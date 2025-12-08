© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
What Did I Hear?
Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 12-9-2025

Ideastream Public Media
Published December 8, 2025 at 5:50 PM EST

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Joplin, Scott      The Strenuous Life (1902)         Alexander Peskanov, p 
Kats-Chernin, Elena      Peggy's Rag     Sarah Cahill, p 
Sibelius, Jean   Symphony No. 2 in D, Op. 43     New Zealand Sym Orch/Pietari Inkinen
Bach, Johann Sebastian            Two-Part Inventions, BWV 772/786        Simone Dinnerstein, p  
Giuliani, Mauro  Grand Duo Concertant in A, Op 85         James Galway, f; Kazuhito Yamashita, g    
Mozart, Wolfgang Amadeus       Flute Concerto No. 1 in G, K. 313           James Galway, f; St Martin's Academy/Sir Neville Marriner       
Tailleferre, Germaine     Partita (1957)    Sarah Cahill, p 
Bach, Johann Sebastian            Violin Partita No. 2 in d minor, BWV 1004            Nathan Milstein, v       
Bach, Johann Sebastian            Cantata No. 85, "Ich bin ein guter Hirt"   Chamber Cho of Europe/Nicol Matt          
Tchaikovsky, Peter        Eugene Onegin, Op. 24 Leslie Howard, p        
Stravinsky, Igor Le Baiser de la fée        London Sinfonietta/Riccardo Chailly          
Délibes, Léo      Sylvia   Philadelphia Orch/Eugene Ormandy      
Saint-Georges, Chevalier De     L'amant anonyme          Haymarket Opera Company/Craig Trompeter        
Cambini, Giuseppe Maria          Sinfonia in e      Academia Montis Regalis/Luigi Mangiocavallo   Opus 111        
Gossec, François Joseph          Tambourin        Martin Ruderman, f; Laurindo Almeida, g       

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Gershwin, George         Three Preludes (1926)   Jascha Heifetz, v; Brooks Smith, p           
Strauss, Richard           Violin Sonata in E-Flat, Op. 18   Jascha Heifetz, v; Brooks Smith, p          
Strauss, Richard           Krämerspiegel, Op. 66   Brenden Gunnell, t; Malcolm Martineau, p     
Purcell, Henry   Abdelazer, or The Moor's Revenge Suite            English Chamber Orch/Raymond Leppard
Britten, Benjamin           The Young Person's Guide to the Orchestra, Op.34            Philharmonia Orch/Carlo Maria Giulini   
Purcell, Henry   The Fairy Queen           Le Concert des Nations/Jordi Savall           
Bach, Johann Sebastian            Well-Tempered Clavier, Book 2, BWV 870/91            Christophe Rousset, hc
Franck, César   Prelude, Fugue and Variation, Op. 18     Amadeus Guitar Duo       
Franck, César   Chorale No. 2 in b         Michigan State Sym Band/Keith Brion           
Bach, Johann Sebastian            Orchestra Suite No.1 in C, BWV 1066    St Martin's Academy/Sir Neville Marriner    
Telemann, Georg Philipp           Overture (Suite) in f-sharp, TWV 55:fis   Prague Chamber Orch/Oldrich Vlcek    
Biber, Heinrich von        String Sonata No. 7       English Concert/Andrew Manze          
Schumann, Robert        Violin Sonata No. 1 in a, Op. 105            Ilya Kaler, v; Boris Slutsky, p      
Hummel, Johann Nepomuk        Violin and Piano Concerto in G, Op 17    Hagai Shaham, v; London Mozart Players/Howard Shelley, p   
Satie, Erik         Peccadilles importunes (1913)   Pierre Laniau, g

