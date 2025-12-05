© 2025 Ideastream Public Media

1375 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
(216) 916-6100 | (877) 399-3307

WKSU is a public media service licensed to Kent State University and operated by Ideastream Public Media.
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
What Did I Hear?
Scroll down to view past daily playlists for WCLV.

WCLV Program Guide 12-8-2025

Ideastream Public Media
Published December 5, 2025 at 6:28 PM EST

00:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Tchaikovsky, Peter        Suite No. 2 in C, Op. 53, "Caractéristique"          Stuttgart Radio Sym Orch/Neville Marriner          
Tchaikovsky, Peter        String Serenade in C, Op. 48     Orch d'Auvergne/Jean-Jacques Kantorow     
Jaëll, Marie       Voix du printemps         Roberto Prosseda; Alessandra Ammara, p           
Strauss II, Johann         Waltzes, "Frühlingsstimmen (Voices of Spring)," Op. 410            Kathleen Battle, s; Vienna Phil/Herbert von Karajan        
Ritchie, Anthony            Poems of Spring, Op. 6 Tom McGrath, p           
Schubert, Franz Song, "Der Wanderer," D 489    Florian Boesch, br; Roger Vignoles, p       
Schubert, Franz Wanderer Fantasia in C, Op. 15, for Piano and Orchestra            Louis Lortie, p; Hague Residentie Orch/George Pehlivanian       
Bernstein, Leonard        On the Town     Bournemouth Sym Orch/Marin Alsop     
Bernstein, Leonard        Candide            London Sym Orch/Andre Previn
Bernstein, Leonard        West Side Story Eroica Trio       
Brahms, Johannes        Wiegenlied Op.49, no.4, "Lullaby"          Eroica Trio          
Boismortier, Joseph Boudin de   Daphnis et Chloé           Le Concert Spirituel, Hervé Niquet, ob        
Guerre, Elisabeth Jacquet de la Violin Sonata No. 1 in d Sophie de Bardonnèche, v; Lucile Boulanger, viga; 
Couperin, François        Pièces de clavecin, Bk 4 (1730): 23e ordre in F   Carole Cerasi, hc        
Mussorgsky, Modest     Scherzo in B-Flat          Berlin Phil/Claudio Abbado           
Balakirev, Mily  Scherzo #2 in b-flat       Alexander Paley, p       
Cui, Cesar        Three Scherzos, Op. 82 Russian State Sym/Valeri Polyansky           
Rimsky-Korsakov, Nicolai          Four Songs, Op. 41       Mikhail Lanskoy, ms; Ilya Scheps, p        

03:00 CLASSICAL MUSIC with Peter van de Graaff
Offenbach, Jacques      The Tales of Hoffmann  Detroit Sym Orch/Paul Paray          
Sohy, Charlotte Piano Sonata (1905)     Célia Oneto Bensaid, p    
Durey, Louis     Le Bestiaire (1919; text by Apollinaire)    Lionel Peintre, br; Ensemble Erwartung     
Mozart, Wolfgang Amadeus       String Quartet No. 19 in C, K. 465, "Dissonant"            Alban Berg String Quartet         
Offenbach, Jacques      Gaîté Parisienne           Pittsburgh Sym Orch/André Previn           
Telemann, Georg Philipp           Heldenmusik     Michael Murray, o; Empire Brass           
Liszt, Franz       Héroïde funèbre, Symphonic Poem No. 8           Georgia Mangos, p; Louise Mangos, p        
Strauss, Richard           Wind Suite in B-Flat, Op. 4         Netherlands Wind Ensemble/Edo De Waart      
Strauss II, Johann         Waltz, “On the Beautiful Blue Danube”, Op. 314  New York Vocal Arts Ensemble/Raymond Beegle, p         
Telemann, Georg          Heldenmusik     David Hickman, tr; William Neil, o           
Bach, Johann Sebastian            The Art of Fugue, BWV 1080     Walter Heinz Bernstein, hc; Max Pommer, hc
Bach, Johann Sebastian            Violin Concerto No.1 in a minor, BWV. 1041            Academy of St Martin in the Fields/Joshua Bell, v          
Schubert, Franz String Quartet No. 14 in d minor, D. 810, "Death and the Maiden"            Alban Berg String Quartet         
Schubert, Franz Song, "Liebhaber in allen Gestalten," D 558        Edith Mathis, s; Graham Johnson, p      

