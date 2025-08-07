© 2025 Ideastream Public Media

Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 08-08-2025

Ideastream Public Media
Published August 7, 2025 at 2:51 PM EDT

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Beethoven, Ludwig van The Ruins of Athens, Op. 113 Berlin Phil/Herbert von Karajan

Liszt, Franz Fantasia on Beethoven's "Ruins of Athens" (1848-52) Muza Rubackyte, p; Liepaja Sym/Imant Resnis

Grondahl, Agathe Backer Fantasy Pieces, Op 39 Natalia Strelchenko, p

Svendsen, Johan Carnival in Paris, Op 9 Latvian National Sym/Terje Mikkelsen

Strauss, Johann Sr Souvenir de Carneval Quadrille, Op. 200 Slovak Sinfonietta/Christian Pollack

Strauss, Johann Sr Wettrennen-Galoppe, Op 29a Slovak Sinfonietta/Ernst Märzendorfer

French Anon 15th c L'Homme armée Calliope

Elgar, Edward Froissart Overture, Op 19 Scottish National Orch/Alexander Gibson

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Concerto No. 22 in E-Flat, K. 482 Anima Eterna/Jos van Immerseel, fortepiano

Bonis, Mel Song, "Viens" Yann Beuron, t; David Zobel, p

Donizetti, Gaetano Duet, "L'Addio" Sophie Marin-Degor, s; Claire Brua, ms; Serge Cyferstein, p

Pasculli, Antonio Concerto on themes fr Donizetti's La Favorita Heinz Holliger, ob; Gabriel Bürgin, p

Marcello, Benedetto Oboe Concerto in c Alison Balsom, tr; Scottish Ensemble

Pujol, Máximo Diego Suite Del Plata No. 1 Victor Villadangos, g

Castellanos, Evencio Suite Avileña Orquesta Sinfonica de Venezuela/Jan Wagner

Ayala, Hector Serie Americana Victor Villadangos, g

 

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Gaubert, Philippe Le Chevalier et la Damoiselle (1941) Luxembourg Phil/Marc Soustrot

Adam, Adolphe-Charles Giselle Vienna Phil/Herbert von Karajan

Gaubert, Philippe Le Chevalier et la Damoiselle (1941) Luxembourg Phil/Marc Soustrot

Moniuszko, Stanislaw The Hetman's Mistress Warsaw Phil/Antoni Wit

Chopin, Frédéric Introduction and "Polonaise brillante" in C, Op. 3 Janos Starker, vc; György Sebok, p

Hasse, Johann Adolph Polonaise in G, BWV Anh 130 Igor Kipnis, hc

Saint-Saens, Camille Romance in C, Op. 48 Ruggiero Ricci, v; Philharmonia Hungarica/Reinhard Peters

Mozart, Wolfgang Amadeus Piano Trio in B-Flat, K. 502 Beaux Arts Trio

Saint-Saens, Camille Violin Concerto No. 3 in b, Op. 61 Ruggiero Ricci, v; Radio Luxembourg Orch/Pierre Cao

Alkan, Charles-Valentin 25 Preludes, Op 31 Laurent Martin, p

Castello, Dario Sonata Decima Red Priest

Vivaldi, Antonio Violin & "Echo Violin" Concerto in A, R 552 Academy of Ancient Music/Andrew Manze, v

Scarlatti, Domenico Mandolin & Continuo Sonata in d Tragicomedia

Reicha, Antonin Clarinet Quintet in B-Flat, Op 89 Carl Stamitz Quintet

Beethoven, Ludwig van 12 Minuets, WoO 7 Jenö Jandó, p

 

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Sarabande (1953)

Igor Stravinsky: Polka (1915)

Sergei Prokofiev: Finale from Symphony No. 5 (1944)

Joaquín Rodrigo: Adagio from Concierto de Aranjuez (1939)

George Frideric Handel: Concerto in F 'Water Music' (1722)

Aaron Copland: Old American Songs Set No. 1: Simple Gifts (1950)

Joseph Haydn: Scherzando No. 5 (1765)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 6 (1878)

Alexander Borodin: Scherzo from Symphony No. 2 (1876)

Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 1 (1800)

Traditional: La Komida la Manyana

Astor Piazzolla: Milonga en re (1953)

Johann Strauss Jr: The Gypsy Baron: Overture (1885)

Wolfgang Amadeus Mozart: Variations on 'Ah, vous dirai-je, Maman' (1778)

Peter Tchaikovsky: Finale from Symphony No. 3 'Polish' (1875)

