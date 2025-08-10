WCLV Program Guide 08-11-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Rachmaninoff, Sergei Morceaux de Fantaisie, Op. 3 Howard Shelley, p

Rachmaninoff, Sergei Fourteen Songs, Op. 34 Emma Johnson, cl; Julius Drake, p

Rubinstein, Anton Caprice Russe, Op 102 Joseph Banowetz, p; Slovak Radio Sym/Robert Stankovsky

Rameau, Jean-Philippe Castor et Pollux Music of the Baroque/Thomas Wikman

Tailleferre, Germaine Suite dans le style Louis XV Nicolas Horvath, p

Hovhaness, Alan Prayer of St Gregory Byron Pearson, tr; Arthur Vidrich, o

Beethoven, Ludwig van String Quartet No. 2 in G, Op. 18 Tokyo String Quartet

Copland, Aaron The Tender Land Boston Sym/Aaron Copland

Copland, Aaron Appalachian Spring Milwaukee Sym Orch/Lukas Foss

Bernstein, Leonard Five Anniversaries Lara Downes, p

Boccherini, Luigi Introduction and Fandango Gregg Nestor, g; Bonnie Janofsky, hc

Boccherini, Luigi Cello and Doublebass Sonata in B-Flat Coenraad Boemendaal, vc; Joel Quarrington, db

Mozart, Wolfgang Amadeus Bassoon and Cello Sonata in B-Flat, K. 292 Klaus Thunemann, bn; Stephen Orton, vc

Nicholson, Ralph Miniature Suite for contrabassoon and piano Susan Nigro, contra-bn; Mark Lindeblad, p

Stravinsky, Igor The Firebird Royal Concertgebouw Orch/Riccardo Chailly

Rameau, Jean-Philippe La naissance d'Osiris Capella Savaria/Mary Térey-Smith

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Foote, Arthur Air and Gavotte, Op 25 Gowanus Arts Ensemble/Reuben Blundell

Ganz, Rudolph Piano Concerto in E-Flat, Op 32 Ramon Salvatore, p; Chicago Sinfonietta/Paul Freeman

Ganz, Rudolph Song, "A Memory" Patrice Michaels Bedi, s; Deborah Sobol, p

Taffanel, Paul Fantasy on themes from Weber's "Der Freischütz" Mathieu Dufour, f; Kuang-Hao Huang, p

Borne, François Fantaisie brillante (on themes from Bizet's "Carmen)" David Shostac, f; Anita Swearengin, p

Halffter Carmen (1926) Frankfurt Radio Symphony Orchestra/Mark Fitz-Gerald

Schubert, Franz Song, "Fülle der Liebe," D 854 Ian Bostridge, t; Leif Ove Andsnes, p

Halvorsen, Johan Suite de morceaux caractéristiques Leif Ove Andsnes, p

Tveitt, Geirr Fifty Folk Tunes from Hardanger, Op 150 Leif Ove Andsnes, p

Rachmaninoff, Sergei Piano Concerto No. 3 in d minor, Op. 30 Leif Ove Andsnes, p; Oslo Phil/Paavo Berglund

Johansen, David Monrad Pictures from Nordland Suite #1, Op 5 Leif Ove Andsnes, p

Saint-Saens, Camille Romance, Op. 37 Jeffrey Khaner, f; Hugh Sung, p

Mahler, Gustav Totenfeier (Funeral Rite) Royal Concertgebouw Orch/Riccardo Chailly

Franck, César Violin Sonata in A Jeffrey Khaner, f; Hugh Sung, p

Hahn, Reynaldo Song, "Nocturne" Jean-Christophe Benoit, br; Bernard Ringeissen, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johannes Brahms: Intermezzo in E-Flat (1892)

Gioacchino Rossini: The Barber of Seville: Overture (1816)

Ola Gjeilo: The Rose (2017)

Nikolai Tcherepnin: Prelude to 'The Distant Princess' (1896)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No. 16 in C 'For Beginners' (1788)

Joseph J. Richards: March 'Shield of Liberty' (1939)

Sir Charles Villiers Stanford: Scherzo from Symphony No. 3 'Irish' (1887)

George Frideric Handel: Israel in Egypt: But as for his people (1739)

Sergei Prokofiev: The Love for Three Oranges: Suite (1919)

Christoph Willibald Gluck: Alessandro: Chaconne (1764)

William Bolcom: Graceful Ghost Rag (1970)

Edvard Grieg: Holberg Suite: Rigaudon (1884)

Johann Sebastian Bach: Keyboard Concerto No. 5 in f (1740)

Carl Maria von Weber: Finale from Piano Sonata No. 4 (1822)

Luigi Boccherini: Symphony No. 17 in A (1782)

Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite (1962)

Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 2 (1923)

Traditional: Just a Closer Walk with Thee

Mikhail Glinka: Ruslan and Ludmilla: Overture (1842)

