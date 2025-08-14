WCLV Program Guide 08-15-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Bach, Johann Sebastian Cantata No. 146, "Wir müssen durch viel Trübsal" Empire Brass, Douglas Major, o
Bach, Johann Sebastian Violin Sonata No. 1 in b minor, BWV 1014 Adrian Butterfield, v; Silas Wollston, hc
Bach, Johann Sebastian Flute Sonata in A, BWV 1032 James Galway, f; Phillip Moll, hc; Sarah Cunningham, viga
Respighi, Ottorino The Pines of Rome Oslo Phil/Mariss Jansons
Respighi, Elsa Quattro Liriche dai Rubaiyat Gabrielle Haigh, s; Randall Fusco, p
Mozart, Wolfgang Amadeus Masonic Funeral Music in c, K. 477 Stuttgart Chamber Orch/Dennis Russell Davies
Mozart, Wolfgang Amadeus Symphony No. 11 in D, K. 84 Prague Chamber Orch/Charles Mackerras
Beethoven, Ludwig van Variations in C on Mozart's "La cì darem la mano," WoO 28 Ricercar Academy
Kreutzer, Rodolph Violin Concerto No. 18 in e Axel Strauss, v; San Francisco Conservatory Orch/Andrew Mogrelia
Beethoven, Ludwig van 12 German Dances, WoO 8 Sassari Sym Orch/Roberto Tigani
Lambel, Wenzel Three Aequale Triton Trombone Quartet
Schubert, Franz String Quartet No. 12 in c minor, D. 703, "Quartettsatz" Ida & Ani Kavafian, v's; Paul Neubauer, vi; Fred Sherry, vc
Schubert, Franz Polka, D 735 Vienna Phil/Claudio Abbado
Goossens, Eugene Symphony #1, Op 58 Melbourne Sym Orch/Richard Hickox
Boyle, Ina Song, "Blessing" Robin Tritschler, t; Iain Burnside, p
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Nicolai, Otto The Merry Wives of Windsor Fritz Wunderlich, t; Bavarian State Opera Orch/Robert Heger
Nicolai, Otto Der Tempelritter Cologne Radio Orch/Michail Jurowski
Marschner, Heinrich Der Templer und die Jüdin, Op 60 Slovak Phil/Alfred Walter
Jaëll, Marie Voix du printemps Roberto Prosseda; Alessandra Ammara, p
Sohy, Charlotte Symphony in c-sharp (1917) French National Orch/Deborah Waldman
Viardot-Garcia, Pauline Song, "L'Absence" Aude Extrémo, ms; Étienne Manchon, p
Telemann, Georg Philipp Fantasy #6 in d Marion Verbruggen, r Harmonia
Hagen, Bernhard Joachim Lute Concerto in A Hopkinson Smith, l; String Quartet Astrée
Schumann, Robert Genoveva, Op. 81 Royal Concertgebouw Orch/Bernard Haitink
Burgmüller, Norbert Piano Sonata, Op 8 Hiroko Maruko, p
Wolf, Hugo Song, "Er ist's" Benita Valente, s; Cynthia Raim, p
Mendelssohn, Felix Preludes and Fugues, Op 35 Martin Jones, p
Schubert, Franz Fugue in e, D 952 Yaara Tal, Andreas Groethuysen, p
Mozart, Wolfgang Amadeus Fugue in c, K. 426 Mats Jansson, p; Yoriko Asahara, p
Thomson, Virgil A Joyful Fugue (1962) Budapest Sym Orch/James Bolle
Boccherini, Luigi Flute Quintet #5 in G, G 441 Rampal, f; R Pasquier, v; B Pasquier, vi; R Pidoux, vc; M Sternat, vc
Bartók, Béla Violin Concerto No. 1 Isabelle Faust, v; Swedish Radio Sym Orch/Daniel Harding
Fauré, Gabriel Morceau de lecture à vue Isabelle Faust, v; Florent Boffard, p
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Moscow River' (1873)
George Frideric Handel: Andante from Organ Concerto No. 9 'Hallelujah' (1751)
Johann Sebastian Bach: Violin Partita No. 3: Preludio (1720)
Lars-Erik Larsson: Divertimento 'Quattro tempi' (1968)
Hector Berlioz: Overture 'Le corsaire' (1844)
John N. Klohr: Billboard March (1901)
Joseph Haydn: Andante from Symphony No. 101 'Clock' (1794)
Lukas Foss: Three American Pieces (1945)
Franz Schubert: Impromptu No. 8 in f (1828)
Maurice Ravel: Allegramente from Piano Concerto (1931)
Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 2 'Habanera' (1878)
Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Overture (1762)
Carl Maria von Weber: Invitation to the Dance (1819)
Samuel Coleridge-Taylor: Hiawatha Overture (1899)
Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 2 in E (1740)
Erich Wolfgang Korngold: King's Row: Main Title (1942)
Edvard Grieg: Peer Gynt Suite No. 2 (1893)
Carlos Gomes: Finale from Sonata for Strings (1894)
Hugh Martin: Have Yourself A Merry Little Christmas (1944)
Jacques Ibert: Trois pieces breves (1930)
Gustav Holst: The Planets: Jupiter (1917)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Franz Schubert: Impromptu No. 11 in C (1828)
Franz Schubert: Die schone Mullerin: Das Wandern (1823)
Lukas Foss: Renaissance Concerto (1985)
Leonard Bernstein: On the Town: Lucky To Be Me (1944)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Serenade No. 7 'Haffner' (1776)
Edouard Lalo: Symphonie espagnole (1874)
Michi Wiancko: La Follia Variations after Geminiani (2007)
Margaret Brouwer: Path at Sunrise, Masses of Flowers (2010)
Sergio Assad: Crossings from 'Interchange' (2008)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Antonin Dvorak: Scherzo capriccioso (1883)
Antonin Dvorak: Symphony No. 8 in G (1889)
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite No. 3: Air (1731)
Johann Sebastian Bach: Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir (1725)
Jacques Ibert: Flute Concerto (1934)
Jean Francaix: Harpsichord Concerto: Menuet (1959)
Carl Maria von Weber: Euryanthe: Overture (1823)
Camille Saint-Sa ns: Violin Concerto No. 3 in b (1880)
Aaron Copland: Quiet City (1940)
David Diamond: Two Barcarolles (1994)
Samuel Barber: Overture to 'The School for Scandal' (1931)
Mary Earl: Beautiful Ohio (1918)
Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 (1875)
Henri Herz: Rondo espagnol from Piano Concerto No. 7 (1864)
Gustav Mahler: Songs of a Wayfarer (1884)
John Williams: Hook: Main Themes (1991)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Randall Thompson: Scherzo from Symphony No. 2 (1931)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 18 (1784)
Ludwig van Beethoven: Adagio from String Quartet No. 10 (1809)
Jean-Philippe Rameau: Les F tes d'H b : Overture (1739)
Gustav Holst: Morris Dance Tunes (1910)
Joseph Haydn: Te Deum No. 2 (1799)
Leo Brouwer: Una d a de noviembre (2000)
Frederic Chopin: Waltz No. 1 in E-Flat 'Grande Valse brillante' (1833)
Gaetano Donizetti: Ugo, conte di Parigi: Overture (1832)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Franz Schubert: Symphony No. 8 in b 'Unfinished' (1822)
Aaron Copland: Rodeo: Hoedown (1942)
Antonio Vivaldi: Guitar Concerto in D (1720)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Samuel Coleridge-Taylor: Hiawatha's Wedding Feast (1898)
Leopoldo Miguez: Suite Antiga (1893)
20:00 NIGHT MUSIC with John Mills
Jacques Ibert: Escales 'Ports of Call' (1922)
Camille Saint-Saens: Piano Concerto No. 5 in F 'Egyptian' (1899)
Ralph Vaughan Williams: Scherzo: The Waves from 'A Sea Symphony' (1910)
Franz Liszt: Symphonic Poem No. 6 'Mazeppa' (1851)
Charles Ives: Old Folks Gatherin' from Symphony No. 3 'The Camp Meeting' (1911)
Virgil Thomson: Allegretto from Symphony on a Hymn Tune (1928)
Johann Sebastian Bach: Lute Suite No. 1 in e (1717)
Max Bruch: Serenade for Violin & Orchestra (1900)
Claude Debussy: Images, Book 1 (1905)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Symphony No. 41 'Jupiter' (1788)
23:00 QUIET HOUR
Traditional: Wayfaring Stranger (1801)
Alexander Borodin: Andante from Symphony No. 1 (1867)
Ennio Morricone: The Mission: Gabriel's Oboe (1986)
William Grant Still: Violin Suite: Mother and Child (1943)
Isaac Albeniz: Barcarola 'Mallorca' (1891)
Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat (1892)
Georges Bizet: Jeux d'enfants: Duo (1873)
Charles Ives: Adagio cantabile from Symphony No. 2 (1902)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante in C (1778)
Gabriel Faure : Apres un reve (1865)