anh 184 Ransom Wilson, f; London Sym Orch/Raymond Leppard EMI/Ang CDC7-49099-2 N/A 5:20

5:05:20 Mozart, Wolfgang Amadeus Rondo in B-Flat, K. 269 St Paul Chamber Orch/Pinchas Zukerman, v CBS MDK-44647 N/A 7:22

5:12:42 Mozart, Wolfgang Amadeus Rondo in a, K. 511 Richard Egarr, fortepiano Harmonia Mundi HMU-907387 Mozart * Fantasias and Rondos * Richard Egarr 10:27

5:24:54 Prokofiev, Serge Symphony No. 7 in c-sharp minor, Op. 131 Philharmonia Orch/Nicolai Malko EMI/Ang CD-CFP-4523 David Oistrakh: The Complete EMI Recordings 29:52:00

5:54:46 Popper, David Herbstblume Janos Starker, vc; Shigeo Neriki, p Delos DE-3065 POPPER, D.: Cello Music (Romantic Cello Favorites) (Starker) 1:38

05:58:22 Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Simple Gifts (1950) Kyle Bielfield, tenor Delos 3445 1:58

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:06:52 Erik Satie: Gymnopédie No. 1 (1888) Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290 3:37

06:11:22 George Frideric Handel: Water Music Suite No. 2 (1717) Apollo's Fire Jeannette Sorrell ApolloFire 2002 7:06

06:18:55 Joaquín Rodrigo: I come from the poplars, Mother (1947) Christopher Parkening, guitar EMI 49406 2:01

06:22:05 Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 in D Op 25 'Classical' (1917) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 13:30

06:36:32 Hector Berlioz: Overture 'Le corsaire' Op 21 (1844) Dresden State Orchestra Sir Colin Davis RCA 68790 8:38

06:46:04 Erich Wolfgang Korngold: Much Ado About Nothing: Suite Op 11 (1919) London Symphony André Previn Deutsche Gram 453436 10:07

06:57:06 Jaime Teixidor: Pasodoble 'Amparita Roca' (1925) Tokyo Kosei Wind Orchestra Frederick Fennell Brain 7504 2:25

07:03:40 Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848) Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Deutsche Gram 4778773 7:16

07:11:42 Stéphan Elmas: Finale from Piano Concerto No. 2 (1887) Howard Shelley, piano Tasmanian Symphony Howard Shelley Hyperion 68319 7:38

07:20:03 Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 6 BWV 1051 (1710) Ensemble Caprice Matthias Maute Analekta 9996 13:18

07:37:15 Karl Goldmark: Dance from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26 (1875) National Symphony of Ireland Stephen Gunzenhauser Naxos 550745 8:20

07:47:08 Ermanno Wolf-Ferrari: The Secret of Susanna: Overture (1909) Royal Scottish National Orchestra Lance Friedel Naxos 573418 3:03

07:50:47 Thomas Arne: Symphony No. 2 (1767) Cantilena Adrian Shepherd Chandos 8403 9:25

08:06:50 William Kroll: Banjo and Fiddle (1945) Nadja Salerno-Sonnenberg, violin EMI 54576 3:10

08:11:22 Christoph Willibald Gluck: Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet (1774) Lyon Opera Orchestra Sir John Eliot Gardiner Erato 45003 8:03

08:20:32 Jules Massenet: Le Cid: Ballet Suite (1885) National Philharmonic Richard Bonynge Decca 4785437 19:30

08:41:22 Ludwig van Beethoven: Rondo in B-Flat WoO 6 (1793) Stefan Vladar, piano Capella Istropolitana Barry Wordsworth Naxos 500250 9:35

08:51:28 John Williams: The Empire Strikes Back: Imperial March (1980) Berlin Philharmonic John Williams Deutsche Gram 3:07

08:54:51 Franz Schubert: Marche militaire No. 1 D 733 (1822) Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 63052 4:04