Leroy Anderson: The Penny Whistle Song (1951)

Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of Robin Hood: March of the Merry Men (1938)

Ottorino Respighi: The Fountains of Rome (1916)

Claude Debussy: Children's Corner: The Snow is Dancing (1908)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Spring' Concerto (1725)

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 5 (1868)

Giovanni Gabrieli: Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 (1597)

 

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Cécile Chaminade: Etudes de concert: Fileuse (1886)

Cécile Chaminade: Scherzo from Piano Trio No. 1 (1880)

Franz Schubert: Fantasy in f (1828)

Alphons Diepenbrock: Overture 'The Birds' (1917)

Peter Tchaikovsky: The Seasons: June 'Barcarolle' (1876)

Edvard Grieg: Symphonic Dances (1898)

André Jolivet: Petite Suite for Flute, Viola & Harp (1941)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 1 (1886)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 99 (1793)

 

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Wolfgang Amadeus Mozart: Motet 'Exsultate, jubilate' (1773)

Johannes Brahms: Concerto for Violin & Cello 'Double' (1887)

 

13:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

Sergei Rachmaninoff: Scherzo in d (1888)

Felix Mendelssohn: Scherzo from String Quartet No. 4 (1838)

Joseph Haydn: String Quartet No. 53 in D 'Lark' (1791)

Arthur Pryor: The Whistler and His Dog (1905)

Carl Friedrich Abel: Symphony in B-Flat (1767)

Antonín Dvorák: Violin Concerto in a (1880)

Giacomo Puccini: Capriccio sinfonico (1883)

Johann Joachim Quantz: Flute Concerto No. 29 (1750)

Ernest Bucalossi: The Grasshopper's Dance (1905)

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin: Rigaudon (1917)

André Campra: Idoménée: Rigaudon (1712)

Bedrich Smetana: The Bartered Bride: Overture & Dances (1866)

Henry Schoenefeld: Characteristic Suite: Scherzo (1891)

Michael Easton: Beasts of the Bush (1995)

Miklós Rózsa: Sahara: Main Title (1943)

 

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 1 (1886)

Gabriel Fauré: Barcarolle No. 2 in G (1885)

Charles Tomlinson Griffes: Barcarolle (1912)

George Gershwin: Promenade 'Walking the Dog' (1937)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 2 (1886)

Franz Liszt: Legend No. 1 'St Francis of Assisi Preaching to the Birds' (1863)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 83 'Hen' (1786)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 3 (1886)

Alphons Diepenbrock: Overture 'The Birds' (1917)

Jules Mouquet: Pan and the Birds from 'La Flûte de Pan' (1905)

Gustav Mahler: Des Knaben Wunderhorn: Des Antonius von Padua Fischpredigt (1899)

Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals: Pt. 4 (1886)

 

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Sergei Prokofiev: Peter and the Wolf (1936)

Zez Confrey: Kitten on the Keys (1921)

Leroy Anderson: The Waltzing Cat (1950)

Daniel Auber: The Bronze Horse: Overture (1835)

 

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Cécile Chaminade: Concertstück (1888)

Antonín Dvorák: Symphony No. 9 in e 'From the New World' (1893)

 

20:00 NIGHT MUSIC with John Mills

Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)

Arnold Schoenberg: Transfigured Night (1899)

Johan Svendsen: Romeo and Juliet Fantasy (1876)

Walter Piston: The Incredible Flutist: Suite (1940)

Albert Ketèlbey: In a Persian Market (1921)

Cyril Scott: Lotus Land (1905)

Joseph Haydn: Symphony No. 19 in D (1762)

Franz Schmidt: Symphony No. 1 in E (1899)

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto No. 1 in a (1723)

Duke Ellington: Reflections (1953)

 

23:00 QUIET HOUR

Johann Sebastian Bach: St. John Passion: Chorus 'Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine' (1724)

Ottorino Respighi: Ancient Airs & Dances Suite No. 3: Italiana (1931)

Felix Mendelssohn: Andante from Violin Concerto (1844)

Joseph Haydn: Adagio from Symphony No. 43 'Mercury' (1771)

Joaquin Nin-Culmell: Tonadas Volume 4: Canción (1961)

Johann Mattheson: Air from Harpsichord Suite No. 5 (1714)

Sir Arnold Bax: Elegiac Trio (1916)

Wolfgang Amadeus Mozart: Andante from Serenade No. 7 'Haffner' (1776)

Stephen Foster: Gentle Annie (1856)
