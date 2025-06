WCLV Program Guide 06-30-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

12:00:00 Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 4 (1730): 24e ordre Carole Cerasi, hc Metronome METCD-1100 (10) Couperin: Complete Works for Harpsichord 5:19

12:05:19 Schumann, Robert Overture, Scherzo and Finale, Op. 52 Berlin Phil/Herbert von Karajan DG 431161-2 Symphonie Nr. 1 / Ouvertüre, Scherzo Und Finale 16:47

12:23:36 Smyth, Ethel Piano Trio Neave Trio Chandos CHAN-20238 A Room of Her Own 31:11:00

12:54:47 Royer, Pancrace Pyrrhus Les Enfants d'Apollon/Michael Greenberg Alpha 953 (2) Pyrrhus 1:29

1:00:00 Flotow, Friedrich von Martha Renée Fleming, s; English Chamber Orch/Jeffrey Tate London 458858-2 Renée Fleming: The Beautiful Voice 4:53

1:04:53 Ernst, Heinrich Wilhelm Violin Etude #6, "The Last Rose of Summer" Midori, v Sony SK-46742 Midori Live At Carnegie Hall 9:36

1:16:15 Strauss, Richard Der Rosenkavalier, Op. 59 Houston Sym/Christoph Eschenbach RCA 68539-2 Strauss: Four Last Songs, Etc 25:21:00

1:41:36 Bonis, Mel Suite en forme de valses Roberto Prosseda; Alessandra Ammara, p Palazzetto Bru Zane BZ-2006 (8) Compositrices 12:54

1:54:30 Beethoven, Ludwig van Eleven "Mödlinger" Dances, WoO 17 Capella Istropolitana/Oliver Dohnanyi Naxos 8.550433 BEETHOVEN, L. van: 11 Dances, "Mödlinger Tänze" / 12 German Dances / 12 Minuets (Capella Istropolitana, Dohnányi) 1:24

2:00:00 Tchaikovsky, Peter Valse-Scherzo in C, Op. 34 David Oistrakh, v; Vladimir Yampolsky, p Seraphim 69113-2 (2) Violin Classics 5:27

2:05:27 Tchaikovsky, Peter Swan Lake, Op. 20 Scottish National Orch/Neeme Järvi Chandos CHAN-8556 Nutcracker: Act II Complete; Swan Lake: Selection From the Complete Ballet 29:27:00

2:34:54 Gibbons, Orlando Madrigal, "The Silver Swan" Oriana Singers/William Chin Juno 0 N/A 1:22

2:36:16 Cordero, Ernesto Sonatina Tropical Castellani Andriaccio Guitar Duo Fleur de Son FDS-58020 Anima del Sur: Milongas and Tango for 2 Guitars 11:56

2:48:12 Cifuentes, Santos Scherzo on Tropical Airs Norwegian Radio Orch/Miguel Harth-Bedoya Naxos 8.574266 New South American Discoveries 6:44

2:54:56 D'Rivera Aires Tropicales Imani Winds Koch KICCD-7559 The Classical Underground 1:42

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Fibich, Zdeněk Romance in B-Flat, Op 10 Josef Suk, v; Prague Sym Orch/Václav Smetácek Supraphon 1102199 N/A 5:40

3:05:40 Suk, Josef Spring, Op 22a Margaret Fingerhut, p Chandos CHAN-9026/7 (2) Suk: Piano Works 16:18

3:21:58 Farrenc, Louise 25 Études Faciles, Op. 50 Maria Stratigou, p Grand Piano GP-912-13 (2) Louise Farrenc - Complete Piano Works, Vol 1 1:32

3:23:30 Méhul, Étienne-Nicolas La Chasse du Jeune Henri Gulbenkian Foundation Orch/Michel Swierczewski Nimbus NI-5184/5 (2) Mehul: Complete Symphonies 10:35

3:34:05 Honegger, Arthur Napoléon film music Czech Radio Sym Orch, Bratislava/ Adriano Marco Polo 8.223134 HONEGGER : Film Music 20:49

3:54:54 Poulenc, Francis Banalités William Parker, br; Dalton Baldwin, p EMI/Ang CMS7-64087-2 (4) N/A 1:38

4:00:00 Szymanowski, Karol Two Pieces "(Notturno e Tarantella)," Op 28 Polish State Phil/Karol Stryja Marco Polo 8.223291 SZYMANOWSKI: Violin Concertos Nos. 1 and 2 5:02

