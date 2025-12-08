WCLV Program Guide 12-9-2025
00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Joplin, Scott The Strenuous Life (1902) Alexander Peskanov, p
Kats-Chernin, Elena Peggy's Rag Sarah Cahill, p
Sibelius, Jean Symphony No. 2 in D, Op. 43 New Zealand Sym Orch/Pietari Inkinen
Bach, Johann Sebastian Two-Part Inventions, BWV 772/786 Simone Dinnerstein, p
Giuliani, Mauro Grand Duo Concertant in A, Op 85 James Galway, f; Kazuhito Yamashita, g
Mozart, Wolfgang Amadeus Flute Concerto No. 1 in G, K. 313 James Galway, f; St Martin's Academy/Sir Neville Marriner
Tailleferre, Germaine Partita (1957) Sarah Cahill, p
Bach, Johann Sebastian Violin Partita No. 2 in d minor, BWV 1004 Nathan Milstein, v
Bach, Johann Sebastian Cantata No. 85, "Ich bin ein guter Hirt" Chamber Cho of Europe/Nicol Matt
Tchaikovsky, Peter Eugene Onegin, Op. 24 Leslie Howard, p
Stravinsky, Igor Le Baiser de la fée London Sinfonietta/Riccardo Chailly
Délibes, Léo Sylvia Philadelphia Orch/Eugene Ormandy
Saint-Georges, Chevalier De L'amant anonyme Haymarket Opera Company/Craig Trompeter
Cambini, Giuseppe Maria Sinfonia in e Academia Montis Regalis/Luigi Mangiocavallo Opus 111
Gossec, François Joseph Tambourin Martin Ruderman, f; Laurindo Almeida, g
03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Gershwin, George Three Preludes (1926) Jascha Heifetz, v; Brooks Smith, p
Strauss, Richard Violin Sonata in E-Flat, Op. 18 Jascha Heifetz, v; Brooks Smith, p
Strauss, Richard Krämerspiegel, Op. 66 Brenden Gunnell, t; Malcolm Martineau, p
Purcell, Henry Abdelazer, or The Moor's Revenge Suite English Chamber Orch/Raymond Leppard
Britten, Benjamin The Young Person's Guide to the Orchestra, Op.34 Philharmonia Orch/Carlo Maria Giulini
Purcell, Henry The Fairy Queen Le Concert des Nations/Jordi Savall
Bach, Johann Sebastian Well-Tempered Clavier, Book 2, BWV 870/91 Christophe Rousset, hc
Franck, César Prelude, Fugue and Variation, Op. 18 Amadeus Guitar Duo
Franck, César Chorale No. 2 in b Michigan State Sym Band/Keith Brion
Bach, Johann Sebastian Orchestra Suite No.1 in C, BWV 1066 St Martin's Academy/Sir Neville Marriner
Telemann, Georg Philipp Overture (Suite) in f-sharp, TWV 55:fis Prague Chamber Orch/Oldrich Vlcek
Biber, Heinrich von String Sonata No. 7 English Concert/Andrew Manze
Schumann, Robert Violin Sonata No. 1 in a, Op. 105 Ilya Kaler, v; Boris Slutsky, p
Hummel, Johann Nepomuk Violin and Piano Concerto in G, Op 17 Hagai Shaham, v; London Mozart Players/Howard Shelley, p
Satie, Erik Peccadilles importunes (1913) Pierre Laniau, g
06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Traditional: The Coventry Carol (1534)
Sergei Prokofiev: Cinderella: In the Palace (1944)
Gioacchino Rossini: Tancredi: Overture (1812)
Felix Mendelssohn: Song without Words No. 30 'Spring Song' (1844)
Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 2 in E-Flat (1795)
Georg Philipp Telemann: Finale from Viola Concerto (1720)
Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' (1873)
Leroy Anderson: Sleigh Ride (1948)
John Williams: Midway: March (1976)
George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba (1748)
Phil Cunningham: The Gentle Light That Wakes Me (2006)
Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 2 (1901)
David Raksin: Laura: Theme (1944)
Philip Lane: Wassail Dances (1973)
Traditional: O Sanctissima
Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)
Lalo Schifrin: Mission Impossible: Suite (1966)
Johann Sebastian Bach: Finale from Flute Sonata No. 3 (1717)
Engelbert Humperdinck: Hansel and Gretel: Overture (1893)
Eric Coates: By the Sleepy Lagoon (1930)
Leonard Bernstein: Fancy Free Ballet: Three Dance Variations (1944)
Vince Guaraldi: My Little Drum (1965)
Franz von Suppe: Morning, Noon and Night in Vienna (1844)
10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Jules Massenet: Thais: Meditation (1894)
David Conte: Meditation on 'Silent Night' (1989)
Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 23 (1786)
Benjamin Britten: A Ceremony of Carols: Four Carols (1942)
Antonin Dvorak: Polonaise in E-Flat (1879)
Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Suite (1892)
Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)
