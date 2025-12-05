WCLV Program Guide 12-8-2025

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Tchaikovsky, Peter Suite No. 2 in C, Op. 53, "Caractéristique" Stuttgart Radio Sym Orch/Neville Marriner

Tchaikovsky, Peter String Serenade in C, Op. 48 Orch d'Auvergne/Jean-Jacques Kantorow

Jaëll, Marie Voix du printemps Roberto Prosseda; Alessandra Ammara, p

Strauss II, Johann Waltzes, "Frühlingsstimmen (Voices of Spring)," Op. 410 Kathleen Battle, s; Vienna Phil/Herbert von Karajan

Ritchie, Anthony Poems of Spring, Op. 6 Tom McGrath, p

Schubert, Franz Song, "Der Wanderer," D 489 Florian Boesch, br; Roger Vignoles, p

Schubert, Franz Wanderer Fantasia in C, Op. 15, for Piano and Orchestra Louis Lortie, p; Hague Residentie Orch/George Pehlivanian

Bernstein, Leonard On the Town Bournemouth Sym Orch/Marin Alsop

Bernstein, Leonard Candide London Sym Orch/Andre Previn

Bernstein, Leonard West Side Story Eroica Trio

Brahms, Johannes Wiegenlied Op.49, no.4, "Lullaby" Eroica Trio

Boismortier, Joseph Boudin de Daphnis et Chloé Le Concert Spirituel, Hervé Niquet, ob

Guerre, Elisabeth Jacquet de la Violin Sonata No. 1 in d Sophie de Bardonnèche, v; Lucile Boulanger, viga;

Couperin, François Pièces de clavecin, Bk 4 (1730): 23e ordre in F Carole Cerasi, hc

Mussorgsky, Modest Scherzo in B-Flat Berlin Phil/Claudio Abbado

Balakirev, Mily Scherzo #2 in b-flat Alexander Paley, p

Cui, Cesar Three Scherzos, Op. 82 Russian State Sym/Valeri Polyansky

Rimsky-Korsakov, Nicolai Four Songs, Op. 41 Mikhail Lanskoy, ms; Ilya Scheps, p

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff

Offenbach, Jacques The Tales of Hoffmann Detroit Sym Orch/Paul Paray

Sohy, Charlotte Piano Sonata (1905) Célia Oneto Bensaid, p

Durey, Louis Le Bestiaire (1919; text by Apollinaire) Lionel Peintre, br; Ensemble Erwartung

Mozart, Wolfgang Amadeus String Quartet No. 19 in C, K. 465, "Dissonant" Alban Berg String Quartet

Offenbach, Jacques Gaîté Parisienne Pittsburgh Sym Orch/André Previn

Telemann, Georg Philipp Heldenmusik Michael Murray, o; Empire Brass

Liszt, Franz Héroïde funèbre, Symphonic Poem No. 8 Georgia Mangos, p; Louise Mangos, p

Strauss, Richard Wind Suite in B-Flat, Op. 4 Netherlands Wind Ensemble/Edo De Waart

Strauss II, Johann Waltz, “On the Beautiful Blue Danube”, Op. 314 New York Vocal Arts Ensemble/Raymond Beegle, p

Telemann, Georg Heldenmusik David Hickman, tr; William Neil, o

Bach, Johann Sebastian The Art of Fugue, BWV 1080 Walter Heinz Bernstein, hc; Max Pommer, hc

Bach, Johann Sebastian Violin Concerto No.1 in a minor, BWV. 1041 Academy of St Martin in the Fields/Joshua Bell, v

Schubert, Franz String Quartet No. 14 in d minor, D. 810, "Death and the Maiden" Alban Berg String Quartet

Schubert, Franz Song, "Liebhaber in allen Gestalten," D 558 Edith Mathis, s; Graham Johnson, p

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 17 (1880)

Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Turkish March (1811)

Sergei Prokofiev: War and Peace: The Ball (1945)

Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' (1830)

Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance (1955)

Lt. Charles A. Zimmerman: March 'Anchors Aweigh' (1907)

Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 7 (1885)

Johann Friedrich Fasch: Air No. 1 from Suite for Winds & Strings (1749)

Peter Tchaikovsky: Danse caractéristique (1893)

George Frideric Handel: Messiah: Lift up your heads (1741)

Victor Béraud: Petite Reine Berceuse (1886)

Traditional: Toss the Feathers

Aaron Copland: Billy the Kid: Celebration (1938)

Claude Debussy: Children's Corner: Cakewalk (1908)

Dag Wirén: March from Serenade for Strings (1937)

Robert Fuchs: Finale from Serenade No. 3 (1878)

Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina (1978)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 (1875)

Igor Stravinsky: Ave Maria (1934)

Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 14 'Moonlight' (1801)

Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King (1876)

Léo Delibes: Sylvia: Pizzicato (1876)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Bohuslav Martinu: Serenade No. 2 (1932)

Bohuslav Martinu: Dumka No. 3 (1941)

Jean Sibelius: Belshazzar's Feast Suite (1906)

Jean Sibelius: Lemminkäinen's Return (1897)

