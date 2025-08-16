WCLV Program Guide 08-16-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

0:00:00 Britten, Benjamin Mazurka Elegiaca (1941) Joshua Pierce, Dorothy Jonas, p's Koch 3-7013-2 20th Century Romantic Music For Two Pianos 5:14

0:05:00 Britten, Benjamin Simple Symphony, Op. 4 Bournemouth Sinfonietta/Ronald Thomas Chandos CHAN-8376 Britten: Variations on a Theme of Frank Bridge, Simple Symphony and Prelude and Fugue 16:17

0:22:00 Zach, Jan Sinfonia #2 in A Musici de Praga/Milan Vymer Pierre Verany PV-788053 n/a 11:39

0:35:00 Beethoven, Ludwig van Violin Sonata No. 1 in D, Op. 12 No. 1 Nell Gotkovsky, v; Ivar Gotkovsky, p Pyramid 13490/1/2 (3) Beethoven Complete Violin Sonatas 19:42

0:55:00 Weelkes, Thomas Madrigal, "Four arms, two necks, one wreathing" King's Singers EMI/Ang CD-EMX-2129 n/a 1:53

1:00:00 Offenbach, Jacques Un mari à la porte Royal Liverpool Phil/Vasily Petrenko Liverpool Philharmonic LPOFFCD-00211 Offenbach 5:00

1:05:00 Hérold, Ferdinand Zampa Munich Radio Orch/Kurt Redel Pierre Verany PV.786104 Grandes ouvertures francaises 8:22

1:13:00 Rameau, Jean-Philippe Naïs Jonathen Freeman-Attwood, tr; Daniel-Ben Pienaar, p Linn CKD-294 La Trompette retrouvée 17:10

1:32:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Violin Sonata in D, K 306 Andrew Smith, v; Joshua Pierce, p MSR Classics MS-1800 (6) Mozart: The Violin Sonatas 22:25

1:55:00 Tailleferre, Germaine Chansons populaires françaises (1952-55) Patrice Michaels, s; Czech National Sym Orch/Paul Freeman Cedille CDR-90000070 La vie est une parade 1:27

2:00:00 Tibaldi, Giovanni Battista Trio Sonata in c, Op 2/7 Parnassi musici CPO 999633-2 Tibaldi 5:10

2:05:00 Corelli, Arcangelo Concerto grosso in D, Op 6/1 I Musici Philips 434110-2 (2) n/a 12:11

2:17:00 Bloch, Ernest Concerto Grosso no.1 Barton Weber, p; Amadeus Chamber Orch/Agnieszka Duczmal CPO 999096-2 Ernest Bloch 24:07:00

2:41:00 Bloch, Ernest Five Sketches in Sepia Istvan Kassai, p Marco Polo 8.223288 BLOCH Complete Piano Works Vol. 1 1:49

2:43:00 Boccherini, Luigi Oboe Quintet in A, Op. 55/4 Lajos Lencses, ob; Parisii Quartet Capriccio 10454 Boccherini: Oboe Quintets, Op. 55 11:26

2:55:00 Festa, Sebastiano Madrigal, L'ultimo di di maggio King's Singers EMI/Ang CD-EMX-2129 English And Italian Madrigals 1:28

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

3:00:00 Beethoven, Ludwig van Eleven Bagatelles, Op. 119 András Schiff, p Hungaroton HCD-11885 Beethoven's Broadwood Piano 2:08

3:02:00 Beethoven, Ludwig van Eleven Bagatelles, Op. 119 András Schiff, p Hungaroton HCD-11885 Beethoven's Broadwood Piano 2:04

3:04:00 Krufft, Nikolaus Von Horn Sonata in E Lowell Greer, fh; Steven Lubin, forte-p Harmonia Mundi HMU-907037 Brahms: Horn Trio, Op. 40/ Beethoven: Horn Sonata Op. 17/ Von Kufft: Horn Sonata 20:49

3:25:00 Krufft, Nikolaus Von Song, "Der Papagoy" Markus Schäfer, t; Christine Schornsheim, p Crystal Classic N-67072 ...vom küsslichen Mund... 1:45