Johann Sebastian Bach: Cantata No. 1: Chorale fantasia 'Wie sch n leuchtet der Morgenstern' (1725)
David Lovrien: Minor Alterations (2007)
12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Leroy Anderson: A Christmas Festival (1950)
George Gershwin: Cuban Overture (1932)
Engelbert Humperdinck: Hansel and Gretel: Dream Pantomime (1893)
Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)
13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Duke Ellington: Tchaikovsky's Suite from 'The Nutcracker' (1960)
Aram Khachaturian: Masquerade: Suite (1944)
Johann Sebastian Bach: Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter (1747)
Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wachet auf' (1747)
Gerald Finzi: Eclogue for Piano & Strings (1925)
Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 6 'Zapateado' (1880)
Regino Sainz de la Maza: Zapateado (1962)
Adalbert Gyrowetz: Symphony in E-Flat (1790)
Traditional: Drive the Cold Winter Away
Samuel Wesley: Symphony No. 6 in B-Flat (1802)
Erich Wolfgang Korngold: The Sea Hawk: Suite (1940)
16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Lowell Mason: Joy to the World (1839)
Michael Praetorius: Christmas Vespers: Processional (1621)
Vangelis: Chariots of Fire: Theme (1981)
Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Young Prince and Young Princess (1888)
Leroy Anderson: Suite of Carols for Winds (1955)
Traditional: The Twelve Days of Christmas
Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 2 (1802)
Christopher Rouse: Karolju: Finale 'Italian' (1991)
Henry Purcell: Trumpet Tune & Bell Symphony (1690)
Robert Russell Bennett: The Many Moods of Christmas: Medley No. 2 (1963)
18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Joseph Haydn: String Quartet No. 49 in b (1790)
Heinrich Schutz: Hodie Christus natus est (1612)
Edmund Walters: Babe of Bethlehem (1970)
Frederic Chopin: Barcarolle in F-Sharp (1846)
19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Joaquin Turina: Sinf nia sevillana (1920)
Edouard Lalo: Symphonie espagnole (1874)
20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Antonín Dvořák: Piano Quintet No. 2 in A Major, Op. 81, B. 155: Mvt 3 Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Yeri Roh, violin; Tien-Hsin Cindy Wu, viola; Sterling Elliott, cello Album: Music@Menlo Live, Gather, Vol. 2 Music@Menlo Music: 4:18
Dmitri Shostakovich: Sonata for Cello and Piano in D minor, Op. 40: Mvt 4 Sterling Elliott, cello; Wynona Wang, piano Tippet Rise Art Center, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT Music: 4:06
Henriette Bosmans: String Quartet Leonkoro Quartet EBU, Mecklenburg Vorpommern Festival, Church of the Holy Spirit, Wismar, Germany Music: 11:09
Franz Schreker: Kammersymphonie SummerFest Chamber Orchestra; Alan Gilbert, conductor
La Jolla Music Society, The Baker-Baum Concert Hall at The Conrad Prebys Performing Arts Center, La Jolla, CA Music: 26:52
Gabriel Faure: Cello Sonata No. 1 in A Major, Op. 13: Mvt 4 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano
Album: Paris La Belle Époque - Faure, Massenet, Etc / Ma, Stott Sony 87287 Music: 4:36
Robert Schumann: Fantasiestücke, op. 73 Zoltan Despond, cello; Vesselin Stanev, piano EBU, Lucerne Festival, St Luke's Church, Lucerne, Switzerland Music: 11:06
George Gershwin: Cuban Overture RAI Orchestra; James Conlon, conductor EBU, Accademia Musicale Chigiana, Piazza del Campo, Siena, Italy Music: 11:02
Gabriel Faure: Piano Trio in D minor, Op. 120 John Novacek, piano; Scott Yoo, violin; Bion Tsang, cello
Festival Mozaic, Harold J. Miossi Cultural & Performing Arts Center, Cuesta College, San Luis Obispo, CA Music: 20:20
22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Ralph Vaughan Williams: Christmas Cantata 'Hodie' (1954)
23:00 QUIET HOUR
Henry Purcell: Dido and Aeneas: Dido's Lament (1684)
Gustav Holst: The Planets: Neptune (1917)
L o Delibes: Lakm : Flower Duet (1883)
Andrea Luchesi: Andante from Sonata in C [No. 1] (1780)
Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Elegie (1884)
Franz Schubert: Schwanengesang: Serenade (1828)
Carl Reinecke: Arioso from Serenade for Strings (1896)
Anton n Dvor k: Czech Suite: Romance (1879)
Fr d ric Chopin: Waltz No. 3 in a (1838)
Peter Tchaikovsky: None But the Lonely Heart (1869)