06:00 BBC News; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber
Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 17 (1880)
Ludwig van Beethoven: The Ruins of Athens: Turkish March (1811)
Sergei Prokofiev: War and Peace: The Ball (1945)
Felix Mendelssohn: Overture 'The Hebrides' (1830)
Dmitri Shostakovich: The Gadfly: Romance (1955)
Lt. Charles A. Zimmerman: March 'Anchors Aweigh' (1907)
Antonín Dvorák: Scherzo from Symphony No. 7 (1885)
Johann Friedrich Fasch: Air No. 1 from Suite for Winds & Strings (1749)
Peter Tchaikovsky: Danse caractéristique (1893)
George Frideric Handel: Messiah: Lift up your heads (1741)
Victor Béraud: Petite Reine Berceuse (1886)
Traditional: Toss the Feathers
Aaron Copland: Billy the Kid: Celebration (1938)
Claude Debussy: Children's Corner: Cakewalk (1908)
Dag Wirén: March from Serenade for Strings (1937)
Robert Fuchs: Finale from Serenade No. 3 (1878)
Stanley Myers: The Deer Hunter: Cavatina (1978)
Georges Bizet: Carmen Suite No. 2 (1875)
Igor Stravinsky: Ave Maria (1934)
Ludwig van Beethoven: Adagio from Piano Sonata No. 14 'Moonlight' (1801)
Edvard Grieg: Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King (1876)
Léo Delibes: Sylvia: Pizzicato (1876)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola
Bohuslav Martinu: Serenade No. 2 (1932)
Bohuslav Martinu: Dumka No. 3 (1941)
Jean Sibelius: Belshazzar's Feast Suite (1906)
Jean Sibelius: Lemminkäinen's Return (1897)
Johann David Heinichen: Pastorale (1720)
Vincent d'Indy: Symphony on a French Mountain Air (1886)
Anthony DiLorenzo: Christmas 'Toons (2007)
Ferdinand Ries: Introduction & Russian Dance (1823)
Johann Sebastian Bach: Christmas Oratorio: Jauchzet, frohlocket (1734)

12:00 BBC News; LUNCHTIME WITH THE CLEVELAND ORCHESTRA
Ottorino Respighi: Church Windows: The Flight into Egypt (1927)
Michael Praetorius: In dulci jubilo (1607)
Traditional: The First Nowell (1833)
Hector Berlioz: Requiem: Dies Irae - Tuba mirum (1837)
George Frideric Handel: Messiah: Comfort Ye...Every valley shall be exalted (1741)
George Frideric Handel: Messiah: And the glory of the Lord (1741)
George Frideric Handel: Messiah: Hallelujah (1741)
Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo from Piano Concerto No. 17 (1784)

13:00 CLASSICAL MUSIC with John Mills
Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A (1812)
Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 4 (1939)
Vince Guaraldi: Skating (1965)
Jack Sutte: For Dance Class (2021)
Edvard Grieg: Norwegian Dances (1881)
Domenico Cimarosa: Larghetto from Serenade for Flute & Guitar (1780)
Traditional: Crowley's Reel
William Schuman: New England Triptych: Chester (1957)
Robert Schumann: Piano Quartet in E-Flat (1844)
Vincent Persichetti: Psalm for Band (1952)
Richard Strauss: Burleske (1886)
Sir Malcolm Arnold: Fantasy on Christmas Carols (1952)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell
John Rutter: Opening Chorus from Magnificat (1990)
Franz Schubert: Rosamunde: Overture (1820)
Ludwig van Beethoven: Rondo from Piano Sonata No. 8 'Pathétique' (1799)
Jean Sibelius: Finale from Violin Concerto (1905)
Leroy Anderson: Suite of Carols for Brass (1955)
Ludwig van Beethoven: Andante from Piano Sonata No. 15 'Pastoral' (1801)
Hector Berlioz: The Trojans: Ballet Music (1858)
Randol Alan Bass: Seasonal Sounds (1999)
Jean Sibelius: The Tempest: Berceuse (1925)
Jean Sibelius: Karelia Suite: Intermezzo (1893)
Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 53 'Imperial' (1777)

