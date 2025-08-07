WCLV Program Guide 08-08-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Beethoven, Ludwig van The Ruins of Athens, Op. 113 Berlin Phil/Herbert von Karajan
Liszt, Franz Fantasia on Beethoven's "Ruins of Athens" (1848-52) Muza Rubackyte, p; Liepaja Sym/Imant Resnis
Grondahl, Agathe Backer Fantasy Pieces, Op 39 Natalia Strelchenko, p
Svendsen, Johan Carnival in Paris, Op 9 Latvian National Sym/Terje Mikkelsen
Strauss, Johann Sr Souvenir de Carneval Quadrille, Op. 200 Slovak Sinfonietta/Christian Pollack
Strauss, Johann Sr Wettrennen-Galoppe, Op 29a Slovak Sinfonietta/Ernst Märzendorfer
French Anon 15th c L'Homme armée Calliope
Elgar, Edward Froissart Overture, Op 19 Scottish National Orch/Alexander Gibson
Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Concerto No. 22 in E-Flat, K. 482 Anima Eterna/Jos van Immerseel, fortepiano
Bonis, Mel Song, "Viens" Yann Beuron, t; David Zobel, p
Donizetti, Gaetano Duet, "L'Addio" Sophie Marin-Degor, s; Claire Brua, ms; Serge Cyferstein, p
Pasculli, Antonio Concerto on themes fr Donizetti's La Favorita Heinz Holliger, ob; Gabriel Bürgin, p
Marcello, Benedetto Oboe Concerto in c Alison Balsom, tr; Scottish Ensemble
Pujol, Máximo Diego Suite Del Plata No. 1 Victor Villadangos, g
Castellanos, Evencio Suite Avileña Orquesta Sinfonica de Venezuela/Jan Wagner
Ayala, Hector Serie Americana Victor Villadangos, g
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Gaubert, Philippe Le Chevalier et la Damoiselle (1941) Luxembourg Phil/Marc Soustrot
Adam, Adolphe-Charles Giselle Vienna Phil/Herbert von Karajan
Gaubert, Philippe Le Chevalier et la Damoiselle (1941) Luxembourg Phil/Marc Soustrot
Moniuszko, Stanislaw The Hetman's Mistress Warsaw Phil/Antoni Wit
Chopin, Frédéric Introduction and "Polonaise brillante" in C, Op. 3 Janos Starker, vc; György Sebok, p
Hasse, Johann Adolph Polonaise in G, BWV Anh 130 Igor Kipnis, hc
Saint-Saens, Camille Romance in C, Op. 48 Ruggiero Ricci, v; Philharmonia Hungarica/Reinhard Peters
Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Trio in B-Flat, K. 502 Beaux Arts Trio
Saint-Saens, Camille Violin Concerto No. 3 in b, Op. 61 Ruggiero Ricci, v; Radio Luxembourg Orch/Pierre Cao
Alkan, Charles-Valentin 25 Preludes, Op 31 Laurent Martin, p
Castello, Dario Sonata Decima Red Priest
Vivaldi, Antonio Violin & "Echo Violin" Concerto in A, R 552 Academy of Ancient Music/Andrew Manze, v
Scarlatti, Domenico Mandolin & Continuo Sonata in d Tragicomedia
Reicha, Antonin Clarinet Quintet in B-Flat, Op 89 Carl Stamitz Quintet
Beethoven, Ludwig van 12 Minuets, WoO 7 Jenö Jandó, p
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Sarabande (1953)
Igor Stravinsky: Polka (1915)
Sergei Prokofiev: Finale from Symphony No. 5 (1944)
Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto de Aranjuez (1939)
George Frideric Handel: Concerto in F 'Water Music' (1722)
Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Simple Gifts (1950)
Joseph Haydn: Scherzando No. 5 (1765)
Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 (1878)
Alexander Borodin: Scherzo from Symphony No. 2 (1876)
Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 1 (1800)
Traditional: La Komida la Manyana
Astor Piazzolla: Milonga en re (1953)
Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture (1885)
Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on 'Ah, vous dirai-je, Maman' (1778)
Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 3 'Polish' (1875)
Leroy Anderson: The Penny Whistle Song (1951)
Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: March of the Merry Men (1938)
Ottorino Respighi: The Fountains of Rome (1916)
Claude Debussy: Children's Corner: The Snow is Dancing (1908)
Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto (1725)
Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 (1868)
Giovanni Gabrieli: Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 (1597)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Cécile Chaminade: Etudes de concert: Fileuse (1886)
Cécile Chaminade: Scherzo from Piano Trio No. 1 (1880)
Franz Schubert: Fantasy in f (1828)
Alphons Diepenbrock: Overture 'The Birds' (1917)
Peter Tchaikovsky: The Seasons: June 'Barcarolle' (1876)
Edvard Grieg: Symphonic Dances (1898)
André Jolivet: Petite Suite for Flute, Viola & Harp (1941)
Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 1 (1886)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 99 (1793)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Wolfgang Amadeus Mozart: Motet 'Exsultate, jubilate' (1773)
Johannes Brahms: Concerto for Violin & Cello 'Double' (1887)
13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier
Sergei Rachmaninoff: Scherzo in d (1888)
Felix Mendelssohn: Scherzo from String Quartet No. 4 (1838)
Joseph Haydn: String Quartet No. 53 in D 'Lark' (1791)
Arthur Pryor: The Whistler and His Dog (1905)
Carl Friedrich Abel: Symphony in B-Flat (1767)
Antonín Dvorák: Violin Concerto in a (1880)
Giacomo Puccini: Capriccio sinfonico (1883)
Johann Joachim Quantz: Flute Concerto No. 29 (1750)
Ernest Bucalossi: The Grasshopper's Dance (1905)
Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon (1917)
André Campra: Idoménée: Rigaudon (1712)
Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture & Dances (1866)
Henry Schoenefeld: Characteristic Suite: Scherzo (1891)
Michael Easton: Beasts of the Bush (1995)
Miklós Rózsa: Sahara: Main Title (1943)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 1 (1886)
Gabriel Fauré: Barcarolle No. 2 in G (1885)
Charles Tomlinson Griffes: Barcarolle (1912)
George Gershwin: Promenade 'Walking the Dog' (1937)
Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 2 (1886)
Franz Liszt: Legend No. 1 'St Francis of Assisi Preaching to the Birds' (1863)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 83 'Hen' (1786)
Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 3 (1886)
Alphons Diepenbrock: Overture 'The Birds' (1917)
Jules Mouquet: Pan and the Birds from 'La Flûte de Pan' (1905)
Gustav Mahler: Des Knaben Wunderhorn: Des Antonius von Padua Fischpredigt (1899)
Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 4 (1886)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Sergei Prokofiev: Peter and the Wolf (1936)
Zez Confrey: Kitten on the Keys (1921)
Leroy Anderson: The Waltzing Cat (1950)
Daniel Auber: The Bronze Horse: Overture (1835)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Cécile Chaminade: Concertstück (1888)
Antonín Dvorák: Symphony No. 9 in e 'From the New World' (1893)
20:00 NIGHT MUSIC with John Mills
Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)
Arnold Schoenberg: Transfigured Night (1899)
Johan Svendsen: Romeo and Juliet Fantasy (1876)
Walter Piston: The Incredible Flutist: Suite (1940)
Albert Ketèlbey: In a Persian Market (1921)
Cyril Scott: Lotus Land (1905)
Joseph Haydn: Symphony No. 19 in D (1762)
Franz Schmidt: Symphony No. 1 in E (1899)
Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 in a (1723)
Duke Ellington: Reflections (1953)
23:00 QUIET HOUR
Johann Sebastian Bach: St. John Passion: Chorus 'Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine' (1724)
Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Italiana (1931)
Felix Mendelssohn: Andante from Violin Concerto (1844)
Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 43 'Mercury' (1771)
Joaquin Nin-Culmell: Tonadas Volume 4: Canción (1961)
Johann Mattheson: Air from Harpsichord Suite No. 5 (1714)
Sir Arnold Bax: Elegiac Trio (1916)
Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Serenade No. 7 'Haffner' (1776)
Stephen Foster: Gentle Annie (1856)