3:27:00 SOUSA, John Phillip The Bride Elect United States Marine Band MHS 515391-K Sousa Original, Vol II 10:50

3:38:00 Tower, Joan Rising (2010) Carol Wincenc, f; Green Mountain Festival Quartet Bridge 9373 American Flute Quintets 16:09

3:54:00 Herbert, Victor Three Pieces Elmar Oliveira, v; Robert Koenig, p Artek AR-0007-2 Elmar Oliveira Plays Favorite Encores 1:35

4:00:00 van Delden, Lex Marcia Pomposa Dutch National Youth Wind Orch/Jan Cober Radio Nederland 9 n/a 5:17

4:05:00 Graf, Friedrich Hartmann Flute Trio in D Ensemble Schönbrunn Globe GLO-5212 n/a 11:25

4:18:00 Saint-Saens, Camille Symphony No. 3 in c minor, Op. 78, "Organ" Michael Murray, o; Royal Phil/Christian Badea Telarc CD-80274 Saint-Saens: Symphony No. 3 in C Minor, 'Organ' and Phaeton 36:43:00

4:55:00 Saint-Saens, Camille Preludes and Fugues, Op. 109 Odile Pierre, o RCA LSB-4088 Sämtliche Präludien Und Fugen 1:50

5:00:00 Mozart, Wolfgang Amadeus Così fan tutte, K. 588 Cuberli, Bartoli, Streit, Furlanetto, Tomlinson, Cho, Berlin Phil/Barenb Erato 45475-2 (3) Mozart: Cosi fan tutte 5:25

5:05:00 Arnold, Malcolm Brass Quintet St Louis Brass Quintet Crystal CD-200 Brass Bonanza - Gabrieli, Speer, Arnold, Hovhaness, Et Al 11:24

5:17:00 Ibert, Jacques Trois pièces brèves (1930) Prague Wind Quintet Supraphon 110372-2 Poulenc, Milhaud, Ibert, Francaix: Modern French Music for Wind Instruments 6:26

5:25:00 Beethoven, Ludwig van String Quintet in C, Op 29 Budapest String Quartet; Milton Katims, vi Sony MH2K-62870 (2) Beethoven String Quartets 29:26:00

5:54:00 Beethoven, Ludwig van String Quintet Fugue in D, Op 137 Zurich String Quintet Brilliant Classics 93525 (85) Beethoven Edition: Complete Works 1:44

06:00 CONCIERTO with Frank Dominguez: Celebrating the Latin contribution to classical music.

06:00:58 Anonymous Por que llorax blanca nina Montserrat Figueras, soprano; Hesperion XXI Jordi Savall Alia Vox 9809 "Diaspora Sefardi: Savall"

06:17:20 Jose Pablo Moncayo Huapango Simon Bolivar Symphony Orchestra of Venezuela Maximiano Valdes Sono Luminus 90227 "Caramelos Latinos"

06:28:25 Juan Crisostomo de Arriaga String Quartet No. 2 in A Chilingirian Quartet CRD 33123 "Arriaga: String Quartets"

07:00:45 Nicolai Rimsky-Korsakov Capriccio Espagnol, Op. 34 Mexico City Philharmonic Enrique Batiz ASV 6089 "Rimsky-Korsakov: Orchestral Works"

07:17:30 Sebastian Albero y Ananos Sonata No. 2 in g: Andante Sophie Yates, harpsichord ; Chandos 635 "Fandango: Scarlatti in Iberia"

07:20:43 Luys De Narvaez; Fernandez Palero Paseavase El Rey Moro Andrew Lawrence-King, medieval harp Helios 55298 "The Voice in the Garden: Spanish Songs and Motets 1480-1550"

07:22:45 Antonio de Cabezon Tres sobre el canto llano Andrew Lawrence-King, Spanish double-harp; The Harp Consort Harmonia Mundi 907316 "El arte de fantastica"

07:27:31 Jesus de Monasterio Concerto for Violin and Orchestra in c Ara Malikian, violin; Orquesta Sinfonica de Castilla y Leon Trito 0071 "Spanish Romantic Violin Concertos: Breton & Monasterio"

08:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Camilla de Rossi: Sinfonia from "Il Sacrifizio di Abramo": Mvts 1 & 4 JoAnn Falletta, lute; Bay Area Women's Philharmonic; JoAnn Falletta, conductor

Ottorino Respighi: The Pines of Rome, P. 141

Texas Festival Orchestra; JoAnn Falletta, conductor

Round Top Festival Institute, Festival Concert Hall, Round Top, TX

Piano Puzzler Contestant: Rachel Hahn calling from Owasso, Oklahoma

Francis Poulenc: Improvisation No. 5 in A Minor, FP 63 Modere mais sans lenteur Aleck Karis, piano

Gao Hong: Battle of Chu and Han Gao Hong, Pipa; Gus Holley, Zhongruan

International Friendship Through the Performing Arts, Ordway Center for the Performing Arts, St. Paul, MN

Giuseppe Verdi: String Quartet in E Minor: Mvt 4 Enso String Quartet

Album: Strauss, Puccini & Verdi: Works for String Quartet Naxos 8573108 Music: 4:22

Heitor Villa-Lobos: Sonata No.1 for Violin and Piano Samuel Frois, violin; Neilson Chen, piano

Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhaeuser Music Studio, St. Paul, MN

Giuseppe Verdi: Overture to Nabucco World Youth Symphony Orchestra with members of the Detroit Symphony Orchestra; Jader Bignamini, conductor

Interlochen Presents, Kresge Auditorium, Interlochen, MI

Andre Mehmari: Partita for Solo violin

Samuel Frois, violin; Neilson Chen, piano

Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhaeuser Music Studio, St. Paul, MN

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 5, Aria

Samuel Frois, violin; Neilson Chen, piano

Young Artist in Residence Series, Maud Moon Weyerhaeuser Music Studio, St. Paul, MN

10:00 CLASSICAL WEEKEND with Clara Prinston

Bill Evans: Waltz for Debby (1964)

Jimmy van Heusen: Here's That Rainy Day (1953)

Franz Schubert: Scherzo from Symphony No. 9 'Great C Major' (1828)

Gabriel Pierné: Scherzo-Caprice (1890)

Aaron Copland: Rodeo: Four Dance Episodes (1942)

11:00 CLASSICS FOR KIDS with Naomi Lewin; CLASSICAL WEEKEND

Johann Joachim Quantz: Concerto for 2 Flutes (1750)

Kirke Mechem: John Brown: Blow Ye the Trumpet (1989)

Emmanuel Chabrier: The King in Spite of Himself: Danse slave (1887)

Ludwig van Beethoven: Ode to Joy from Symphony No. 9 'Choral' (1823)

12:00 FROM THE TOP with America's finest young musicians; recorded

Seokyoung Hong, 15, piano, from South Korea and studying in Boston, MA Sergei Rachmaninov (1873-1943): Prelude in G Major, Op. 32, No. 5 (4:02)

Modan Oyama, 17, piano, from Japan Domenico Scarlatti (1685-1757): Sonata in A Major, K. 24 (2:19)

Jan Schulmeister, 16, piano, from Czechia Claude Debussy (1862-1918):“La Cathédrale engloutie” from Préludes, Book 1 (5:43)

Yifan Wu, 14, piano, from China with the Dallas Symphony Orchestra Frédéric Chopin (1810-1849):

Piano Concerto No. 1 in E Minor, Op. 11, Mvmt 2. Romanze – Larghetto (10:02)

Seokyoung Hong, 15, piano from South Korea studying in Boston, MA with the Dallas Symphony Orchestra Sergei Rachmaninov (1873-1943): Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43 (7:09)

13:00 CARNEGIE HALL LIVE with Jeff Spurgeon and John Schaefer – The Cleveland Orchestra, Franz Welser Most, conductor (recorded 3/19/2025)

Igor Stravinsky: Pétrouchka (1947 version)

Peter Tchaikovsky: Symphony No 5

William L. Dawson: Negro Folk Symphony--Gateways Festival Orchestra, Anthony Parnter, conductor (recorded 4/27/2025)