09:03:18 Ottorino Respighi: The Birds (1927) Orpheus Chamber Orchestra Deutsche Gram 437533 18:11

09:25:11 John Barry: Goldfinger: Theme (1964) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80168 2:50

09:28:56 George Frideric Handel: Coronation Anthem 'Zadok the Priest' (1727) RIAS Chamber Chorus Academy for Early Music Berlin Justin Doyle Harmonia Mundi 902708 5:28

09:35:35 Robert Schumann: Allegro from Piano Concerto Op 54 (1845) Radu Lupu, piano London Symphony André Previn Decca 4785437 14:29

09:51:22 Franz Schubert: Finale from String Quartet No. 14 D 810 'Death and the Maiden' (1824) Hagen Quartet Deutsche Gram 4795448 8:28

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:25 Bernard Herrmann: Beneath the 12 Mile Reef: The Sea & The Lagoon (1953) National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 4:40

10:05:41 Bernard Herrmann: On Dangerous Ground: The Death Hunt (1952) National Philharmonic Charles Gerhardt Sony 592064 2:23

10:10:00 Dmitri Shostakovich: Piano Concerto No. 2 in F Op 102 (1957) Yefim Bronfman, piano Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Sony 60677 18:57

10:29:25 Dmitri Shostakovich: Three Fantastic Dances Op 5 (1922) Vladimir Ashkenazy, piano Decca 1846 3:50

10:34:45 Jan Václav Vorísek: Introduction & Rondo Brilliant Op 22 (1823) Boris Krajný, piano Prague Chamber Orchestra Ivan Parík Supraphon 3868 13:23

10:50:24 Muzio Clementi: Symphony No. 1 in C (1795) Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Naxos 573071 26:43

11:18:18 Martin Mailman: Autumn Landscape Op 4 (1954) Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434347 5:04

11:24:42 Robert McBride: Mexican Rhapsody (1935) Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 11:01

11:36:56 Ron Nelson: Sarabande 'For Katharine in April' (1954) Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434347 4:53

11:42:47 Lyndol Mitchell: Kentucky Mountain Portraits (1956) Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Mercury 434324 13:46

11:57:38 Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Tourbillon (1881) Angela Hewitt, piano Hyperion 67515 1:25

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

12:06:47 Felix Mendelssohn: Symphony No. 4 in A Op 90 'Italian' (1833) Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi MAA 1032 29:48

12:38:06 Vincenzo Tommasini: The Good-Humored Ladies: Suite (1920) Cleveland Orchestra Louis Lane Sony 60311 20:27

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

13:00:42 Leos Janácek: In the Mists: No. 1 (1912) Hélène Grimaud, piano Deutsche Gram 24427 4:31

13:05:37 Antonín Dvorák: American Suite: Allegretto Op 98 (1895) Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777 4:01

13:10:26 Richard Strauss: Don Juan Op 20 (1888) Berlin Philharmonic Gustavo Dudamel Deutsche Gram 4791041 18:36

13:29:52 Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni: Act 1 Finale (1787) Thomas Hampson, baritone Royal Concertgebouw Orchestra Nikolaus Harnoncourt Teldec 244184 9:27

13:40:45 Joseph Haydn: Finale from Symphony No. 86 (1786) Les Arts Florissants William Christie Harmonia Mundi 905371 6:30

13:47:51 Benjamin Britten: Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 'Dawn' (1944) Cincinnati Symphony Paavo Järvi Telarc 80660 3:49

13:53:38 Ralph Vaughan Williams: Symphony No. 6 in e (1947) New Philharmonia Orchestra Sir Adrian Boult EMI 47215 36:07

14:31:27 Franz Schubert: Impromptu No. 4 in A-Flat D 899/4 (1828) Gerardo Teissonnière, piano Steinway 30220 8:26

14:41:00 Felix Mendelssohn: Rondo brilliant in E-Flat Op 29 (1834) Ian Hobson, piano Sinfonia da Camera Ian Hobson Arabesque 6688 11:21

