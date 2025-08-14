WCLV Program Guide 08-15-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Bach, Johann Sebastian Cantata No. 146, "Wir müssen durch viel Trübsal" Empire Brass, Douglas Major, o

Bach, Johann Sebastian Violin Sonata No. 1 in b minor, BWV 1014 Adrian Butterfield, v; Silas Wollston, hc

Bach, Johann Sebastian Flute Sonata in A, BWV 1032 James Galway, f; Phillip Moll, hc; Sarah Cunningham, viga

Respighi, Ottorino The Pines of Rome Oslo Phil/Mariss Jansons

Respighi, Elsa Quattro Liriche dai Rubaiyat Gabrielle Haigh, s; Randall Fusco, p

Mozart, Wolfgang Amadeus Masonic Funeral Music in c, K. 477 Stuttgart Chamber Orch/Dennis Russell Davies

Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 11 in D, K. 84 Prague Chamber Orch/Charles Mackerras

Beethoven, Ludwig van Variations in C on Mozart's "La cì darem la mano," WoO 28 Ricercar Academy

Kreutzer, Rodolph Violin Concerto No. 18 in e Axel Strauss, v; San Francisco Conservatory Orch/Andrew Mogrelia

Beethoven, Ludwig van 12 German Dances, WoO 8 Sassari Sym Orch/Roberto Tigani

Lambel, Wenzel Three Aequale Triton Trombone Quartet

Schubert, Franz String Quartet No. 12 in c minor, D. 703, "Quartettsatz" Ida & Ani Kavafian, v's; Paul Neubauer, vi; Fred Sherry, vc

Schubert, Franz Polka, D 735 Vienna Phil/Claudio Abbado

Goossens, Eugene Symphony #1, Op 58 Melbourne Sym Orch/Richard Hickox

Boyle, Ina Song, "Blessing" Robin Tritschler, t; Iain Burnside, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Nicolai, Otto The Merry Wives of Windsor Fritz Wunderlich, t; Bavarian State Opera Orch/Robert Heger

Nicolai, Otto Der Tempelritter Cologne Radio Orch/Michail Jurowski

Marschner, Heinrich Der Templer und die Jüdin, Op 60 Slovak Phil/Alfred Walter

Jaëll, Marie Voix du printemps Roberto Prosseda; Alessandra Ammara, p

Sohy, Charlotte Symphony in c-sharp (1917) French National Orch/Deborah Waldman

Viardot-Garcia, Pauline Song, "L'Absence" Aude Extrémo, ms; Étienne Manchon, p

Telemann, Georg Philipp Fantasy #6 in d Marion Verbruggen, r Harmonia

Hagen, Bernhard Joachim Lute Concerto in A Hopkinson Smith, l; String Quartet Astrée

Schumann, Robert Genoveva, Op. 81 Royal Concertgebouw Orch/Bernard Haitink

Burgmüller, Norbert Piano Sonata, Op 8 Hiroko Maruko, p

Wolf, Hugo Song, "Er ist's" Benita Valente, s; Cynthia Raim, p

Mendelssohn, Felix Preludes and Fugues, Op 35 Martin Jones, p

Schubert, Franz Fugue in e, D 952 Yaara Tal, Andreas Groethuysen, p

Mozart, Wolfgang Amadeus Fugue in c, K. 426 Mats Jansson, p; Yoriko Asahara, p

Thomson, Virgil A Joyful Fugue (1962) Budapest Sym Orch/James Bolle

Boccherini, Luigi Flute Quintet #5 in G, G 441 Rampal, f; R Pasquier, v; B Pasquier, vi; R Pidoux, vc; M Sternat, vc

Bartók, Béla Violin Concerto No. 1 Isabelle Faust, v; Swedish Radio Sym Orch/Daniel Harding

Fauré, Gabriel Morceau de lecture à vue Isabelle Faust, v; Florent Boffard, p



06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' (1873)

George Frideric Handel: Andante from Organ Concerto No. 9 'Hallelujah' (1751)

Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio (1720)

Lars-Erik Larsson: Divertimento 'Quattro tempi' (1968)

Hector Berlioz: Overture 'Le corsaire' (1844)

John N. Klohr: Billboard March (1901)

Joseph Haydn: Andante from Symphony No. 101 'Clock' (1794)