18:00 BBC News; DINNER CLASSICS
Victor Hely-Hutchinson: A Carol Symphony (1947)
Pietro Mascagni: Ave Maria (1890)
Anton Bruckner: Ave Maria (1861)
Quincy Porter: Ukrainian Suite (1925)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Mills
Manuel Ponce: Concierto del sur (1941)
Jean Sibelius: Symphony No. 5 in E-Flat (1915)

20:00 PERFORMANCE TODAY with Valerie Kahler
Emilie Mayer: Piano Trio in D minor: Mvt 3 Hanover Piano Trio Album: Missing Link: Emilie Mayer
Genuin 22790 Music: 4:29        

Jose White Lafitte: La Bella Cubana Sphinx Virtuosi Isabella Stewart Gardner Museum, Calderwood Hall, Boston, MA Music: 4:53

Frederic Chopin: Ballade No. 3 in A-flat Major, Op. 47 Juho Pohjonen, piano The Frederic Chopin Society, Mairs Concert Hall, Janet Wallace Fine Arts Center, Macalester College, St Paul, MN Music: 6:58

Emilie Mayer, arr. Andreas Tarkmann: Symphony No. 4 in B minor ROCO; Delyana Lazarova, conductor ROCO, Church of St. John the Divine, Houston, TX Music: 30:30

Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 2: Mvt 3 Rachel Barton Pine, violin; Academy of St Martin in the Fields; Neville Marriner, conductor Album: Mozart Violin Concertos Avie 2317 Music: 4:19

Chris Gall: Yorke's Guitar Quadro Nuevo; Berlin Radio Symphony Orchestra; Enrique Ugarte, conductor
EBU, RBB Broadcasting House, Berlin, Germany Music: 7:22

Wolfgang Amadeus Mozart: Trio in E-flat Major for clarinet, viola & piano, K. 498 Atlanta Chamber Players: Jesse McCandless, clarinet; Catherine Lynn, viola; Elizabeth Pridgen, piano Peachtree Christian Church, Atlanta, GA Music: 20:47

Kenneth Fuchs: Quiet In The Land Alice K. Dade, flute; Jon Manasse, clarinet; Robert Walters, English horn; Toby Appel, viola; David Ying, cello Colorado College Summer Music Festival, Packard Hall, Colorado Springs, CO Music: 14:09

22:00 NIGHT MUSIC with Anna Burr
Jean Sibelius: Lemminkäinen Suite (1895)
Jean Sibelius: Julvisa (1911)

23:00 QUIET HOUR
Frédéric Chopin: Waltz No. 9 in A-Flat 'L'adieu' (1835)
Robert Schumann: Adagio from Symphony No. 2 (1846)
Stephen Foster: Jeanie with the Light Brown Hair (1854)
William Grant Still: Violin Suite: Mother and Child (1943)
Antonín Dvorák: Nocturne for Strings (1875)
Felix Mendelssohn: Song without Words No. 1 'Sweet Remembrance' (1830)
Olivier Messiaen: Vocalise from Concert à quatre (1991)
Randall Thompson: Largo from Symphony No. 2 (1931)
Ottorino Respighi: Three Botticelli Pictures: Adoration of the Magi (1927)
Emmerich Kálmán: What Does a Rosy Mouth Know? (1925)
Arts & Culture