14:54:15 Daniel Auber: Gustave III: Allemande & Pas des folies (1833) English Chamber Orchestra Richard Bonynge Decca 440646 9:21

15:04:27 Jacob Gade: Jealousy (1925) Yo-Yo Ma, cello Sony 510316 3:36

15:08:29 Felix Mendelssohn: Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 66 (1845) Emanuel Ax, piano Sony 975227 3:45

15:13:16 Alexander Borodin: Prince Igor: Polovetsian Dances (1887) Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle EMI 273 12:01

15:25:35 Gabriel Fauré: Barcarolle No. 6 Op 70 (1896) Louis Lortie, piano Chandos 40 3:06

15:29:38 Joseph Haydn: Symphony No. 53 in D 'Imperial' (1777) Royal Northern Sinfonia Rebecca Miller Signum 434 22:04

15:54:30 Patrick Doyle: Hamlet: Ophelia's Funeral (1996) City of Prague Philharmonic Kenneth Alwyn Silva 1094 5:13

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:00 George Frideric Handel: Judas Maccabaeus: Two Choruses & March (1746) ASMF Chorus Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Philips 412733 6:30

16:11:35 Jan Blockx: Flemish Dances (1884) Brussels Philharmonic Alexander Rahbari Marco Polo 223418 13:13

16:28:43 Rev. Robert Lowry: Shall We Gather at the River? (1864) Anonymous 4 Harmonia Mundi 807549 3:01

16:34:46 Johann Sebastian Bach: Finale from Solo Violin Sonata No. 1 BWV 1001 (1720) Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360 3:10

16:39:43 George Gershwin: Second Rhapsody (1931) Orion Weiss, piano Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Naxos 559705 15:45

16:56:39 Adolphe Adam: Giselle: Grand Pas de Deux (1841) Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625 4:03

17:05:19 Ferdinand Ries: Rondo from Sextet in g Op 142 (1814) Benjamin Frith, piano Nash Ensemble Hyperion 68380 05:59

17:12:55 Antonio Vivaldi: Oboe Concerto in C RV 447 (1720) Alex Klein, oboe New Brandenburg Collegium Anthony Newman Cedille 7003 14:00

17:28:10 William Boyce: Symphony No. 1 in B-Flat Op 2 # 1 (1760) Academy of Ancient Music Christopher Hogwood Oiseau-Lyre 436761 7:07

17:39:03 Francisco Tárrega: Capricho Arabe (1892) Sharon Isbin, guitar Bridge 9491 5:51

17:46:18 Manuel de Falla: Seven Spanish Popular Songs: Jota (1914) Isabel Leonard, mezzo-soprano Bridge 9491 3:16

17:50:39 Enrique Granados: Suite on Galician Songs: Fiesta (1899) Barcelona Symphony Pablo González Naxos 573263 8:33

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

18:08:14 Joseph Haydn: Symphony No. 94 in G 'Surprise' (1791) Musicians of the Louvre Marc Minkowski Naïve 5176 22:15

18:32:16 Ray Bauduc & Bob Haggart: South Rampart Street Parade (1935) Boston Pops John Williams Sony 46747 5:07

18:38:32 George Gershwin: Strike Up the Band: Strike Up the Band (1927) Boston Pops John Williams Sony 46747 2:43

18:42:58 Isaac Albéniz: Iberia: Almería (1907) Alexander Schimpf, piano Genuin 10181 9:13

18:53:17 John Williams: Pops on the March (1981) Boston Pops John Williams Sony 46747 4:50

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

19:01:04 Arthur Benjamin: Cotillon Suite (1938) London Pops Orchestra Frederick Fennell Mercury 434356 11:07

19:13:59 Sir William Walton: Symphony No. 1 in b-Flat (1935) London Philharmonic Leonard Slatkin Virgin 61146 44:16