4:05:02 Szymanowski, Karol Concert Overture in E, Op 12 BBC Sym Orch/Edward Gardner Chandos CHSA-5115 N/A 12:07

4:17:09 Szymanowski, Karol Three Paganini Caprices, Op 40 Eeva Koskinen, v; Juhani Lagerspetz, p Ondine ODE-759-2 Szymanowski: Complete Violin and Piano Music 3:01

4:20:10 Paganini, Niccolo 24 Caprices for Solo Violin, Op 1 Zino Francescatti, v; Artur Balsam, p Bridge 9125 Zino Francescatti: An Evening of Paganini 3:09

4:23:19 Paganini, Nicolo 24 Caprices for Solo Violin, Op 1 Tossy Spivakovsky, v; Lester Taylor, p Omega OCD-1035 N/A 4:07

4:29:36 Paganini, Nicolo 24 Caprices for Solo Violin, Op 1 Eliot Fisk, g Musicmasters 67092-2 24 Caprices 1:35

4:31:11 Schumann, Robert Cello Concerto in a minor, Op. 129 Saschko Gawriloff, v; Southwest German Radio Orch/Leopold Hager Amati SRR-8904/1 With Schumann: Violin Concerto and Spohr: Symphony No. 3 22:06

4:53:17 Schumann, Robert Album für die Jugend, Op. 68 Leigh Howard Stevens, marimba Delos DE-3142 Marimba When... 1:21

5:00:00 Debussy, Claude Danse (Tarantelle styrienne) Linda Chesis, f; Sara Cutler, h; Kathe Jarka, vc IMP Masters MCD-23 N/A 5:40

5:05:40 Fauré, Gabriel Dolly Suite, Op. 56 Orch de Paris/Serge Baudo EMI/Ang CZS7-62669-2 (2) Musique Francais- Debussy, Ravel, Faure, Etc. 17:50

5:24:32 Vierne, Louis Marche Triomphale de Centenaire de Napoléon I Chicago Brass Quintet, Paul Van der Weele, o Centaur CRC-2221 Music for Brass and Organ 7:44

5:32:16 Schubert, Franz Variations on a French Song, D 624 Yaara Tal & Andreas Groethuysen, p Sony S2K-66256 (2) Complete Piano Music For Four Hands, VOl. 2 13:13

5:45:29 Paganini, Nicolo Violin Sonata on the G String, "Maria Luisa" Salvatore Accardo, v; Chamber Orch of Europe/Franco Tamponi Angel DS-38128 Accardo Plays Paganini Volume 2 8:06

5:53:35 Honegger, Arthur Napoléon film music Monte Carlo Phil/Marius Constant Erato 94813-2 Napoleon- Able Gance Film Soundtrack 1:29

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Claude Debussy: Arabesque No. 1 (1888)

Giuseppe Matteo Alberti: Sonata for 2 Trumpets & Strings (1720)

Tom Turpin: The St. Louis Rag (1903)

Edvard Grieg: Piano Concerto: First movement (1868)

Aram Khachaturian: Spartacus: Adagio (1954)

Alfredo Javaloyes: Pasodoble 'El Abanico' (1910)

Emmanuel Chabrier: Bourrée fantasque (1891)

Sir Arthur Sullivan: The Mikado: Overture (1885)

Frederick Delius: La Quadroöne & Scherzo (1889)

Robert Schumann: Vienna Carnival: Allegro (1839)

Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 10 (1879)

Florence Price: Finale from Symphony No. 1 (1932)

Franz Schubert: Impromptu No. 6 in A-Flat (1828)

Johann Sebastian Bach: Finale from Flute Sonata No. 3 (1717)

George Gershwin: Variations on 'I Got Rhythm' (1934)

Alexander Glazunov: Chopiniana Suite (1893)

Giovanni Battista Sammartini: Oboe Sonata in G (1750)

Max Steiner: Beyond the Forest: Suite (1949)

Franz Schubert: Die schöne Müllerin: Wohin? (1823)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 8 in C 'Lützow' (1776)

Max Steiner: A Summer Place: Theme (1959)

Steve Reich: Duet (1994)

Sir Edward Elgar: Bach's Fantasia & Fugue in c (1922)

Vasily Kalinnikov: Intermezzo No. 1 (1896)

Johannes Brahms: Intermezzo in C (1892)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Flotow, Friedrich von Martha: The Last Rose of Summer Renée Fleming, s; English Chamber Orch/Jeffrey Tate