Lukas Foss: Three American Pieces (1945)

Franz Schubert: Impromptu No. 8 in f (1828)

Maurice Ravel: Allegramente from Piano Concerto (1931)

Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 2 'Habanera' (1878)

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Overture (1762)

Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance (1819)

Samuel Coleridge-Taylor: Hiawatha Overture (1899)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 2 in E (1740)

Erich Wolfgang Korngold: King's Row: Main Title (1942)

Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 2 (1893)

Carlos Gomes: Finale from Sonata for Strings (1894)

Hugh Martin: Have Yourself A Merry Little Christmas (1944)

Jacques Ibert: Trois pieces breves (1930)

Gustav Holst: The Planets: Jupiter (1917)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Franz Schubert: Impromptu No. 11 in C (1828)

Franz Schubert: Die schone Mullerin: Das Wandern (1823)

Lukas Foss: Renaissance Concerto (1985)

Leonard Bernstein: On the Town: Lucky To Be Me (1944)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Serenade No. 7 'Haffner' (1776)

Edouard Lalo: Symphonie espagnole (1874)

Michi Wiancko: La Follia Variations after Geminiani (2007)

Margaret Brouwer: Path at Sunrise, Masses of Flowers (2010)

Sergio Assad: Crossings from 'Interchange' (2008)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Antonin Dvorak: Scherzo capriccioso (1883)

Antonin Dvorak: Symphony No. 8 in G (1889)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air (1731)

Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir (1725)

Jacques Ibert: Flute Concerto (1934)

Jean Francaix: Harpsichord Concerto: Menuet (1959)

Carl Maria von Weber: Euryanthe: Overture (1823)

Camille Saint-Sa ns: Violin Concerto No. 3 in b (1880)

Aaron Copland: Quiet City (1940)

David Diamond: Two Barcarolles (1994)

Samuel Barber: Overture to 'The School for Scandal' (1931)

Mary Earl: Beautiful Ohio (1918)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 (1875)

Henri Herz: Rondo espagnol from Piano Concerto No. 7 (1864)

Gustav Mahler: Songs of a Wayfarer (1884)

John Williams: Hook: Main Themes (1991)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Randall Thompson: Scherzo from Symphony No. 2 (1931)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 18 (1784)

Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 10 (1809)

Jean-Philippe Rameau: Les F tes d'H b : Overture (1739)

Gustav Holst: Morris Dance Tunes (1910)

Joseph Haydn: Te Deum No. 2 (1799)

Leo Brouwer: Una d a de noviembre (2000)

Frederic Chopin: Waltz No. 1 in E-Flat 'Grande Valse brillante' (1833)

Gaetano Donizetti: Ugo, conte di Parigi: Overture (1832)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Franz Schubert: Symphony No. 8 in b 'Unfinished' (1822)

Aaron Copland: Rodeo: Hoedown (1942)

Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in D (1720)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Samuel Coleridge-Taylor: Hiawatha's Wedding Feast (1898)

Leopoldo Miguez: Suite Antiga (1893)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Jacques Ibert: Escales 'Ports of Call' (1922)

Camille Saint-Saens: Piano Concerto No. 5 in F 'Egyptian' (1899)

Ralph Vaughan Williams: Scherzo: The Waves from 'A Sea Symphony' (1910)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 6 'Mazeppa' (1851)

Charles Ives: Old Folks Gatherin' from Symphony No. 3 'The Camp Meeting' (1911)

Virgil Thomson: Allegretto from Symphony on a Hymn Tune (1928)

Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 1 in e (1717)

Max Bruch: Serenade for Violin & Orchestra (1900)

Claude Debussy: Images, Book 1 (1905)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 41 'Jupiter' (1788)

23:00 QUIET HOUR

Traditional: Wayfaring Stranger (1801)

Alexander Borodin: Andante from Symphony No. 1 (1867)

Ennio Morricone: The Mission: Gabriel's Oboe (1986)

William Grant Still: Violin Suite: Mother and Child (1943)

Isaac Albeniz: Barcarola 'Mallorca' (1891)

Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat (1892)

Georges Bizet: Jeux d'enfants: Duo (1873)

Charles Ives: Adagio cantabile from Symphony No. 2 (1902)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante in C (1778)

Gabriel Faure : Apres un reve (1865)