Sergei Rachmaninoff: The Bells: The Silver Sleigh Bells (1913)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Horns (1720)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Lyndol Mitchell: Kentucky Mountain Portraits: Ballad (1956)

Charles G. Vardell: Joe Clark Steps Out (1934)

Alexander Glazunov: Concerto Ballata (1931)

Frédéric Chopin: Tarantelle (1841)

Henry F. Gilbert: The Dance in Place Congo (1908)

Antonín Dvorák: String Quintet No. 3 in E-Flat 'American' (1893)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Danube Maidens' (1888)

Sir Edward German: Nell Gwyn: Overture (1900)

Jacques Offenbach: Monsieur et Madame Denis: Overture (1861)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 16 (1886)

Richard Strauss: Don Quixote (1897)

13:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Hovhaness, Alan Prayer of St Gregory Byron Pearson, tr; Arthur Vidrich, o

Beethoven, Ludwig van String Quartet No. 2 in G, Op. 18 Tokyo String Quartet

Copland, Aaron The Tender Land Boston Sym/Aaron Copland

Copland, Aaron Appalachian Spring Milwaukee Sym Orch/Lukas Foss

Bernstein, Leonard Five Anniversaries Lara Downes, p

Boccherini, Luigi Introduction and Fandango Gregg Nestor, g; Bonnie Janofsky, hc

Boccherini, Luigi Cello and Doublebass Sonata in B-Flat Coenraad Boemendaal, vc; Joel Quarrington, db

Mozart, Wolfgang Amadeus Bassoon and Cello Sonata in B-Flat, K. 292 Klaus Thunemann, bn; Stephen Orton, vc

Nicholson, Ralph Miniature Suite for contrabassoon and piano Susan Nigro, contra-bn; Mark Lindeblad, p

Stravinsky, Igor The Firebird Royal Concertgebouw Orch/Riccardo Chailly

Rameau, Jean-Philippe La naissance d'Osiris Capella Savaria/Mary Térey-Smith

15:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Marcel Poot: Cheerful Overture (1935)

George Frideric Handel: Acis and Galatea: Happy We! (1718)

Johann Sebastian Bach: Flute Sonata No. 5 in e (1717)

Michael Praetorius: Terpsichore: Bransle de la torche (1612)

Joseph Haydn: Symphony No. 88 in G (1787)

Frederick Loewe: Gigi: Suite (1958)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Edvard Grieg: Norwegian Dance No. 1 (1881)

Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 2 'Ukrainian' (1880)

Luiz Bonfá: Black Orpheus: Manha de Carnaval (1959)

Antonín Dvorák: Prague Waltzes (1879)

Ludwig van Beethoven: Scherzo from Piano Trio No. 7 'Archduke' (1811)

Benjamin Hanby: Darling Nelly Gray (1856)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 7 (1883)

Bernard Herrmann: Hangover Square: Concerto Macabre (1945)

Gabriel Fauré: Pavane (1887)

Gabriel Fauré: Impromptu No. 3 in A-Flat (1883)

Richard Wagner: Lohengrin: Act 1 Prelude (1848)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Leonard Bernstein: On the Waterfront: Symphonic Suite (1954)

George Frideric Handel: Polonaise from Concerto Grosso (1739)

George Frideric Handel: Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' (1738)

Frédéric Chopin: Scherzo No. 2 in b-Flat (1837)

George Frideric Handel: Rinaldo: Lascia ch'io pianga (1711)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Sir Charles Villiers Stanford: Concert Variations on an English Theme (1898)

Max Reger: Variations and Fugue on a Theme by Mozart (1914)

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Antonín Dvorák: String Quartet No. 12 in F 'American' (1893)

Anton Bruckner: Motet 'Os justi' (1879)

Joseph Haydn: Symphony No. 90 in C (1788)

Antonio Rosetti: Horn Concerto in d (1780)

Johann Sebastian Bach: Well-Tempered Clavier Bk.1: Prelude & Fugue No. 1 (1722)

Dmitri Shostakovich: Prelude & Fugue No. 1 in C (1951)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 1: Balletto (1917)

Anton Bruckner: Symphony No. 7 in E (1883)

Federico Mompou: Canción y Danza No. 1 (1921)

Frédéric Chopin: Prelude No. 4 (1839)

23:00 QUIET HOUR

Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Spirits (1762)

Johannes Brahms: A German Requiem: Blessed Are They That Mourn (1868)

Charles Gounod: Meditation after Bach 'Ave Maria' (1859)

Howard Hanson: Andante from Symphony No. 2 'Romantic' (1930)

Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio from Clarinet Concerto (1791)

Robert Schumann: Scenes from Childhood: Of Foreign Lands and People (1838)

George Gershwin: Lullaby for Strings (1919)

Gregorian Chant: Te lucis ante termminum

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Nocturne (1842)

Traditional: Wild Mountain Thyme