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Traditional: The Coventry Carol (1534)
Sergei Prokofiev: Cinderella: In the Palace (1944)
Gioacchino Rossini: Tancredi: Overture (1812)
Felix Mendelssohn: Song without Words No. 30 'Spring Song' (1844)
Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 2 in E-Flat (1795)
Georg Philipp Telemann: Finale from Viola Concerto (1720)
Johann Strauss Jr: Waltz 'Vienna Blood' (1873)
Leroy Anderson: Sleigh Ride (1948)
John Williams: Midway: March (1976)
George Frideric Handel: Solomon: Arrival of the Queen of Sheba (1748)
Phil Cunningham: The Gentle Light That Wakes Me (2006)
Sir Edward Elgar: Pomp and Circumstance March No. 2 (1901)
David Raksin: Laura: Theme (1944)
Philip Lane: Wassail Dances (1973)
Traditional: O Sanctissima
Maurice Ravel: Miroirs: Alborada del gracioso (1905)
Lalo Schifrin: Mission Impossible: Suite (1966)
Johann Sebastian Bach: Finale from Flute Sonata No. 3 (1717)
Engelbert Humperdinck: Hansel and Gretel: Overture (1893)
Eric Coates: By the Sleepy Lagoon (1930)
Leonard Bernstein: Fancy Free Ballet: Three Dance Variations (1944)
Vince Guaraldi: My Little Drum (1965)
Franz von Suppe: Morning, Noon and Night in Vienna (1844)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Jules Massenet: Thais: Meditation (1894)
David Conte: Meditation on 'Silent Night' (1989)
Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro from Piano Concerto No. 23 (1786)
Benjamin Britten: A Ceremony of Carols: Four Carols (1942)
Antonin Dvorak: Polonaise in E-Flat (1879)
Peter Tchaikovsky: The Nutcracker: Suite (1892)
Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)
Johann Sebastian Bach: Cantata No. 1: Chorale fantasia 'Wie sch n leuchtet der Morgenstern' (1725)
David Lovrien: Minor Alterations (2007)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Leroy Anderson: A Christmas Festival (1950)
George Gershwin: Cuban Overture (1932)
Engelbert Humperdinck: Hansel and Gretel: Dream Pantomime (1893)
Johannes Brahms: Academic Festival Overture (1880)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Duke Ellington: Tchaikovsky's Suite from 'The Nutcracker' (1960)
Aram Khachaturian: Masquerade: Suite (1944)
Johann Sebastian Bach: Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter (1747)
Johann Sebastian Bach: Chorale Prelude 'Wachet auf' (1747)
Gerald Finzi: Eclogue for Piano & Strings (1925)
Pablo de Sarasate: Spanish Dance No. 6 'Zapateado' (1880)
Regino Sainz de la Maza: Zapateado (1962)
Adalbert Gyrowetz: Symphony in E-Flat (1790)
Traditional: Drive the Cold Winter Away
Samuel Wesley: Symphony No. 6 in B-Flat (1802)
Erich Wolfgang Korngold: The Sea Hawk: Suite (1940)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
Lowell Mason: Joy to the World (1839)
Michael Praetorius: Christmas Vespers: Processional (1621)
Vangelis: Chariots of Fire: Theme (1981)
Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Young Prince and Young Princess (1888)
Leroy Anderson: Suite of Carols for Winds (1955)
Traditional: The Twelve Days of Christmas
Ludwig van Beethoven: Allegro con brio from Symphony No. 2 (1802)
Christopher Rouse: Karolju: Finale 'Italian' (1991)
Henry Purcell: Trumpet Tune & Bell Symphony (1690)
Robert Russell Bennett: The Many Moods of Christmas: Medley No. 2 (1963)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Joseph Haydn: String Quartet No. 49 in b (1790)
Heinrich Schutz: Hodie Christus natus est (1612)
Edmund Walters: Babe of Bethlehem (1970)
Frederic Chopin: Barcarolle in F-Sharp (1846)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Joaquin Turina: Sinf nia sevillana (1920)
Edouard Lalo: Symphonie espagnole (1874)

20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Antonín Dvořák: Piano Quintet No. 2 in A Major, Op. 81, B. 155: Mvt 3 Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Yeri Roh, violin; Tien-Hsin Cindy Wu, viola; Sterling Elliott, cello Album: Music@Menlo Live, Gather, Vol. 2 Music@Menlo Music: 4:18

Dmitri Shostakovich: Sonata for Cello and Piano in D minor, Op. 40: Mvt 4 Sterling Elliott, cello; Wynona Wang, piano Tippet Rise Art Center, The Olivier Music Barn, Fishtail, MT Music: 4:06

Henriette Bosmans: String Quartet Leonkoro Quartet EBU, Mecklenburg Vorpommern Festival, Church of the Holy Spirit, Wismar, Germany Music: 11:09

Franz Schreker: Kammersymphonie SummerFest Chamber Orchestra; Alan Gilbert, conductor
La Jolla Music Society, The Baker-Baum Concert Hall at The Conrad Prebys Performing Arts Center, La Jolla, CA Music: 26:52

Gabriel Faure: Cello Sonata No. 1 in A Major, Op. 13: Mvt 4 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano
Album: Paris La Belle Époque - Faure, Massenet, Etc / Ma, Stott Sony 87287 Music: 4:36

Robert Schumann: Fantasiestücke, op. 73 Zoltan Despond, cello; Vesselin Stanev, piano EBU, Lucerne Festival, St Luke's Church, Lucerne, Switzerland Music: 11:06

George Gershwin: Cuban Overture RAI Orchestra; James Conlon, conductor EBU, Accademia Musicale Chigiana, Piazza del Campo, Siena, Italy Music: 11:02

Gabriel Faure: Piano Trio in D minor, Op. 120 John Novacek, piano; Scott Yoo, violin; Bion Tsang, cello
Festival Mozaic, Harold J. Miossi Cultural & Performing Arts Center, Cuesta College, San Luis Obispo, CA Music: 20:20

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Ralph Vaughan Williams: Christmas Cantata 'Hodie' (1954)

23:00 QUIET HOUR
Henry Purcell: Dido and Aeneas: Dido's Lament (1684)
Gustav Holst: The Planets: Neptune (1917)
L o Delibes: Lakm : Flower Duet (1883)
Andrea Luchesi: Andante from Sonata in C [No. 1] (1780)
Peter Tchaikovsky: Suite No. 3: Elegie (1884)
Franz Schubert: Schwanengesang: Serenade (1828)
Carl Reinecke: Arioso from Serenade for Strings (1896)
Anton n Dvor k: Czech Suite: Romance (1879)
Fr d ric Chopin: Waltz No. 3 in a (1838)
Peter Tchaikovsky: None But the Lonely Heart (1869)
Arts & Culture