Ernst, Heinrich Wilhelm Violin Etude #6, "The Last Rose of Summer" Midori, v

Strauss, Richard Der Rosenkavalier, Op. 59 Houston Sym/Christoph Eschenbach

Bonis, Mel Suite en forme de valses Roberto Prosseda; Alessandra Ammara, p Palazzetto

Beethoven, Ludwig van Eleven "Mödlinger" Dances, WoO 17 Capella Istropolitana/Oliver Dohnanyi

Tchaikovsky, Peter Valse-Scherzo in C, Op. 34 David Oistrakh, v; Vladimir Yampolsky, p

Tchaikovsky, Peter Swan Lake: Suite, Op. 20 Scottish National Orch/Neeme Järvi

Gibbons, Orlando Madrigal, "The Silver Swan" Oriana Singers/William Chin

Cordero, Ernesto Sonatina Tropical Castellani Andriaccio Guitar Duo

Cifuentes, Santos Scherzo on Tropical Airs Norwegian Radio Orch/Miguel Harth-Bedoya

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Robert Schumann: Symphony No. 2 in C (1846)

Richard Wagner: Tannhäuser: Overture (1845)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Zoltán Kodály: Háry János: Entrance of the Emperor & his Court (1927)

Georges Bizet: Carmen: Toreadors' Entrance (1875)

Johann Sebastian Bach: Partita No. 3 in a (1728)

Georg Philipp Telemann: Concerto for Flute, Oboe d'amore & continuo (1730)

Felix Mendelssohn: Finale from Concerto for Violin, Piano & Strings (1823)

Ludwig van Beethoven: Piano Trio No. 2 in G (1794)

Riccardo Drigo: Pas de deux for Adam's 'Le Corsaire' (1899)

Léo Delibes: Le Roi s'amuse: Suite (1882)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Waltz (1876)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring (1723)

Frédéric Chopin: Polonaise No. 3 in A 'Military' (1839)

Giacomo Puccini: Capriccio sinfonico (1883)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from String Quartet No. 47 (1788)

George Gershwin: Rhapsody in Blue (1924)

Yann Tiersen: Amélie: Suite (2001)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

George Frideric Handel: Water Music Suite No. 3 (1717)

Hugo Alfvén: Swedish Rhapsody No. 1 'Midsummer Vigil' (1904)

Blonde Redhead: Melody (2004)

Ernö Dohnányi: Finale from Sextet in C (1935)

Richard Wagner: Parsifal: Act 1 Prelude (1882)

Sir Arthur Sullivan: Ruddigore: Overture (1886)

Carl Orff: Carmina burana: In Springtime (1936)

Antonín Dvorák: Finale from Violin Concerto (1880)

Aram Khachaturian: Gayaneh: Lullaby (1942)

Leo Arnaud & John Williams: Fanfare from 'Bugler's Dream' & Olympic Theme (1958/1984)

Adolphe Adam: If I Were King: Overture (1852)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Joseph Haydn: Symphony No. 6 in D 'Morning' (1761)

Aaron Copland: Danzón Cubano (1944)

Aaron Copland: Fanfare for the Common Man (1943)

Frédéric Chopin: Barcarolle in F-Sharp (1846)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Joaquín Turina: Danzas Fantàsticas (1920)

Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 1 in e (1830)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Dmitri Shostakovich: Piano Quintet in g (1940)

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Suite (1938)

Johann Gottlieb Goldberg: Trio Sonata in C (1745)

Antonín Dvorák: Czech Suite (1879)

Benjamin Britten: Playful Pizzicato from 'A Simple Symphony' (1934)

Roger Quilter: A Children's Overture (1914)

Fernando Bustamante: Misionera (1948)

Karl Goldmark: Violin Concerto in a (1877)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 in D 'Haffner' (1782)

Peter Tchaikovsky: Elegy from Serenade for Strings (1880)

23:00 QUIET HOUR

Francisco Tárrega: La´grima (1881)

Eriks Esenvalds: Earth Teach Me Quiet (2013)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 14 'Moonlight' (1801)

Johann Sebastian Bach: Andante from Violin Concerto No. 1 (1723)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio-Modinha (1930)

Jules Massenet: Elégie (1869)

Edvard Grieg: In Folk Style from 'Nordic Melodies' (1895)

George I. Gurdjieff: Night Procession (1910)

Frédéric Chopin: Waltz No. 3 in a (1838)

Isaac Albéniz: España: Capricho catalán (1890)