15:00 CLASSICAL WEEKEND with Sam Petrey

Gian Carlo Menotti: Amelia Goes to the Ball: Overture (1937)

Stanislaw Moniuszko: The New Don Quixote: Overture (1841)

Gabriel Pierné: Piano Concerto in c (1886)

Wolfgang Amadeus Mozart: Oboe Quartet in F (1781)

Richard Strauss: Der Rosenkavalier: Suite (1911)

Sergei Taneyev: Concert Suite: Theme & Variations (1909)

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: Suite (1938)

Joseph Haydn: Symphony No. 98 in B-Flat (1792)

17:00 FILM AT FIVE with Bill O’Connell: Elmer Bernstein, A Life in Movies

Elmer Bernstein: The Ten Commandments: Suite—Royal Philharmonic Pops/Elmer Bernstein

Elmer Bernstein: The Man With the Golden Arm: Theme—Kenny Baker, trumpet; Royal Philharmonic Pops/Elmer Bernstein

Elmer Bernstein: The Magnificent Seven: Theme—Royal Philharmonic Pops/Elmer Bernstein

Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird–-Royal Philharmonic Pops/Elmer Bernstein

Elmer Bernstein: The Great Escape: March—Royal Philharmonic Pops/Elmer Bernstein

Elmer Bernstein: National Geographic Theme–UK Symphony/Harry Rabinowitz

Elmer Bernstein: Hawaii: Theme—Royal Philharmonic Pops/Elmer Bernstein

Elmer Bernstein: Ghostbusters: Theme—Royal Philharmonic Pops/Elmer Bernstein

Elmer Bernstein: My Left Foot: Suite—Royal Philharmonic Pops/Elmer Bernstein

Elmer Bernstein: The Babe: End credits ‘The Hero’—Cincinnati Pops/Erich Kunzel

18:00 FOOTLIGHT PARADE: SOUNDS OF THE AMERICAN MUSICAL with Bill Rudman: Let's Do It!

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Joaquín Turina: Circulo (1942)

Ernest Chausson: Concerto for Violin, Piano & Strings (1891)

Vladimir Rebikov: Berceuse (1894)

20:00 SYMPHONY CAST with Steve Seel – BBC Philharmonic Orchestra, Anja Bihlmaier, conductor;

Sean Shibe, electric guitar

Richard Strauss: Death and Transfiguration

Mark Simpson: ZEBRA (or, 2-3-74: The Divine Invasion of Philip K. Dick)

Hector Berlioz: Symphonie fantastique

22:00 OVATIONS: Cleveland Composers Guild – program of January 21, 2024

Ty Alan Emerson: Pan Songs—Dylan Moffitt, steelpan

Gracelynn Jack: Less Than Ten Days—Barton Samuel Rotberg, violin; Sungeon Kim, piano

1st Prize Winner, 11th Cleveland Composers Guild Collegiate Composition Contest

Karen Griebling: Petroglyph Dances—Karen Griebling, viola; Drew Hosler, alto saxophone; Eric Charnofsky, piano

Inna Onofrei: Astghik and Nane—Derek Snyder, cello; Megan Denman, piano

Matthew C. Saunders: Sonatina—Opal Curry, oboe; Eric Charnofsky, piano

Ryan Charles Ramer: Coup d’Essai—John Gamin, piano

Chris Neiner: Afterlove—Jazmin Pascual, clarinet; Maria Beyens, violin; Brandon Phelps, cello; Chris Neiner, piano

23:20 QUIET HOUR

Ernest Bloch: Suite Modale (1956)

Anton Webern: Langsamer Satz (1905)

Gregorian Chant: Iacobe servorum (1150)

Antonio Estévez: Mediodía en el Llano (1942)

Edvard Grieg: Adagio from Piano Concerto (1868)

Peter Tchaikovsky: None But the Lonely Heart (1869)

Sir William Walton: Lento from Sonata for Strings (1971)

Jean Sibelius: Andante festivo (1924)

Franz Waxman: Old Acquaintance: Elegy for Strings (1943)