Johann David Heinichen: Pastorale (1720)

Vincent d'Indy: Symphony on a French Mountain Air (1886)

Anthony DiLorenzo: Christmas 'Toons (2007)

Ferdinand Ries: Introduction & Russian Dance (1823)

Johann Sebastian Bach: Christmas Oratorio: Jauchzet, frohlocket (1734)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA

Ottorino Respighi: Church Windows: The Flight into Egypt (1927)

Michael Praetorius: In dulci jubilo (1607)

Traditional: The First Nowell (1833)

Hector Berlioz: Requiem: Dies Irae - Tuba mirum (1837)

George Frideric Handel: Messiah: Comfort Ye...Every valley shall be exalted (1741)

George Frideric Handel: Messiah: And the glory of the Lord (1741)

George Frideric Handel: Messiah: Hallelujah (1741)

Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 17 (1784)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A (1812)

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4 (1939)

Vince Guaraldi: Skating (1965)

Jack Sutte: For Dance Class (2021)

Edvard Grieg: Norwegian Dances (1881)

Domenico Cimarosa: Larghetto from Serenade for Flute & Guitar (1780)

Traditional: Crowley's Reel

William Schuman: New England Triptych: Chester (1957)

Robert Schumann: Piano Quartet in E-Flat (1844)

Vincent Persichetti: Psalm for Band (1952)

Richard Strauss: Burleske (1886)

Sir Malcolm Arnold: Fantasy on Christmas Carols (1952)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

John Rutter: Opening Chorus from Magnificat (1990)

Franz Schubert: Rosamunde: Overture (1820)

Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Sonata No. 8 'Pathétique' (1799)

Jean Sibelius: Finale from Violin Concerto (1905)

Leroy Anderson: Suite of Carols for Brass (1955)

Ludwig van Beethoven: Andante from Piano Sonata No. 15 'Pastoral' (1801)

Hector Berlioz: The Trojans: Ballet Music (1858)

Randol Alan Bass: Seasonal Sounds (1999)

Jean Sibelius: The Tempest: Berceuse (1925)

Jean Sibelius: Karelia Suite: Intermezzo (1893)

Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 53 'Imperial' (1777)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS

Victor Hely-Hutchinson: A Carol Symphony (1947)

Pietro Mascagni: Ave Maria (1890)

Anton Bruckner: Ave Maria (1861)

Quincy Porter: Ukrainian Suite (1925)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills

Manuel Ponce: Concierto del sur (1941)

Jean Sibelius: Symphony No. 5 in E-Flat (1915)

20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler

Emilie Mayer: Piano Trio in D minor: Mvt 3 Hanover Piano Trio Album: Missing Link: Emilie Mayer

Genuin 22790 Music: 4:29

Jose White Lafitte: La Bella Cubana Sphinx Virtuosi Isabella Stewart Gardner Museum, Calderwood Hall, Boston, MA Music: 4:53

Frederic Chopin: Ballade No. 3 in A-flat Major, Op. 47 Juho Pohjonen, piano The Frederic Chopin Society, Mairs Concert Hall, Janet Wallace Fine Arts Center, Macalester College, St Paul, MN Music: 6:58

Emilie Mayer, arr. Andreas Tarkmann: Symphony No. 4 in B minor ROCO; Delyana Lazarova, conductor ROCO, Church of St. John the Divine, Houston, TX Music: 30:30

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 2: Mvt 3 Rachel Barton Pine, violin; Academy of St Martin in the Fields; Neville Marriner, conductor Album: Mozart Violin Concertos Avie 2317 Music: 4:19

Chris Gall: Yorke's Guitar Quadro Nuevo; Berlin Radio Symphony Orchestra; Enrique Ugarte, conductor

EBU, RBB Broadcasting House, Berlin, Germany Music: 7:22

Wolfgang Amadeus Mozart: Trio in E-flat Major for clarinet, viola & piano, K. 498 Atlanta Chamber Players: Jesse McCandless, clarinet; Catherine Lynn, viola; Elizabeth Pridgen, piano Peachtree Christian Church, Atlanta, GA Music: 20:47

Kenneth Fuchs: Quiet In The Land Alice K. Dade, flute; Jon Manasse, clarinet; Robert Walters, English horn; Toby Appel, viola; David Ying, cello Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 14:09

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr

Jean Sibelius: Lemminkäinen Suite (1895)

Jean Sibelius: Julvisa (1911)

23:00 QUIET HOUR

Frédéric Chopin: Waltz No. 9 in A-Flat 'L'adieu' (1835)

Robert Schumann: Adagio from Symphony No. 2 (1846)

Stephen Foster: Jeanie with the Light Brown Hair (1854)

William Grant Still: Violin Suite: Mother and Child (1943)

Antonín Dvorák: Nocturne for Strings (1875)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 'Sweet Remembrance' (1830)

Olivier Messiaen: Vocalise from Concert à quatre (1991)

Randall Thompson: Largo from Symphony No. 2 (1931)

Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: Adoration of the Magi (1927)

Emmerich Kálmán: What Does a Rosy Mouth Know? (1925)