20:00 OVATIONS: Cleveland Chamber Choir, Gregory Ristow, Artistic Director & conductor; Instrumental Ensemble led by Assistant Conductor Anna O’Connell; HaZamir Cleveland. Cantor David Malecki, conductor

Synagogue and Salon: The Hebrew Psalms and Madrigals of Salamone Rossi

21:25 OVATIONS POSTLUDE

21:25:08 Johann Mattheson: Air from Harpsichord Suite No. 5 (1714) Bournemouth Symphony José Serebrier Naxos 572050 3:43

21:28:58 Eugène Ysaÿe: Rêve d'enfant Op 14 (1902) Rachel Barton Pine, violin Cedille 139 3:49

21:32:48 Johann Sebastian Bach: Larghetto from Keyboard Concerto No. 4 BWV 1055 (1740) Angela Hewitt, piano Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Hyperion 67308 4:54

21:37:52 Maurice Duruflé: Notre Père Op 14 (1967) King's Singers Naxos 572987 1:21

21:39:13 Robert Schumann: Adagio from String Quartet No. 1 Op 41 # 1 (1842) Melos Quartet Deutsche Gram 423670 5:52

21:45:06 Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale (1953) Royal Philharmonic Enrique Bátiz EMI 67435 6:30

21:51:45 Edward MacDowell: Suite No. 1: The Shepherdess Song Op 42 (1893) Ulster Orchestra Takuo Yuasa Naxos 559075 3:10

21:55:06 Dave Brubeck: Three to Get Ready (1959) Quartet San Francisco 4:16

22:00 IN TRIBUTE TO A. GRACE LEE MIMS with Rob Grier – classical music featuring African American composers and performers.

22:00:28 Margaret Bonds: Montgomery Variations (1964) Royal Scottish National Orchestra Kellen Gray Linn 731 22:52

22:24:13 Florence Price: Five Folksongs in Counterpoint (1951) Catalyst Quartet Azica 71346 20:00

22:45:20 Betty Jackson King: Four Seasonal Sketches (1955) Samantha Ege, piano Lontano 145 10:51

22:56:57 Johann Nepomuk Hummel: Rondo from Trumpet Concerto (1804) Wynton Marsalis, trumpet English Chamber Orchestra Raymond Leppard Sony 60804 3:32

23:00 QUIET HOUR

23:01:57 Arthur Foote: A Night Piece for Flute & Strings (1918) Maurice Sharp, flute Cleveland Sinfonietta Louis Lane Epic 1116 6:28

23:08:26 Ludwig van Beethoven: Romance No. 1 in G Op 40 (1802) Takako Nishizaki, violin Slovak Philharmonic Kenneth Jean Naxos 500250 8:33

23:17:00 Stephen Foster: Jeanie with the Light Brown Hair (1854) Chanticleer Joseph Jennings Teldec 48556 3:09

23:20:12 Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 10 in e Op 72 # 2 (1886) Deborah Moriarty, piano Blue Griffin 633 4:44

23:24:57 Johannes Brahms: Adagio from Violin Concerto Op 77 (1878) Anne-Sophie Mutter, violin New York Philharmonic Kurt Masur Deutsche Gram 457075 9:20

23:34:16 Franz Schubert: Andante from Symphony No. 1 (1813) Royal Concertgebouw Orchestra Nikolaus Harnoncourt Teldec 91184 5:55

23:40:21 Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Serenade No. 7 K 250 'Haffner' (1776) Oldrich Vlcek, violin Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Telarc 80161 9:47

23:50:10 Carl Hillman: Lullaby Op 21 (1910) Gowanus Arts Ensemble Reuben Blundell New Focus 166 2:20

23:52:30 Sergei Rachmaninoff: Melodie Op 21 # 9 (1902) Sergei Babayan, piano Deutsche Gram 4839181 3:49

23:56:29 René Clausen: Set Me as a Seal (1989) Kansas City Chorale Charles Bruffy Chandos 5105 2:52